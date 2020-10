El día que Hugo Arana le agradeció al peronismo

Tras la triste noticia de la muerte de Hugo Arana, un video se viralizó en las redes sociales en el que analiza por qué se define peronista.

El momento ocurrió en Intratables, tras la pregunta de Fabián Dóman, el actor primero hizo una aclaración: "Cuando me dicen peronista, pregunto de qué peronismo hablamos, porque López Rega era peronista".

"Yo tenia 7 años en el año 50' y mi papá era peón de campo. Mi hermana de 13 mi hermano de 14 y mi papá pudo llevarnos a conocer a nuestros tíos, a sus hermanos. No los conocíamos. A Necochea, no a Indonesia. Y eso fue porque tuvo 15 días pagos de vacaciones", contó.

Y agregó "A mi vieja la tuvieron que traer al Hospital Rivadavia porque yo tenía problemas y nací ahí. Pero mi papá no tenía oficio, porque el ordeñaba vacas y alabraba. Se quedaron en la Ciudad y trabajaba donde podía".

"Yo conocí a nuestros cuatro tíos porque con el peronismo le dieron 15 días de vacaciones pagas. Y mi mamá empezó a votar. Y se abrieron escuelas. Y el cabecita negra empezó a tener dignidad", cerró.

Arana falleció esta mañana a los 77 años como consecuencia de coronavirus en el Sanatorio Colegiales. El actor había ingresado por un accidente doméstico.

“Con gran pena despedimos al compañero actor Hugo Arana. En su prestigiosa trayectoria en cine, teatro y TV ha sido respetado y querido tanto por sus pares como por su público. Acompañamos en este triste momento a su hijo Juan, a sus familiares y seres queridos”, informó la Asociación Argentina de Actores a través de su cuenta de de Twitter.



Días atrás, Arana, quien se encontraba internado en un sanatorio porteño por un accidente doméstico, había confirmado que había sido diagnosticado con coronavirus. “Me hicieron el hisopado y apareció el virus. Pero de la manera más liviana porque no me falta el aire, no tengo dolores”, había contado en una entrevista radial.

"Llegué a casa y lo encontré tirado en el living", informó su hijo Juan días atrás sobre el accidente que derivó en la internación del histórico actor. A arana le quedó un hematoma y por eso quedó internado en Colegiales. Al realizarle una tomografía en un uno de sus pulmones, los médicos percibieron algunas señales negativas y terminaron de constatar de que tenía COVID-19 con un testeo.