La poeta argentina que escribió durante 16 años y ahora reúne toda su obra en un libro

La poeta Lu Caamaño reúne por primera vez su producción poética en ¿acá es la fiesta? Poesía reunida 2009-2025. El libro recolecta textos escritos durante 16 años y propone un recorrido por parte de su obra publicada.
El volumen reúne una poesía atravesada por la oralidad. Los textos combinan lengua popular y literaria. También tienen una fuerte relación con la lectura en voz alta. El humor y el juego aparecen como elementos centrales de esta producción. La obra aborda además cuestiones vinculadas con el deseo y la disidencia. En ese sentido, el juego aparece como una forma de pensar políticamente el mundo.
Lu Caamaño nació en Mar del Plata en 1984. Es poeta, performer, traductora y artista visual. Publicó Cocorita (2006), Tres (2008), Querida: ahora te llamás muchacho (2009), Desatinada: soberana del mambo (2010), No le digas que murió Chabrol! (2011), Plan bestia (2015), Acá no (2016), Al taco (2017), Lugares comunes de la lengua (2018) y Vicio y Bijou (2023). En 2025 publicó junto a Fernanda Laguna Muuuuy.
Entre los textos que forman parte de ¿acá es la fiesta? se encuentra lo que está en el medio no es el mar. El poema es uno de los textos incluidos en la poesía reunida de Caamaño.
MÁS INFO
lo que está en el medio no es el mar
si importa todo
entonces
no importa nada,
a mí la boludez ya no me gusta
es un sabor, ¿cómo te explico? vos sabés,
no soy mejor que antes
pero tengo mis límites
digamos que soy un campo
y que ajusté las cercas
eso,
o que soy un animal y admití
los preceptos de la domesticación
eso que uno cree que es el corazón
se siente como una muela cariada,
porque vaya a saber qué fue de aquello
un robo,
un olvido
un descuido
como el negativo de un truco de magia,
en un momento
dejás de tener
lo que tuviste