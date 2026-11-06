La película de ficción, comedia y aventura de casi dos décadas que se metió en el top 10 global de Netflix

A casi 20 años de su estreno y con menos de dos horas de duración, "Pequeños invasores" volvió a llamar la atención de los usuarios de Netflix, donde se ubicó entre las películas más vistas. La producción combina ciencia ficción, comedia y aventura en una historia sobre una familia que debe enfrentarse a una invasión extraterrestre.

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Estrenada en 2009, la película sigue a los Pearson, que llegan a una casa de vacaciones sin imaginar que tendrán que luchar contra un grupo de visitantes de otro planeta. Lo que comienza como un descanso termina convertido en una misión para salvar a la humanidad.

La trama se centra en los integrantes más jóvenes de la familia, que descubren la amenaza antes que los adultos y deberán encontrar la manera de detener a los invasores.

De qué trata "Pequeños invasores", el éxito de casi 2 décadas que se metió entre las más vistas

Todo comienza cuando cuatro naves extraterrestres aterrizan en el techo de la casa donde se hospeda la familia. Los visitantes tienen un plan para conquistar la Tierra y cuentan con una tecnología capaz de controlar la mente de las personas, por lo que pronto logran dominar a los adultos.

Los chicos descubren lo que sucede y deciden enfrentarse a los invasores por su cuenta. Para lograrlo, deberán usar su ingenio y aprovechar distintos recursos tecnológicos en una batalla que combina persecuciones, situaciones absurdas y referencias a los videojuegos.

El conflicto también alcanza a Ricky, el novio de Bethany, que termina bajo el control de los extraterrestres. En medio del caos, los jóvenes encuentran una ayuda inesperada en Sparks, uno de los visitantes, que no está de acuerdo con la invasión y decide colaborar con ellos.

Dirigida por John Schultz, "Pequeños invasores" tiene una duración aproximada de 86 minutos y cuenta con las actuaciones de Carter Jenkins, Austin Butler, Ashley Tisdale, Ashley Boettcher y Kevin Nealon.

Ficha técnica de "Pequeños invasores"