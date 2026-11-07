Patricia Sosa y su "técnica infalible" para que sus rulos estén armados: qué hace la cantante

Patricia Sosa compartió en sus redes sociales un divertido video donde reveló el método exacto que utiliza para mantener su cabello impecable. La cantante de Aprender a Volar y Colapso Nervioso mostró la técnica que aplica su peluquero para lograr una definición perfecta y sin encrespamiento durante sus presentaciones y actividades diarias.

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El procedimiento consiste en colocar la cabeza hacia abajo para que el cabello caiga de manera libre hacia el suelo. En esa posición, el estilista acomoda y arma cada rizo a mano mientras aplica aire caliente con el secador, logrando así una estructura definida y con el volumen justo desde la raíz. "Técnica infalible", soltó Patricia en un video divertido de redes.

Más allá de su destacada trayectoria como artista sobre los escenarios, Patricia Sosa genera admiración constante por su vigencia estética a los 70 años. Sus rulos compactos y voluminosos se transformaron en un sello de identidad visual que la acompaña desde sus comienzos en la escena musical durante la década de 1980.

A lo largo de más de cuatro décadas de carrera, la intérprete mantuvo una imagen caracterizada por la autenticidad y el cuidado personal. Salvo por un breve período a comienzos de los años 2000 en el que lució el cabello lacio, la melena rizada se consolidó como una insignia indivisible de su presencia artística.

Patricia Sosa.

Trucos para mantener los rulos impolutos