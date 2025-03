Fiestas populares durante el fin de semana de carnaval: dónde y cuáles son los eventos gratuitos para disfrutar en familia

El fin de semana largo de carnaval traerá consigo una explosión de colores, música, danza y diversión en distintos municipios de la provincia de Buenos Aires. Durante estos días, las localidades bonaerenses ofrecerán una gran variedad de actividades culturales, festivales, eventos gastronómicos, exposiciones y visitas guiadas para disfrutar en familia y en comunidad.



Fiestas y festivales destacados

En General Lavalle, partido que se encuentra, se realizará la 42º Fiesta Nacional Semana de Santos Vega. Esta será el viernes 28 de febrero al domingo 2 de marzo, en diferentes horarios en el Predio de la Fiesta. El sábado, a las 17:00, se realizará el desfile tradicionalista y de gala por la avenida Mitre, mientras que el domingo, las actividades comenzarán a partir de las 09:00.

Habrá espectáculos nocturnos de los que participarán Los Palmae y Juan Fuentes, además estará la elección de la Flor del Pago y de las Buenas Mozas; patio de comidas y paseo de artesanías y el gran baile de cierre en la carpa gigante. La entrada cuesta $5000 pesos. Organiza la Municipalidad de General Lavalle. Para tener más información puede visitar su Instagram.

Baradero, la cabecera del partido de Baradero que se encuentra a 150 kilómetros de Buenos Aires, tendrá su 50º Festival Nacional de Música Popular Argentina que se realizará del 28 de febrero al 3 de marzo, a las 20:00, en el Anfiteatro Municipal Pedro Carozzi, ubicado en la avenida San Martín 550. El festival, que este año cumple cincuenta ediciones, retorna al esquema de cuatro noches. El viernes se destacan las actuaciones de Sergio Galleguillo y Luciano Pereyra; el sábado el Chaqueño Palavecino; el domingo Soledad y Valeria Lynch; y el lunes Un Poco de Ruido.

Además, las cuatro jornadas incluirán a las y los ganadores de la Final Nacional del Pre Festival Baradero 2025 quienes serán elegidos Consagración de la Peña Oficial. Las entradas aranceladas se pueden adquirir en el siguiente link, o de forma presencial en la boletería del Anfiteatro Municipal. Organiza la Municipalidad de Baradero. Más información su Instagram.

Coronel Suárez, pueblo Turístico Santa María que se ubica a 550 kilómetros de Buenos Aires, festejará el 10° Strudel Fest, con entrada gratuita. esto será el viernes 28 a partir de las 17:30; sábado 1, desde la 11:00 y domingo 2, a las 09:00 en distintos lugares. Habrá música, danzas típicas, gastronomía alemana, patio cervecera, paseo de artesanos, emprendedores, visitas guiadas y actividades para toda la familia.

El domingo, se informó, se buscará romper el récord de 71.90 metros de strudel de la edición anterior con la presencia del chef Juan Ferrara. Actuarán el Grupo de Danzas Cross Mother, Cross Father; Las Nubes, Lo Luiggi, El Cuarto Soda, La Fiesta de Elsa, Zillertal Orchester, Los Auténticos Descendientes, La Mancha de Rolando y Banda Universo. Entrada gratuita.

Santa María forma parte del programa Pueblos Turísticos de la provincia de Buenos Aires. Organiza la comisión de la fiesta e instituciones y prestadores privados, con el apoyo de la Municipalidad de Coronel Suárez y del Gobierno de la provincia de Buenos Aires. Para más información visitar su Instagram.

En Coronel Dorrego, de la localidad El Perdido que se ubica a 600 kilómetros de capital federal, se hará la 30° Fiesta Anual Tradicionalista-Cabalgata a El Perdido este sábado 1 de marzo a las 14:00 desde el Vivero Municipal. La tradicional cabalgata, que este año se llamará Darío Lemos, es en homenaje a quien sugirió el nombre de la agrupación en sus inicios.

