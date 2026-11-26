¿Qué pasa con una historia cuando quienes la vivieron ya no están para contarla? Esa pregunta atraviesa Más grandes que Israel, el documental de Cristian Pirovano e Ismael Al Bes que reúne las voces de sobrevivientes de la Nakba y pone en el centro la transmisión de la memoria palestina. Así es la película que ganó el premio a mejor largometraje internacional en la competencia Órbita del FIDBA 2026, el Festival Internacional de Cine Documental de Buenos Aires.

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El recorrido comienza con Rihana, una joven periodista palestina que visita campos de refugiados en Cisjordania y conversa con hombres y mujeres que atravesaron los acontecimientos de 1948. Sus relatos reconstruyen experiencias de expulsión, pérdida y supervivencia, pero también el modo en que esa historia sigue presente en las generaciones que nacieron después.

Rodado entre 2022 y 2025, el documental combina entrevistas, fotografías y material de archivo de la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en Oriente Próximo (UNRWA). En ese cruce entre voces e imágenes, la película propone una mirada sobre el exilio y la resistencia cotidiana del pueblo palestino.

La Nakba -"catástrofe" en árabe- es el nombre con el que se conoce el desplazamiento y desposesión de la población palestina en torno a la creación del Estado de Israel y la guerra de 1948. De acuerdo con UNRWA, más de 700.000 palestinos fueron desplazados entre abril y agosto de ese año. Lejos de presentar esos hechos únicamente como un episodio del pasado, Más grandes que Israel se pregunta qué sucede con sus huellas en el presente.

Su recorrido por festivales

Además de integrar la competencia internacional Órbita del FIDBA, donde obtuvo el premio a mejor largometraje internacional, Más grandes que Israel siguió su recorrido en el festival Palestine House, en Londres, y la selección oficial de la 19.ª edición del Resistance International Film Festival, en Teherán. Por el momento la película no ha confirmado su fecha de estreno comercial en salas de cine argentinas.