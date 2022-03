Con diversidad de objetos y relatos, se multiplican por todo el país los museos dedicados a Malvinas

(Por Corresponsalías) Con objetos y testimonios que cifran y complejizan la secuencia de episodios que culminaron con los 649 argentinos muertos en combate durante la guerra de Malvinas, distintos espacios erigidos a lo largo de todo el país, muchos de ellos creados y gestionados por excombatientes, proponen recorridos temáticos que no se agotan en la evocación del conflicto bélico y pretenden dar cuenta en forma más abarcativa de la historia del territorio insular usurpado por los ingleses en 1833.

Buenos Aires

El Museo Héroes de Malvinas de la ciudad de Ensenada está montado en un hangar y comparte predio con el Museo Fuerte Barragán, donde está el fuerte desde donde se resistió el desembarco de los ingleses durante las invasiones de 1806.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

En este espacio que rinde homenaje a los combatientes de Malvinas hay minas submarinas, torpedos, una balsa salvavidas del Crucero General Belgrano, una placa de una tumba del Cementerio Darwin, una hélice de Pucará, una ametralladora antiaérea y equipos de comunicaciones empleados en el conflicto.

En Bahía Blanca se encuentra el Centro Cultural Islas Malvinas, lugar en el que desde noviembre del año pasado se lleva a cabo una muestra permanente de fotografías y distintos elementos vinculados con el conflicto bélico de 1982. El lugar se encuentra emplazado en Cuyo y Zellarayán y el horario de atención al público es por la mañana. Es atendido por personal municipal.

Mendoza

La provincia de Mendoza, donde viven aproximadamente 345 veteranos cuenta con cuatros museos sobre Malvinas, el último fue inaugurado en julio de 2021 en la localidad de Maipú, a 10 kilómetros de la capital provincial. Gestionado por la Asociación Veteranos Unidos por Malvinas, se pueden observar diversos objetos como réplicas de mortero, uniformes, fotografías, maquetas de buques.

Los tres restantes se encuentran en las localidades de General Alvear, Tunuyán y Las Heras respectivamente. Además la provincia cuenta con un espacio denominado Paseo Héroes Mendocinos de Malvinas en el que se encuentra un monumento representado por un avión Mirage M5P.

En General Alvear, se inauguró en 2021 el primer Museo de Malvinas de Mendoza, en la céntrica esquina de Paso de Los Andes y Roca, donde se exhiben una balsa del Crucero Belgrano, una carpa, municiones, uniformes, esquirlas de bombas y documentación militar de la época, entre otros elementos.

El Museo Militar de San Rafael -actualmente cerrado- posee dos salas relacionadas a Malvinas: una histórica donde se muestra todo lo referente a cómo se gestó el conflicto y otra que muestra la participación y el desempeño de las FFAA y de Seguridad durante el conflicto, donde también se destaca en un sector a los veteranos del sur de Mendoza que participaron de la guerra.

Finalmente en Maipú, un grupo de Veteranos inauguró el año pasado oficina propia y un pequeño museo allí dentro "para exhibir pequeños tesoros que cada uno de nosotros guardaba sin tener que moverlo de lugar cada vez que damos una charla", explica Mario Olguín, ex combatiente.

Entre Ríos

El Centro de Veteranos de Guerra de Malvinas de Paraná dispuso desde 2017 la creación del Museo Malvinas en la planta alta de su edificio, donde de lunes a viernes y de forma gratuita se puede recorrer una muestra sobre quienes participaron en la guerra.

En la localidad de Colón se guardan recuerdos, elementos y objetos en el Museo de Malvinas Zona Darwin, un espacio inaugurado en 2011 donde se exhiben entre otros objetos la mira de un avión antiguo calibre 762, bandas con vainas de municiones, ropa de guerra, fotografías y un espacio de reconocimiento a las 33 mujeres que fueron a Malvinas como instrumentistas y enfermeras,

Rosario

En Rosario, el Museo de la Memoria cuenta con una muestra permanente dedicada a Malvinas cuya pieza central es una fotografía mural de Gerardo Dell'Oro. Veteranos de la Guerra de Malvinas del sur de Santa Fe", un registro de los testimonios de veteranos sobre su experiencia de participación en el conflicto que incluye aspectos de la propia vida anterior y posterior al acontecimiento.

A su vez, todos los años para conmemorar el Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de las Malvinas la institución organiza visitas guiadas para las escuelas con la temática centrada en esa guerra, junto con otras actividades abiertas al público de manera gratuita.

San Luis

La ciudad de Villa Mercedes (San Luis) tiene desde 2019 su propio espacio, el Museo Malvinas VGM Eduardo Guzmán. Fue armado por los veteranos de guerra de esa ciudad y cuenta con una exhibición de vehículos, con réplicas construidas por los propios ex combatientes de las islas. Uno de ellos es un Jeep IKA de 1958, restaurado y transformado en vehículo militar por el mecánico y ex combatiente Daniel Ponce, presidente de la Asociación de ex combatientes de Malvinas de esa ciudad y primer sanluiseño en obtener un certificado como prisionero de guerra.

"Los visitantes se encuentran con elementos similares a los que estuvieron en Malvinas y algunos que efectivamente estuvieron en ese lugar -destaca Ponce- pero la particularidad es que tenemos elementos de las tres fuerzas armadas: de Marina, de Ejército, de Fuerza Aérea e inclusive algunas cosas de Gendarmería".

