Patricia Sosa y su "técnica infalible" para que sus rulos estén armados: qué hace la cantante

Patricia Sosa compartió en sus redes sociales un divertido video donde reveló el método exacto que utiliza para mantener su cabello impecable. La cantante de Aprender a Volar y Colapso Nervioso mostró la técnica que aplica su peluquero para lograr una definición perfecta y sin encrespamiento durante sus presentaciones y actividades diarias.
El procedimiento consiste en colocar la cabeza hacia abajo para que el cabello caiga de manera libre hacia el suelo. En esa posición, el estilista acomoda y arma cada rizo a mano mientras aplica aire caliente con el secador, logrando así una estructura definida y con el volumen justo desde la raíz. "Técnica infalible", soltó Patricia en un video divertido de redes.
Más allá de su destacada trayectoria como artista sobre los escenarios, Patricia Sosa genera admiración constante por su vigencia estética a los 70 años. Sus rulos compactos y voluminosos se transformaron en un sello de identidad visual que la acompaña desde sus comienzos en la escena musical durante la década de 1980.
A lo largo de más de cuatro décadas de carrera, la intérprete mantuvo una imagen caracterizada por la autenticidad y el cuidado personal. Salvo por un breve período a comienzos de los años 2000 en el que lució el cabello lacio, la melena rizada se consolidó como una insignia indivisible de su presencia artística.
Trucos para mantener los rulos impolutos
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Hidratar de forma profunda y regular: El cabello rizado tiende a ser más seco por la forma en espiral de la fibra capilar, por lo que resulta clave aplicar máscaras de nutrición una o dos veces por semana.
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Evitar el lavado diario con sulfatos agresivos: El uso excesivo de champú retira los aceites naturales del cuero cabelludo; optar por productos limpios o técnicas tipo co-wash ayuda a conservar la humedad natural.
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Desenredar únicamente con el pelo húmedo: Peinar el cabello seco rompe la estructura del rizo y genera encrespamiento; conviene desenredar durante el baño con un peine de dientes anchos o con los dedos.
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Aplicar la crema de peinar por secciones: Distribuir el producto de peinar con el cabello bien húmedo y por partes asegura que cada mechón reciba la dosis adecuada de hidratación.
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Utilizar la técnica del scrunch para definir: Presionar los rulos con las manos de abajo hacia arriba impulsa la forma natural del rizo y ayuda a formar los patrones sin aplastarlos.
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Secar con difusor o al aire libre: Si se busca secar con calor, el difusor reparte el aire de manera uniforme sin desarmar el bucle, preferentemente a temperatura media.
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Sustituir la toalla común por una de microfibra: Las toallas de algodón tradicional generan fricción y frizz; es mejor retirar el exceso de agua con una remera vieja de algodón o un paño suave.
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Proteger el cabello durante la noche: Dormir con una funda de almohada de satén o seda evita la fricción nocturna, manteniendo los bucles definidos para el día siguiente.
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Romper el "cast" o la dureza del gel: Una vez que el cabello está 100% seco tras usar fijador, apretar suavemente los rulos con unas gotas de óleo capilar en las manos devuelve la suavidad sin perder forma.