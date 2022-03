Oscar 2022: Will Smith le pegó a Chris Rock y estallaron los memes

Los memes invadieron las redes sociales luego de la terrible trompada de Will Smith a Chris Rock en la ceremonia de entrega de los Premios Oscar 2022.

Los mejores memes de la piña de Will Smith a Chris Rock en los Oscar 2022.

La terrible trompada que le lanzó Will Smith a Chris Rock durante la ceremonia de los Premios Oscar 2022 trascendió las fronteras del cine, de Hollywood y de Estados Unidos. De hecho, los memes llegaron hasta la Argentina en las redes sociales y, en especial, en Twitter.

Las cargadas, burlas y bromas continuaron en la aplicación del pajarito muchas horas después de lo ocurrido en el Dolby Theatre de California durante la entrega de los trofeos por parte de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas. Hubo videos, gifs, fotos y referencias a películas famosas de Smith, entre otras cosas.

El actor de 53 años le pegó una piña al conductor y, aunque muchos pensaron al principio que se trataba simplemente de uno de los habituales chistes del invitado, luego se pudo comprobar que el golpe fue real y no actuado. De esa manera, el protagonista de La verdad oculta, Focus y Ali, entre otros éxitos, sorprendió al mundo entero e impactó al ambiente del cine internacional.

Los memes tras la trompada de Will Smith a Chris Rock en los Premios Oscars 2022.

Por qué Will Smith le pegó a Chris Rock

Todo comenzó cuando Chris Rock subió al escenario para presentar los nominados al galardón. Sin embargo, antes de cumplir con su trabajo, se percató de la presencia de Will Smith e hizo un chiste sobre su esposa relacionado a su calvicie y sin tener en cuenta que la mujer sufre de alopecia, una enfermedad que la llevó a perder el pelo.

Indignado por la actitud de Rock, Smith no dudó en subir al atril y golpearlo en la cara. "No hables de mis esposa. Saca su nombre de tu boca", expresó el artista, muy molesto. Y luego se volvió a acomodarse en su lugar. Atónito por lo que le acababa de suceder, Rock aseguró que era un momento que quedaría "en la historia de la televisión". Apenas culminado ese instante tan incómodo y particular, Smith regresó a su asiento y le gritó otra vez: "¡Mantén el nombre de mi esposa fuera de tu maldita boca!".

Los memes por la trompada de Will Smith a Chris Rock en los Oscar 2022