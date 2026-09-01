Con la presencia de varios artistas, llega la 4ta edición del Festival Internacional de Cine de PBA

La cuarta edición del Festival Internacional de Cine de la Provincia de Buenos Aires (FICPBA), organizado por el Instituto Cultural, comenzará este miércoles 2 de septiembre a las 16 horas en el Teatro Argentino de La Plata. Durante el mismo, habrá homenajes a Dolores Fonzi, Fernán Mirás, Lorena Vega Alejandra Flechner, Virginia Innocenti, Benjamín Naishtat y Carmen Guarini y también se dará un reconocimiento especial a Charly García.

{{{htmlAmp}}}

La apertura tendrá una parte musical a cargo de la Camerata Académica y el Coro de Niñas y Niños del Teatro Argentino, que interpretarán música de películas. El acceso es libre y gratuito con reserva online previa. Las entradas se podrán reservar a través del siguiente link: https://teatroargentino.gba.gob.ar/meet/75.

El festival se extenderá del 2 al 9 de septiembre con sede principal en La Plata y proyecciones libres y gratuitas en varias salas de la ciudad. La sede central funcionará en Cinema Paradiso –46 entre 10 y 11–, mientras que las charlas y actividades especiales se concentrarán en el Centro Provincial de las Artes Teatro Argentino.

Este proyecto lo hacemos colectivamente. Sostené a El Destape con un click acá. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

También habrá funciones y encuentros en el Cine Select, en el Pasaje Dardo Rocha (50 entre 6 y 7); en el Anexo de la Cámara de Diputados de la Provincia, en 53 entre 8 y 9; y en el Colegio de Arquitectos de la Provincia de Buenos Aires. Desde Instituto Cultural, informaron que la programación se completará con una subsede en Luján y con la Red de Salas Bonaerenses, que aportará más de 100 pantallas distribuidas en más de 60 municipios del territorio bonaerense.

Al respecto, la titular del Instituto Cultural bonaerense, Florencia Saintout, dijo que “es un gran esfuerzo para la Provincia pero es lo que necesita la industria audiovisual frente al contexto nacional de vaciamiento y achicamiento que propone Javier Milei”. “Sin la posibilidad de contar quiénes somos, no hay soberanía posible”, aclaró.

La batuta estará a cargo de Bernardo Teruggi -titular de la Camerata Académica-y el Coro de Niñxs contará con la preparación de su titular, Mónica Dagorret. El piano y los arreglos le corresponderán a Julián Caeiro e intervendrá también la bandoneonista Sofía Calvet.

Lo que se brindará significará un viaje por la historia de la música del cine nacional. Partirá de la emblemática fanfarria de Argentina Sono Film, pasará por las inolvidables melodías de Carlos Gardel, Tita Merello, Leonardo Favio y Charly García, hasta llegar a un vibrante cierre con un homenaje a Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota y a la película “Tango Feroz”. Lo que se propondrá, en definitiva, será un viaje sonoro y emocional que reviva las bandas sonoras y las canciones que marcaron generaciones y reflejaron la identidad cultural y artística de nuestro cine.

Cómo será el festival

Luego de la ceremonia de apertura, la proyección inaugural estará a cargo de “Una energía invisible me devora sin descanso”, cortometraje dirigido por Ludmila Fontana con fotografía de Mani Maureira, seleccionado como semifinalista de los Student Academy Awards, la competencia estudiantil oficial de los Premios Oscar. La obra se realizó en el Taller de Tesis de la carrera de Artes Audiovisuales de la Facultad de Artes de la Universidad Nacional de La Plata y está protagonizada por Lautaro Morán y Maite Aguilar.

La edición 2026 contará con cinco competencias: Internacional Largometraje de Ficción, Internacional Largometraje Documental, Cortometraje Internacional, Largometraje Bonaerense y Cortometraje Bonaerense. En paralelo se desarrollará la tercera edición del Mercado Internacional de la Industria Audiovisual de la Provincia, un espacio orientado a fomentar la coproducción y el intercambio cultural a nivel nacional e internacional, y un encuentro de estudiantes de carreras de cine y afines.

Cuba será el país invitado de honor, con una sección propia que incluye Fidel de cerca, de Eduardo Flores Torres, Gabriel Beristáin y Roberto Chile, y Para vivir: el implacable tiempo de Pablo Milanés, de Fabien Pisani. A esa selección se suman las secciones especiales "A 50 años del golpe" —con Infancia clandestina, de Benjamín Ávila; Raymundo, de Virna Molina y Ernesto Ardito; y Tiempo de revancha, de Adolfo Aristarain—, "Cine y Literatura" y "Panorama Argentino".