Entre ellas, reconoce una cocina de campaña de 1942 cedida por una familia villamercedina, la misma que utilizaba el Ejercito en Malvinas. "La restauramos para poder ponerla en uso, para que las personas vivan un minuto lo que vivíamos nosotros cuando tomábamos un buen mate cocido o una comida como lo hacíamos allá en Malvinas en la guerra", relata a Télam el excombatiente.

"Los jóvenes ingresan con sus 18 años pensando que van a visitar un museo simplemente, pero en el transcurso de la charla uno ve los ojos que se ponen un poquito brillantes y llegan a la emoción... y hoy es difícil que alguien de esa edad sienta eso", indica.

En tanto, en el Museo Histórico de la V Brigada Aérea, ubicado en la base militar de Villa Reynolds, además de contar la historia aeronáutica de la base tiene una sala que atesora recuerdos de guerra y rinde homenaje a los nueve caídos en combate de la V Brigada Aérea.

La exposición se completa con armas blancas y de fuego que pertenecieron al Ejército, cascos de vuelo, equipos de tripulaciones y maquetas de aeronaves.

Jujuy

El museo y biblioteca digital Héroes de Malvinas, ubicado en la ciudad jujeña de Palpalá, fue inaugurado el 2 de abril de 2015 con el objetivo que el veterano de guerra cuente con un espacio físico propio para poder exhibir todos sus elementos y "malvinizar" esa causa con la comunidad.

En el lugar se exhiben elementos que usaron durante la gesta pertenecientes a las cinco fuerzas de seguridad. Algunos de los objetos son: uniformes de combate, ropa camuflada, de gala, cascos, portapistolas, cinturones, chalecos salvavidas que se usaron durante el hundimiento del crucero ARA General Belgrano, cascos que se usaron en los barcos, bolsos personales, palas para cavar las trincheras, marmitas, municiones, granadas, ropa de fajinas, entre otros.

Además cuenta con bibliografía, una biblioteca digital, se exhiben videos relacionados con la gesta y los veteranos de Malvinas que administran el espacio ofrecen charlas a los colegios y público en general en la que relatan sus vivencias en el conflicto bélico.

Chubut

Funciona el Museo del soldado de Malvinas, inaugurado en el 2008, donde se exhiben pertrechos militares de la época, se presentan videos, se exponen fotografías y se muestra la vestimenta utilizada por las tropas argentinas.

Hasta hace un par de años el espacio era atendido por los mismos ex soldados que trabajaban en la administración pública provincial, pero como se fueron jubilando quedaron sus hijos o empleados provinciales especialmente informados sobre el conflicto de 1982 que lo atienden.

En general cada uno de los centros de ex combatientes distribuidos en las distintas localidades son "pequeños museos" donde se muestran un importante número de fotografías y en algunos casos -como el de Trelew- hasta exhiben un cañón antiaéreo utilizado en la guerra que está emplazado en su frente.

Neuquén

El gobierno provincial inauguró en 2012 el Museo Jorge Néstor Águila en la localidad de Paso Aguerre, a 200 kilómetros de la ciudad de Neuquén, en homenaje al neuquino fallecido en la guerra de Malvinas, además de otros ex combatientes y caídos en el conflicto.

El museo relata la historia de Águila y apoya su visita con una muestra sobre el conflicto de Malvinas. Allí se pueden apreciar objetos, fotografías, y copias de cartas que pertenecieron al soldado, apodado Moncho, que nació el 6 de marzo de 1962 en una chacra de Paso Aguerre y fue el héroe neuquino más joven caído en Malvinas.

Águila falleció el 3 de abril de 1982 en la Operación Georgias, que tenía como objetivo la recuperación del archipiélago Grytviken. El helicóptero Puma que lo transportaba fue atacado y debió aterrizar de emergencia, constatándose el fallecimiento de Águila y del cabo primero Patricio Guanea.

Tierra del Fuego

En la ciudad de Ushuaia funciona el Museo Pensar Malvinas, que incluye una colección de elementos que recuerdan el conflicto bélico del 82 pero también comprende un repaso por la historia del reclamo de soberanía desde sus orígenes.

El espacio fue creado el 2 de abril de 2012, al conmemorarse el 30 aniversario de la guerra, y funciona en una vivienda de antiguos pobladores donada a la municipalidad. En su interior pueden contemplarse desde fotografías hasta documentos e información resumida en paneles, y también hay una copia de la llamada "Declaración de Ushuaia" sobre la afirmación de la soberanía realizada por diputados y senadores nacionales en febrero de 2012.

Santa Cruz

El Museo de Guerra Malvinas Argentinas está ubicado en Río Gallegos y ofrece maquetas a escala que se destacan junto a elementos de todas las fuerzas armadas y fotografías. Las obras expuestas fueron realizadas por el plastimodelista y veterano de guerra Daniel González. Ante este nuevo aniversario de la gesta de Malvinas la casa está siendo reacondicionada para recibir a muchos más visitantes, como ocurre año a año en las fechas cercanas a cada 2 de abril.

Río Negro

En Río Negro se está realizando un relevamiento de bibliotecas para las actividades conmemorativas de la gesta de Malvinas. Son 109 en toda la provincia y más allá de toda la información referida al tema hay algunas que cuentan con espacios específicos destinados a Malvinas.

Este año se construirán dos museos y un memorial para conmemorar Malvinas en la provincia: uno en Bariloche y otro en General Roca, además de un memorial en Cipolletti.

Con información de Télam