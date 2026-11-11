El Papa León XIV en Argentina: Jorge Rojas relató lo que vivió durante su show en la vigilia de Córdoba

La provincia de Córdoba vivió jornadas de profunda emoción en el marco de la visita del Papa León XIV, en la que la música ocupó un rol central durante las actividades oficiales. Jorge Rojas tuvo a su cargo el acompañamiento de los fieles durante la vigilia del lunes 9 de noviembre y ofreció un repertorio seleccionado especialmente para la ocasión.

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Rojas interpretó obras como Uno mismo, Milagro de amor, Voy a abrir mi corazón, Voy a celebrar y La vida, en una velada orientada al encuentro, la reflexión y la gratitud. Tras la presentación, el artista de folklore compartió sus sensaciones a través de un mensaje en sus redes sociales, donde repasó el trabajo previo y el clima vivido en el predio antes de la llegada del Pontífice.

"Comenzamos nuestro trabajo temprano, realizamos la prueba, el predio se veía inmenso, los peregrinos comenzaron a ingresar por la tardecita y esa noche acompañamos con nuestra música a quienes decidieron esperar la llegada del Santo Padre igual que nosotros", relató Rojas en su cuenta de Instagram. Y sumó: "Fue una noche especial, muy emotiva y feliz, ver a tantas personas disfrutando y agradecidos, nos hizo sentir lo importante que es la fe, el encuentro con Jesús y sus palabras".

El testimonio del músico reflejó el impacto espiritual de la jornada colectiva frente a la multitud reunida en el predio cordobés. Rojas definió el encuentro como una vivencia atravesada por el entusiasmo y el agradecimiento de los asistentes y destacó la importancia de la fe y la vigencia del mensaje evangélico en momentos de reunión comunitaria.

La participación del artista continuó al día siguiente con una responsabilidad de alta carga institucional y emotiva. El martes 10 de noviembre, en la antesala de la misa central encabezada por el Papa León XIV, Jorge Rojas asumió la interpretación de las estrofas del Himno Nacional Argentino ante la mirada de miles de feligreses.

El presente artístico de Jorge Rojas

Este acontecimiento tuvo lugar en un fin de semana que también lo encontró en Buenos Aires, donde presentó su gira Piano y Voz en el Teatro Coliseo con entradas agotadas. Se trató de una propuesta íntima que permitió reencontrarse con el público desde la esencia de sus canciones y la sensibilidad de su interpretación.

Así, entre la cercanía de un teatro colmado y la dimensión histórica y espiritual del encuentro en Córdoba, Jorge Rojas vivió jornadas de enorme significado y llevó su música a distintos escenarios y siendo parte de un acontecimiento que convocó a miles de personas alrededor de un mismo sentimiento. Desde su estreno, Piano & Voz ya pasó por Rosario, Córdoba y Mendoza con presentaciones que tuvieron una gran respuesta del público y localidades agotadas; la gira continúa sumando fechas y nuevos destinos.