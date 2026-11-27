Brad Pitt vuelve a ponerse en la piel de Cliff Booth, el doble de riesgo que le valió un Oscar por Había una vez en... Hollywood. Pero quienes quieran verlo en la pantalla grande tendrán pocas opciones en la Argentina: Las nuevas desventuras de Cliff Booth, la película dirigida por David Fincher y escrita por Quentin Tarantino, se exhibe únicamente en dos salas del país antes de llegar a Netflix.

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La producción comenzó su paso por los cines argentinos el 26 de noviembre de 2026, con funciones en formato IMAX. Según anunció Netflix su estreno en la plataforma está previsto para el 23 de diciembre, después de una exhibición internacional exclusiva de dos semanas en esas pantallas.

Por qué la película de Brad Pitt se verá en solo dos cines argentinos

La cantidad de salas responde a una decisión de distribución de Netflix. La plataforma eligió un estreno cinematográfico limitado y exclusivo en IMAX antes de incorporar la película a su catálogo. En la Argentina, esa modalidad deja dos opciones de salas para verla en pantalla grande:

Showcase IMAX Norcenter , en Munro, partido de Vicente López, provincia de Buenos Aires.

, en Munro, partido de Vicente López, provincia de Buenos Aires. IMAX del Conocimiento, en el Parque del Conocimiento, en Posadas, Misiones.

De qué trata Las nuevas desventuras de Cliff Booth

La nueva historia recupera al personaje de Había una vez en... Hollywood, la película de 2019 dirigida por Tarantino, pero lo coloca en el centro del relato y avanza hasta 1977. Pasaron ocho años desde los acontecimientos de la primera entrega y Cliff se mueve por una industria que ya no es la misma.

En la película original, Booth era el doble de acción y compañero de Rick Dalton, el actor interpretado por Leonardo DiCaprio. Mientras Dalton intentaba sostener su carrera en un Hollywood en transformación, Cliff recorría Los Ángeles entre rodajes, conocidos y situaciones peligrosas.

Ahora, según la sinopsis difundida por Netflix, el personaje trabaja como barman y proyeccionista, pero también resuelve problemas para figuras de la industria. Ese oficio lo acerca a situaciones vinculadas con robos, chantajes y extorsiones, en las que pone en juego habilidades que pueden quedar al margen de la ley. Además de Pitt, el elenco reúne a Elizabeth Debicki, Scott Caan, Carla Gugino, Yahya Abdul-Mateen II y Peter Weller. Esta vez, Tarantino escribió el guion y dejó la dirección en manos de Fincher, realizador de películas como El club de la pelea y Perdida.