Sacha Baron Cohen volverá a ponerse en la piel del irreverente Ali G en la película Who Iz I?, con estreno en octubre, y sin embargo, el regreso del clásico personaje no está teniendo la acogida esperada en Reino Unido. La película ya desató la polémica, hasta el punto en que se inició una campaña para retirarla de las salas.

Según informó Variety, el pasado miércoles, NewsCord, una plataforma especializada en el seguimiento de la actualidad y los medios de comunicación, puso en marcha una campaña para pedir a los cines de todo el mundo que no proyecten Ali G: Who Iz I?. La iniciativa consiste en enviar correos electrónicos a las principales cadenas de exhibición en nombre de quienes deciden sumarse a la petición. De acuerdo con la plataforma, hasta este viernes ya había recibido solicitudes para enviar más de 36.000 mails.

Esta campaña acusa a Cohen de utilizar la sátira como "una forma de encubrir la difusión de estereotipos racistas". Para respaldar esta postura, cita un artículo publicado en un periódico británico en el año 2000, apenas dos años después de que Ali G apareciera por primera vez en la televisión del Reino Unido.

La historia de Ali G, un personaje irreverente

Ali G apareció por primera vez en 1998, de la mano de Cohen, como parte del programa de Channel 4 The 11 O'Clock Show. El personaje estaba concebido como un joven blanco de pocas luces que imitaba la estética y la forma de hablar del hip-hop británico y de la cultura jamaicana.

La intención de la parodia era precisamente poner de relieve su ignorancia y burlarse de la apropiación cultural y de los estereotipos que él mismo reproducía. Sin embargo, en el artículo publicado en 2000, el cómico Felix Dexter sostenía que el personaje "permite a las clases medias progresistas reírse de la cultura urbana negra sin renunciar a su imagen de corrección política".

En el mismo artículo, la escritora Jeanette Winterson fue especialmente critica con el comediante: "no sé qué diferencia hay entre él y los Black and White Minstrels", afirmó, en referencia al longevo programa de televisión. En Substack, la escritora y presentadora británica Afua Hirsch aseguró que, aunque durante su juventud consideraba a Ali G profundamente ofensivo, "sabía que se estaba burlando de nosotros", escribió.

"Las personas negras ya no visten así. Ni siquiera las personas blancas que imitan a las personas negras hablan de esa manera. Sexualizar a las mujeres negras y burlarse con ligereza de las mujeres de clase trabajadora ya no está socialmente aceptado", continuó. "El supuesto 'humor' de Baron Cohen no es más que una combinación burda de todos estos elementos", finalizó Hirsch.