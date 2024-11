Cuál es la escena de la película "Mi pobre angelito" en la que actuó Donald Trump: el video.

Donald Trump es el nuevo presidente de los Estados Unidos, y en medio de la mediatización que ello generó, en las redes sociales reflotó una escena de Mi pobre angelito en el que el magnate hace un pequeño cameo en el famoso filme de los '90.

Mi pobre angelito, o Home Alone en su idioma original, es un clásico navideño que se estrenó en 1990 y desde entonces sigue reproduciéndose en los hogares de millones año tras año. A continuación te compartimos el video de la escena de la película en la que aparece Donald Trump, y te contamos de qué trata la misma.

Cuál es la escena de Mi pobre angelito en la que actuó Donald Trump

La escena de Mi pobre angelito en la que actuó Donald Trump pertenece a la secuela, Mi pobre angelito 2: perdido en Nueva York. En la película, Kevin McCallister, interpretado por Macaulay Culkin, se encuentra en el lujoso Hotel Plaza de Nueva York después de perderse en la gran ciudad.

Al entrar en el vestíbulo del hotel, Kevin se dirige hacia Trump, quien aparece como un hombre bien vestido que camina por el hotel. Kevin le pregunta cómo llegar al vestíbulo, y Trump simplemente le señala el camino diciendo: "Al fondo, a la izquierda" (“Down the hall and to the left”). Por aquel entonces el magnate era el dueño del Hotel Plaza.

Qué condición puso Donald Trump para que puedan usar el Hotel Plaza en Mi pobre angelito 2

Donald Trump puso una condición especial para permitir que Mi pobre angelito 2 se grabara en el lujoso Hotel Plaza: exigió aparecer en la película. Según el director Chris Columbus, cuando el equipo quiso filmar en el vestíbulo del hotel, propiedad de Trump entre 1988 y 1992, este rechazó el pago de arrendamiento que le ofrecieron y en su lugar solicitó hacer un cameo. Su exigencia fue clara: “La única forma en la que pueden usar el Plaza es que yo esté en ella”.

La escena de Mi pobre angelito 2 en la que actúa Donald Trump.

Aunque al principio no estaban convencidos, el equipo decidió incluirlo en la escena, con la opción de eliminarlo en la edición si no funcionaba bien. Sin embargo, en un focus group realizado después, el público aplaudió su aparición, por lo que Columbus decidió mantenerla en el montaje final.

“La gente aplaudió cuando Trump apareció en pantalla. Así que le dije a mi editor ‘Déjalo en la película’. Es un momento para la audiencia”, relató el director de la película, que fue un éxito de taquilla al igual que su antecesora.