Con salida a las 14:00 para llegar a las 19:00 a la estación José A.Guisasola. También, habrá espectáculos artísticos a partir de las 21:30 con la presencia de Sonia Vega, Grupo Folklórico Arrullo, la animación de Santy Aizaguerre, la música del DJ Lea Roth y elección de la Flor del Pago. Actividad arancelada. El 8 de marzo, exposición sobre las treinta ediciones de la fiesta en el Centro Cultural La Casona y el domingo 9, gran jineteada. Organiza la agrupación “Los de Fierro” con el acompañamiento del Municipio de Coronel Dorrego. Más información el Instagram oficial

Por su parte, Patagones festejará su 14º Fiesta de la Soberanía Patagónica del miércoles 5 al domingo 9 de marzo en distintos horarios y lugares de Carmen de Patagones. Se conmemorará la defensa de la soberanía nacional ante la invasión del Imperio de Brasil de 1827. La apertura será el miércoles a las 18:00. Habrá patio de comidas y puestos de artesanías, todos los días a partir de las 10:00.

El escenario abrirá desde las 19:00. En tanto, el viernes 7 se conmemorarán los 198 años de la gesta soberana a las 09:30 en el cerro La Caballada. El sábado 8, desfile cívico militar. La entrada será gratuita y el evento está organizado por la Municipalidad de Patagones con el acompañamiento del programa RECREO, de la Subsecretaría de Turismo del Ministerio de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Para más información visitar el Instagram oficial.

Carnavales

En Chascomús se celebrará el Carnaval Infantil 2025, con entrada libre y gratuita. Esto será el 28 de febrero al 3 de marzo, de 20:00 a 24:00, en av. Presidente Alfonsín entre Mendiola y Artigas. Bajo el lema “Juguetes de hoy y siempre”, este 2025 el corsódromo de la avenida Presidente Alfonsín se llenará de magia, alegría, música y color con el desfile de las comparsas y carrozas integradas por niños y niñas pertenecientes a organizaciones barriales, clubes y entidades comunitarias.

Según informaron, se sumarán disfraces individuales y familiares. Cada noche, a lo largo del corsódromo habrá distribuidos puestos de venta donde vecinos y turistas podrán acercarse a comprar espuma y alimentos. Entrada gratuita. Organiza la Municipalidad de Chascomús. Para más información, visitar el Instagram oficial.



Tordillo, General Conesa

Carnavales Tordillenses

Entrada gratuita

Fecha, hora y lugar: Viernes 28 de febrero y sábado 1 de marzo, a las 21:30, en Ruta Provincial 11, KM 250, General Conesa.

Descripción: Comparsas, shows en vivo, baile y batucada. Además, feria gastronómica y venta de nieve. Entrada gratuita. Organiza la Municipalidad de Tordillo

Más información: https://www.instagram.com/p/DEm5jmOg42r/ www.instagram.com/munitordillo -

www.facebook.com/tordillomunicipio

Lincoln

Carnaval Artesanal de Lincoln 2025

Fecha, hora y lugar: 1, 2, 3 y 4 de marzo, a las 22:00, sobre avenida Massey.

Descripción: Con más de cien años de historia, cada edición vuelve a sorprender con las carrozas monumentales en movimiento, brillo y color, de hasta diez metros de largo y cuatro metros de altura, acompañadas de mini carrozas, máscaras, cabezudos y mascarones que satirizan personajes y situaciones de la actualidad. Se suman las murgas, atracciones mecánicas (la famosa troupe de los Autos Locos, escolas dos sambas (Samba-samba Lincoln) y bandas musicales. El domingo 2, Elección de la Embajadora Cultural y el lunes 4, Carnaval Infantil con la participación de niñas y niños luciendo todo tipo de disfraces. Entrada gratuita. Organiza la Agencia de Carnaval - Asociación Civil del Carnaval Linqueño y la Municipalidad de Lincoln.

Más información: www.instagram.com/carnavalincoln/ - www.facebook.com/CarnavalincolnOk - www.carnavalincoln.com

San Fernando

Gran Corso Familiar

Fecha, hora y lugar: Del sábado 1 al lunes 3 de marzo, a partir de las 19:30 en av. Avellaneda entre Juncal y Arnoldi.

Descripción: Las mejores murgas de la ciudad, con cierre cada noche a cargo de la Unión Sanfernandina, la primera Escuela de Samba de la región, con un imponente despliegue de carrozas, trajes, bailarines y pasistas.

Más información: https://www.instagram.com/turismosanfernando_/

Roque Pérez

Carnaval en Roque Pérez

Entrada gratuita

Fecha, hora y lugar: 1 al 4 de marzo, en diferentes horarios y localidades del Partido.

