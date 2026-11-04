Cómo se prepara Abel Pintos para cantar ante el papa León XIV en Argentina: a horas del especial momento visitó el Cottolengo Don Orione.

A pocos días de la llegada del papa León XIV a la Argentina, Abel Pintos se prepara para protagonizar uno de los momentos musicales más especiales de la agenda del Pontífice. El cantante fue convocado para presentarse el lunes 9 de noviembre en el Pequeño Cottolengo Don Orione, en Claypole, y ya tuvo un primer acercamiento con la institución que será escenario del encuentro. La experiencia, según contó el propio artista, lo moviliza tanto por su vínculo con la fe como por el significado histórico de la visita.

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La presentación está prevista para las 9.15, durante la recorrida que León XIV realizará por el establecimiento bonaerense. A diferencia de los conciertos multitudinarios que suele ofrecer, esta vez Pintos formará parte de una actividad de carácter íntimo, frente a los residentes, trabajadores y autoridades del Cottolengo. Según trascendió, compartirá el momento musical junto al coro de la institución.

La visita de Abel Pintos al Cottolengo antes de cantar para el Papa

Uno de los movimientos más significativos del cantante tuvo lugar este miércoles cuando visitó el Pequeño Cottolengo Don Orione, ubicado en Claypole. Durante la recorrida conoció las instalaciones, conversó con residentes y trabajadores y pasó por el Santuario del establecimiento, donde se encuentra la reliquia del corazón de San Luis Orione, fundador de la obra.

La visita permitió que Abel conociera de cerca el espacio en el que se desarrollará su presentación y a parte de la comunidad que recibirá al Pontífice. Una fotografía del artista junto a uno de los residentes comenzó a circular después de ese encuentro.

En sus declaraciones sobre la preparación, Pintos dejó en claro que no piensa abordar esta convocatoria como un recital propio. “Cuando voy de visita me gusta ponerme a disposición”, explicó. También señaló que tiene algunas ideas musicales en mente, pero que espera conocer las indicaciones de la organización antes de definir qué canciones propondrá.

La emoción de Abel Pintos por cantar para el papa León XIV

La convocatoria tiene un significado especial para el cantante, que se definió como un hombre de fe y reconoció que la noticia lo emocionó profundamente. “Es inconmensurable, es muy difícil de expresar lo que provoca. Yo soy un hombre de fe y me alegra enormemente”, había dicho al conocerse la posibilidad de su participación.

La confirmación llegó después de un proceso que, según relató, se desarrolló de manera gradual. Su equipo recibió la invitación y mantuvo conversaciones con los organizadores hasta que se confirmó la posibilidad de participar. “Fue un proceso muy largo, muy de a poquito, de tener que contener la ansiedad, la emoción y no querer hacerse demasiadas ilusiones hasta que las cosas se confirmaran”, contó.