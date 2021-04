Oscars 2021: ¿cómo será la transmisión en tiempos de COVID-19?

El imponente Dolby Theatre, sede permanente de los premios Oscar desde el 2002.

Falta muy poco para que llegue la Gala de la 93ra. edición de los Premios Oscar que entrega la Academia de Cine de Hollywood y ya fue confirmado que la ceremonia se realizará de forma presencial con dos sedes en Los Ángeles y otras alternativas en Londres y París. Las locaciones europeas fueron dispuestas para aquellos que no puedan viajar a Estados Unidos por la pandemia de coronavirus. La tradicional Gala además de su formato también debió modificar su fecha debido a la pandemia: este año se realizará el 25 de abril.

El cambio de fecha se debió principalmente a la posibilidad de que en esta época ya habría más cines abiertos, más películas fuera exhibidas y así poder ser elegibles. Las sedes en Los Ángeles serán el tradicional escenario del Dolby Theatre (sede permanente de los Oscars desde el 2002) y en la icónica estación de tren Los Angeles Union, donde habrá un espacio al aire libre para que los nominados a "Mejor canción" interpreten los temas en directo.

Pero estas no serán las únicas locaciones donde habrá nominados porque también estarán las opciones de París y Londres para aquellos que no puedan llegar a Los Ángeles. Desde la organización confirmaron que no habrá posibilidad de recibir el premio por videollamada, lo que supone un problema para quienes estén participando desde Europa, ya que la diferencia horaria con la ciudad estadounidense es de ocho horas para Londres y de 9 horas para París. Es decir que en Inglaterra la ceremonia empezará a las 2 de la mañana mientras que en Francia lo hará a las 3 de la mañana.

Para que los nominados y nominadas puedan llegar a la ciudad del oeste estadounidense, la producción de la ceremonia consideró a los ternados como "trabajadores esenciales". Además, la organización está implementando una cuarentena obligatoria para minimizar el riesgo de contagios. Aquellos nominados que lleguen a Los Ángeles desde otra ciudad estadounidense tuvieron tiempo de hacerlo hasta el 20 de abril mientras que aquellos que provengan de zonas con alta circulación de COVID-19 pudieron hacerlo hasta el 17 de abril. Los responsables de la ceremonia también confirmaron que absolutamente todos los participantes deberán someterse a al menos dos PCR y a una tercera prueba en la semana previa a la gala.

El imponente Dolby Theatre, sede permanente de los premios Oscar desde el 2002.

Para lograr evitar la virtualidad y la entrega de premios por videollamada, la organización optó por desechar las clásicas fiestas y celebraciones tan usuales alrededor de los Oscar, como la tradicional The Governors Ball. También debieron extremar los protocolos de prevención, y establecer una mínima y estricta participación de los nominados, acompañantes y presentadores. Por esto, la ceremonia de los Oscars será la única de la temporada en llevarse a cabo de forma presencial.