Descripción: Diez noches con diferentes propuestas en todo el distrito para disfrutar de los carnavales. La ruta carnavalera inicia en Forastieri con el Carnaval Chacarero; continuando en Carlos Beguerie, La Paz Chica y Roque Pérez. Entrada gratuita. Organiza la Municipalidad de Roque Pérez y las delegaciones municipales.

Programación: www.instagram.com/p/DFJKhFWxupk/?img_index=3

Más información: www.instagram.com/municipioderoqueperez/ -

www.facebook.com/MUNICIPIODEROQUEPEREZ

25 de Mayo

Carnaval de 25 de Mayo 2025

Fecha, hora y lugar: 1 y 2 de marzo, a las 21:00, en el Corsódromo del Parque Laguna Las Mulitas, boulevar Benjamín Valmarrosa, calle 104 y 27.

Descripción: En el tradicional corsódromo, con un escenario natural al aire libre de 30 hectáreas parquizadas que permite ver el espectáculo desde cualquier rincón hacia la pasarela de 400 metros de largo por 8 metros de ancho, donde desfilan más de 500 personas. Entrada arancelada. Menores de 6 años no abonan entrada, personas con discapacidad y diversidad funcional ingreso gratuito con un acompañante presentando el carnet (CUD). Organiza la Municipalidad de 25 de Mayo.

Más información: https://carnaval25demayo.com.ar - www.instagram.com/carnaval25demayo - www.facebook.com/carnaval25DM

General Arenales

Carnaval

Entrada gratuita

Fecha, hora y lugar: Sábado 1 al lunes 3, a las 20:00, en General Arenales.

Descripción: Comparsas, batucadas, mascaritas y la tradicional quema del Rey Momo. Sábado, gran baile con Los Gauchos Pachangueros (Junín). Domingo, presentación de Leo y los Consagrados; y Madeleine (Pergamino). Lunes, estarán El Puma, Luis Claudio y su banda; y gran cierre con Ariel Casco (ex vocalista de la banda Commanche). Entrada gratuita. Organiza Grupo de Trabajo Arenales es Carnaval con el auspicio de la Municipalidad de General Arenales.

Más información: www.instagram.com/arenales.es.carnaval/ - www.facebook.com/profile.php?id=100083072423941

General Pinto

Carnaval 2025

Entrada gratuita

Fecha, hora y lugar: Del 1 al 4 de marzo desde las 22:00 en avenida Bartolomé Mitre y Rivadavia, Paseo Parque de la Estación.

Descripción: Carnaval familiar, recorrido de carrozas, carros musicales, máscaras sueltas y mini carrozas. Habrá juego con espuma, shows musicales y baile popular. El domingo, Carnaval Infantil. Sobre el escenario estarán La 2011, el 01/03; Los Leales y La Monada, el 02/03; y El Negro Tecla, el 03/03. Entrada gratuita. Habrá patio gastronómico y venta de espuma con precios populares. Organiza la Municipalidad de General Pinto y la Comisión de Festejos con el apoyo del Gobierno de la provincia de Buenos Aires.

Más información: https://www.instagram.com/generalpintogobiernopresente/



Ensenada

13º Carnaval de la Región

Entrada gratuita

Fecha, hora y lugar: Sábado 1 al lunes 3, a las 20:00, sobre avenida Horacio Cestino desde La Merced hasta avenida Bossinga.

Descripción: Con la participación de destacadas comparsas locales pertenecientes a diversas instituciones sociales, culturales y deportivas de la ciudad. Entrada gratuita. Organiza la Municipalidad de Ensenada con el acompañamiento del programa RECREO, de la Subsecretaría de Turismo del Ministerio de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.

Más información: www.instagram.com/prensaensenada/ - www.facebook.com/prensamunicipalidadensenada

Laprida

Carnavales Regionales 2025

Entrada gratuita

Fecha, hora y lugar: Sábado 1 y domingo 2 a las 22:00 sobre avenida Pedro Pereyra; y el lunes 3, desde las 20:00 en el Parque del Bicentenario, avenida Pedro Pereyra y 25 de mayo.

Descripción: Desfile en el corsódromo, con baile popular y máquina de espuma post carnaval y última noche a pura música con Trulala. Entrada gratuita. Organiza la Dirección de Cultura de la Municipalidad de Laprida.

Más información:

https://www.instagram.com/laprida_gobiernomunicipal?igsh=MWUwaTQ1aHo4ZXlicg==

Suipacha

Corsos en Suipacha

Fecha, hora y lugar: Sábado 2 y domingo 3, a las 20:00, en el boulevard Calle Córdoba y Balcarce.

