Clásico y moderno, Daniel Mecca reversiona "La Ilíada" y "La Odisea" en su nuevo libro de poesía

En su nuevo libro de poemas, "Troya, aparta de mí este cáliz", el poeta y periodista Daniel Mecca propone una versión clásica y moderna de "La Odisea" y "La Ilíada" para instalar lecturas sobre el deseo y el poder de lo femenino, así como de los vínculos familiares y la violencia.

En Troya... -cuyo título hace un guiño al poeta César Vallejo- Mecca le da voz a Telémaco, hijo de Ulises y Penélope en la mitología griega, un personaje deslucido por la sombra del padre -héroe clásico de Troya-, y a la vez agobiado por el peso de su abandono, heroicidad y literatura. El Telémaco pagano de este libro que se reapropia de la mitología narrada por Homero hacia el 800 a.C sale desde Ítaca a buscar a su padre, pero el viaje, sobre todo, es la búsqueda de sí mismo, de su propia mitología.

El primer poema del volumen que publica este mes la editorial La Conjura ya anticipa el monólogo de Telémaco, detective mitológico de su padre y de sí mismo: "¿Dónde estás, padre? /¿Dónde estás, Ulises? / Soy Telémaco. / Tu hijo Telémaco. /¿Cómo llamarte? /¿Ulises, Odiseo, héroe, padre? / Mi dolor / no necesita esfuerzo. /Todo viaje empieza / con un abandono".

Y luego: "Esto que me rodea es Ítaca. / Son los azules oleajes / de tu voz, / pero también es tu ausencia, padre. / Ítaca es tu ausencia. /Tu cuerpo / es el mito de mi infancia". Y también: "¿Qué tienen que ver los dioses / con que no estés conmigo? / No te ocultes en la historia. / Nadadores de esa madre, / eso somos".

El libro -escribe Mecca en la sinopsis- "habla del deseo, del poder de las figuras femeninas (Palas Atenea, Penélope), de la política de dioses embusteros, de la familia y la violencia y, en definitiva, de la literatura reescribiéndose, deseándose".

"Es un libro de mucha madurez para un poeta joven. La relación historia, filosofía, mito, psicología, tejidos en el poemario de un modo que para nada suena impostado ni injertado, ni ostentoso. No es algo sencillo de lograr, que todo le pertenezca al conjunto, al libro como un proyecto, no como una suma o reunión de poemas", se lee en la contratapa escrita por la poeta María Teresa Andruetto.

Mecca tiene 36 años. Trabajó durante una década en Clarín. Es creador del festival #BorgesPalooza (borgespalooza.com), que el 20 y 21 de agosto tendrá su cuarta edición en el Centro Cultural San Martín. Se trata de un festival dedicado a desarmar y armar el mito Borges con la exposición de figuras de primer nivel que piensan al autor de "Ficciones" desde diferentes ángulos. Es, además, autor de los libros de poesía "Ahorcados en la felicidad" (2009), "Lírico" (Ediciones en Danza, 2014), "Haikus periodísticos" (2016) y "Música de incendios" (Ediciones en Danza, 2021).

El autor cursó estudios de ingeniería en la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) y la maestría en Crítica y Difusión de las Artes en la Universidad Nacional de las Artes (UNA). Dio clases de periodismo en la UBA y la UNA. Es creador del Centro de Atención al Lector y del newsletter diario Poesía por WhatsApp. Actualmente da seminarios y charlas sobre Borges --autor sobre el cual se especializa--, y organiza el #BorgesTour por Buenos Aires. Su Instagram es @danielmecca.

Con información de Télam