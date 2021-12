Rabih Mroué y su nueva obra: pensar lo que hay detrás de la ficción y la realidad como constante

Un volante de aviso de bombardeo inminente con la advertencia de "salve su vida, deje su casa" es la gran metáfora que recorre la experiencia de los límites entre el arte y la vida presentados por el reconocido artista libanés Rabih Mroué ayer en el Malba, en una conferencia virtual llamada "Antes de caer, busque la ayuda de su bastón", en el marco de la cuarta edición de la Bienal de Performance.

Director de teatro, actor, artista visual (videos, dibujos e instalaciones) y dramaturgo, Rabih Mroué (Beirut, 1967), quién se encuentra radicado en Berlín (Alemania) desde hace 8 años, combina en su práctica artística las distintas disciplinas, y entre éstas desarrolla la "conferencia no académica" o conferencia-performance.

La obra estrenada en Buenos Aires por el artista interdisciplinario, cuyo título original en inglés es "Before Falling Seek the Assistance of Your Cane", es una coproducción del Goethe Institut, con apoyo del Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires (Malba) como sede de la Bienal de Performance (BP.21) y Proteatro.

Cuáles son los límites entre el arte y la vida cuando éstos se encuentran fuera de la institución artística o cómo podría un objeto de arte perder su condición de tal y convertirse en una amenaza son algunos de los interrogantes que obtienen distintas interpretaciones en la performance de Mroué.

La performance comienza con la narración sobre el modo en que durante distintos conflictos bélicos algunas acciones, se tiraban desde el cielo papeles con advertencia sobre un inminente bombardeo y la invitación a abandonar los hogares, para, supuestamente salvar la vida. Estados Unidos lo hizo en Irak, y previamente en Japón hacia el final de la Segunda Guerra Mundial, entre otros países.

La imagen particular sobre la que de algún modo gira la presentación es la de un afiche (tomado del modelo lanzado sobre Irak) con el dibujo de una bomba y un texto escrito en árabe: "Advertencia!. Este sitio será bombardeado pronto. Salgan de sus casas y sálvense", la misma imagen que se encuentra en su obra plástica "Warning!" de 2015.

El hecho que sirve de impulso o excusa a la narración fue la colocación en el exterior de un museo austríaco de la ciudad de Salzburgo, de dos de estos afiches, a la vista de los transeúntes, como parte de una muestra. El resultado fue que antes de la inauguración, las fuerzas de seguridad alertadas ante un posible atentado, intervinieron en el museo, lo cual desencadenó ciertos inconvenientes y variadas lecturas.

La obra de Mroué se centra en la política contemporánea de Oriente Medio y los problemas de la región (Israel, Siria, Palestina), la guerra civil en Libia (1975-1990) y su propia experiencia como la de a sus 15 años que trae como recuerdo en esta performance, con los papeles de advertencia distribuidos con aviones por Israel sobre Beirut y los posteriores bombardeos en 1982.

Por otro lado, los temas que afloran son la guerra y lo que queda inscripto como memoria y de allí las reacciones de las personas, la migración forzada, la aculturación como política por parte del que detenta el poderío bélico, los migrantes, y el problema del otro (que retrata claramente con el cuento del cocodrilo que se come al sol).

Esta es la cuarta vez que Mroué presenta esta obra, la primera vez en Río de Janeiro (Brasil) igual que en el Malba y las otras dos en ciudades de Alemania.

Otras reflexiones fueron sobre lo que se le permite al arte en el interior de las instituciones, sean museos o teatros, a diferencia del espacio público (para el cual hasta el momento no pensó ninguna acción) y de qué manera las lecturas son diametralmente distintas.

"Una performance, un trabajo artístico dentro de un teatro, una sala es muy distinto a como se percibe en un espacio público, un jardín. "Cuando es dentro del museo, el teatro , se puede hacer lo que se quiera, se pueden romper las reglas, porque el arte es como un paraguas que permite esa protección", decía Mroué.

Mroué es editor colaborador de The Drama Review (Nueva York) y de la revista Kalamon (Beirut), cofundador y miembro del directorio del Beirut Art Center (BAC) y formó parte del Centro Internacional de Investigación Interweaving Performance Cultures / FU / Berlín durante 2013 y 2014. Y es director de teatro del Münchner Kammerspiele (Múnich) desde 2015.

Algunas de sus obras son "Rima Kamel "(2017), "So Little Time" (2016), "Ode to Joy" (2015), "Riding on a Cloud", (2013), "33 RPM and a few seconds" (2012), "The Pixelated Revolution" (2012), "The Inhabitants of Images" (2008), "Who's Afraid of Representation" (2005) y participó en la Documenta 13 de Kassel (2012), el Festival d'Avignon y el MoMA (Nueva York), en la Trienal de Fotografía y Vídeo, el Centro Internacional de Fotografía (Nueva York) y el Centro Pompidou (París).

Con información de Télam