Descripción: Despliegue de murgas, comparsas, batucadas, músicos, animadores e instituciones. Entrada gratuita. Sujeto a condiciones climáticas. Organiza la Municipalidad de Suipacha.

Más información: www.instagram.com/suipacha.turismo/ - https://disfrutasuipacha.gob.ar/

Necochea

1°Carnaval de las Máscaras

Fecha, hora y lugar: Domingo 2 marzo a partir de las 19:00 por calles peatonales desde avenida 2 y 87 hasta la rambla, avenida de 2 y 83.

Descripción: Invita a la población a crear su propia máscara y participar del desfile desde la oficina de Turismo y finalizará en la rambla. Entrada gratuita. Organiza la Dirección de Cultura y la Secretaría de Turismo y Desarrollo Productivo de la Municipalidad de Necochea.

Más información:https://www.instagram.com/necocheatur/?hl=es



Púan, Felipe Solá

Carnaval en Felipe Solá

Fecha, hora y lugar: Lunes 3, desde las 17:30, en Felipe Solá.

Descripción: Taller de percusión grupal en el Polideportivo Municipal a cargo de Bom Bahía. Por la noche, concentración en el Salón de Bomberos Voluntarios para el desfile de carrozas, murgas y batucadas por las calles del pueblo. En el Anfiteatro de la plaza Eva Perón, presentación de los “Reyes del Agua”, murgas locales e invitadas de Darregueira y Puan, actuación de Bom Bahía, batucada de Bahía Blanca, baile familiar con Kumbia Santuly de Carhué, música con DJ toda la noche y patio de comidas a cargo de instituciones locales. Entrada gratuita. En caso de mal clima, el evento se realizará en el Salón de los Bomberos. Entrada gratuita. Organizado por Reyes de Agua con el acompañamiento de la Municipalidad de Puan.

Más información: https://www.instagram.com/p/DFVIQAEO58A/ www.facebook.com/TurismoPuan - www.instagram.com/turismopuan - https://puan.gob.ar - turismo@puan.gob.ar

La Plata

Carnavales Platenses 2025

Fecha, hora y lugar: Sábado 1 al martes 4 por la tarde en el playón del Centro Cultural Estación Provincial, Barrio Meridiano V, calle 17 y 71.

Descripción: Los Carnavales Platenses iluminarán la ciudad de color y alegría, con expresiones de percusión, murgas, candombe y organizaciones comprometidas con la esencia del carnaval. Entrada gratuita. Organiza la Municipalidad de La Plata

Más información: https://meridianocultural.com.ar/ - www.instagram.com/turismo.laplata

Brandsen

Fiesta del Carnaval de Brandsen

Fecha, hora y lugar: Del sábado 1 al lunes 3, desde las 20:00, desde av. Mitre y Larrea.

Descripción: Contará con comparsas locales e invitadas que llegarán desde Ensenada, Almirante Brown, Burzaco y La Plata. Además, DJ y desfile de la carroza institucional en conmemoración al 150ª Aniversario de la Ciudad. Entrada arancelada. Organiza la Municipalidad de Brandsen.

Más información: www.brandsen.gob.ar -

www.facebook.com/municipalidadbrandsen

Villa Gesell

Carnaval

Fecha, hora y lugar: Del sábado 1 al martes 4, desde las 19:30, en el boulevard e/ Paseos 101 y 103.

Descripción: Con comparsas como Marí Marí, Aljibera y la murga Redoblona. Además, show de Los Tulipanes. Entrada gratuita. Organizado por la Municipalidad de Villa Gesell.

Más información: www.gesell.tur.ar - www.facebook.com/turismovillagesell - www.instagram.com/villageselltur -turismo@gesell.gob.ar

Merlo

Carnaval del Terror

Fecha, hora y lugar: Lunes 3 y martes 4, desde las 15:00, en la Casa de la Cultura de Merlo.

Descripción: Proyección de películas del género de terror y fantástico argentino, con los protagonistas, elencos, directores y equipo de cada film. Habrá exposición de libros de terror presentados por sus autores, lecturas de cuentos de terror, expo de muñecos y vestuarios, murga terrorífica y comparsas, shows artísticos locales y competencias de disfraces y del mejor cuento de terror. Entrada gratuita. Organiza la Municipalidad de Merlo

Más información: www.facebook.com/CulturaMerlo - www.instagram.com/sec.culturamerlo/

Eventos Culturales

Bolívar

Evento "Me Encanta Bolívar"

Fecha, hora y lugar: Sábado 1 y domingo 2 a las 18:00 en el Parque Municipal Las Acollaradas.

