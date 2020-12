"Humor en serio", el podcast de Adrián Lakerman para El Destape

El guionista Adrián Lakerman estrena "Humor en serio", un podcast para repensar el humor con debates y entrevistas.

Después del éxito del podcast "Comedia", el guionista Adrián Lakerman se suma con "Humor en serio", un podcast de El Destape. Ahí se podrá encontrar un espacio para seguir repensando los procesos y cambios en el hacer reír a través de debates y entrevistas con personalidades ajenas al rubro.

Serán 8 episodios que se podrán escuchar a partir del miércoles 9 de diciembre en Spotify y las principales plataformas de podcasts. En diálogo con El Destape, adelantó con qué sorpresas se encontrarán los oyentes.

- Del éxito de "Comedia" pasamos a "Humor en serio", donde seguís profundizando sobre la base del humor, ¿con qué novedades se van a encontrar los oyentes?

La base de ‘Comedia’, fue crear un podcast con entrevistas a guionistas, actores, comediantes y personas que se dedicasen al humor. Para este nuevo podcast la particularidad será que los invitados son figuras que se dedican a otros rubros. Hay periodistas, escritores, cantantes.

- ¿Podés adelantarme los dos primeros invitados?

Claro. Juliana Gattas y Martín Kohan.

- ¿Qué cosas te seducen para seguir analizando el humor?

La temática del humor se ha ido modificando con el correr de los años debido a una serie de motivos: cambiaron las formas de consumo, porque los dispositivos van cambiando, y la televisión dejó de ser el emisor central de contenidos que respondan al género, y también hubo un cambio sociocultural gracias a las agendas feministas y de diversidad sexual. Esto hizo que el humor tuviese que adaptarse. Algunas de las preguntas que charlaré con los invitados giran en torno a estos temas: ¿qué son el humor?, ¿por qué ya no nos reímos?, entre otros.

- ¿Se puede hacer humor con cualquier cosa?

Estoy convencido de que sí se puede, aunque no por eso hay que descuidar los espacios temporales, contextos e intenciones. Lo importante es que cumpla con el requisito primordial que es hacer reír. Sobre esta base hay que remarcar que no cualquiera puede meterse con ciertos temas: una cosa es que yo haga un chiste de judíos, lo cual tendría sentido lógico porque mi apellido es Lakerman, y otra cosa es que lo haga Nicolás Massot. O Ricardo Iorio. Me daría un poco de miedo.

Igual, chistes pueden hacer todos. El tema es bancarse las críticas y repudios que pueden surgir después en las redes.

- Siguiendo esta línea del humor corrosivo e incorrecto, ¿tenés referentes de este estilo?

Disfruto mucho la comedia de Anthony Jeselnik, que responde a lo que suele llamarse ‘humor negro’. Paréntesis, a esta altura habría que empezar a cambiar las formas en que nombramos a ciertos géneros dentro del humor. ¿Por qué el humor llano es blanco y el corrosivo es negro? Volviendo a Jeselnik, su estilo es totalmente ácido, me encanta.

- ¿Pudiste entrevistar a humoristas que no te causen gracia o con los que no compartás afinidad ideológica?

La verdad, no. Pero no tendría ningún problema en debatir con alguien con quien no comparta afinidad ideológica. A Nik me encantaría entrevistarlo, por ahora no se me ha dado la posibilidad.