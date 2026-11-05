El Papa León XIV llega a Argentina: así fue el día en que La Sole le cantó al Papa Francisco en Brasil

La inminente visita oficial del Papa León XIV a la Argentina trajo a la memoria colectiva uno de los hitos más emblemáticos de la música popular argentina vinculados a la figura papal. Se trata de la actuación que Soledad Pastorutti brindó años atrás durante la Jornada Mundial de la Juventud en Río de Janeiro, donde le cantó al Papa Francisco en un momento que la marcó tanto en el plano profesional como en el personal.

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La cantante santafesina fue una de las figuras centrales en la vigilia del encuentro internacional, ante un marco multitudinario que superó las tres millones de personas en la playa de Copacabana. Aquella jornada histórica de 2013 se convirtió en uno de los eventos más masivos presenciados por un pontífice en América Latina.

Durante la ceremonia, la voz de Tren del Cielo interpretó la canción religiosa Nadie te ama como yo en una presentación que contó con una colaboración especial sobre el escenario: compartió la voz con su compatriota Axel y con el cantautor mexicano Martín Valverde, creador original de la obra. En varias entrevistas, La Sole reveló cuán importante fue para ella estar presente ese día.

Más allá de la repercusión masiva del show, la jornada guardó un significado íntimo para la cantante: en los días previos a la presentación principal, Pastorutti mantuvo un breve encuentro cercano con el Papa Francisco, en el cual el Santo Padre bendijo a su hija menor, Regina. El recuerdo cobra renovada vigencia en la actualidad, mientras el país se prepara para recibir al Papa León XIV con una serie de actos y vigilias que volverán a convocar a destacados exponentes de la cultura nacional.

Papa Francisco.

Qué artistas cantarán en la visita del Papa León XIV a Argentina

La agenda oficial de la visita del Papa León XIV a la Argentina, programada del domingo 8 al miércoles 11 de noviembre de 2026, comenzó a confirmar sus primeros pasajes culturales con la nómina de artistas que encabezarán los actos y vigilias. Referentes de diversos géneros musicales, entre los que destacan Abel Pintos, Luciano Pereyra, Nahuel Pennisi y Valentino Merlo, formarán parte de las presentaciones previstas para acompañar las jornadas del sumo pontífice en el país.

La Sole, Axel y Martín Valverde.

El despliegue artístico abarcará actividades en la provincia de Córdoba, la provincia de Buenos Aires y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, contando con la participación de más de 600 coristas y 200 músicos en escena.