Descripción: Celebra los 147 años de la ciudad cabecera con artistas locales, ballets, patio gastronómico, emprendedores, artesanos y la presentación de El Indio Lucio Rojas y QLokura. Entrada arancelada. Menores de 12 años no abonan. Organiza la Municipalidad de Bolívar y Morella producciones.

Más información: https://www.instagram.com/turismobolivar/

Lobos

27º Marcha de las Estancias

Fecha, hora y lugar: Sábado 1, a las 16:00; y domingo 2, a las 07:00, en la Estancia Las Garzas.

Descripción: La inscripción será el sábado de 16:00 a 20:00, con peña abierta, fogones, comidas y bailes típicos. El domingo comenzará con un desayuno tradicional que anticipará a la marcha por las estancias vecinas en carruaje o a caballo. Actividad arancelada. Organiza Estancias Las Garzas.

Más información: www.instagram.com/marchadelasestancias - www.facebook.com/marcha.delasestancias/ - (2227)530379

Necochea

Fiesta Siempre es Tiempo de Mar

Entrada gratuita

Fecha, hora y lugar: Sábado 1 de marzo a las 20:00 sobre avenida 502.

Descripción: Bandas locales en vivo presentan Vosque D´agua y Litio. Entrada gratuita. Organiza la Secretaría de Turismo y Desarrollo Productivo de la Municipalidad de Necochea.

Más información:https://www.instagram.com/necocheatur/?hl=es"

Pila

Noches de Verano

Entrada gratuita

Fecha, hora y lugar: Domingo 2 y lunes 3, desde las 19:00, en la plaza General San Martín.

Descripción: Con música en vivo de artistas locales, de la región, espectáculos artísticos como acróbatas magos, payasos, comparsas, batucadas y corso infantil. Entrada gratuita. Organiza la Municipalidad de Pila.

Más información: www.facebook.com/partidodepila - www.instagram.com/munipila

Visitas guiadas

Mar Chiquita

Sendero Bosque Arroyo y Mar

Fecha, hora y lugar: Viernes 28, a las 18:00, en el Golfo San Jorge y La Fragata, La Caleta.

Descripción: A través de un recorrido propone conocer tres ecosistemas: el bosque de eucaliptos, el arroyo Los Cueros y su desembocadura en la playa. Entrada libre y gratuita. Organiza la Municipalidad de Mar Chiquita.

Más información: www.instagram.com/municipalidad.marchiquita - www.facebook.com/municipalidad.marchiquita

Villa Gesell

Explora la Reserva Natural Faro Querandí

Fecha, hora y lugar: Viernes 28, a las 18:00, en la Reserva Natural Faro Querandí.

Descripción: Todos los viernes se podrán recorrer los diferentes ambientes de la Reserva a través de una visita guiada por el sendero Los Senecios. El sitio fue creado con el objetivo de preservar la biodiversidad y el ecosistema de dunas costeras en su estado natural. Actividad gratuita. Se suspende por mal tiempo. Organiza la Municipalidad de Villa Gesell.

Más información: www.gesell.tur.ar/eventos

Lincoln

Recorrido religioso

Fecha, hora y lugar: Viernes 28 de febrero a las 10:00, con punto de encuentro en Los Aromos y av. 25 de Mayo.

Descripción: Recorrido por las estaciones del Vía Crucis del parque General San Martín. Actividad gratuita. Organiza la Municipalidad de Lincoln.

Más información: https://www.instagram.com/turismolincoln/

Coronel Rosales, Pehuen Co

Caminemos la playa-Reserva Natural Pehuen Co - Área 2

Fecha,hora y lugar: Domingo 2 de marzo a las 10:00, desde la última bajada al mar hacia el este en el módulo de guardaparques.

Descripción: Caminata por la playa para conocer la biodiversidad del ambiente y observar las plataformas con rastros de huellas de megafauna que habitó la región hace millones de años. Llevar calzado cómodo, fruta, dos litros de agua, gorro, ropa liviana, protector solar, repelente y rompeviento

Actividad arancelada. Contacto 2914-3684116. Organiza guía privada con el acompañamiento del Municipio de Coronel Rosales.