Oscar 2021: quién era Chadwick Boseman, el nominado a Mejor Actor que murió en el 2020

Chadwick Boseman es uno de los favoritos para llevarse el Oscar a Mejor actor protagónico.

Este domingo se realizarán los Premios Oscar 2021, los galardones más importantes de la industria cinematográfica. Entre los favoritos a llevarse la estatuilla a Mejor actor protagónico está Chadwick Boseman, por su trabajo en La Madre del Blues, una película de Netflix en la que brilló junto a Viola Davis, quien también intentará ganar su terna de Mejor actriz protagónica. La particularidad del caso de Boseman es que falleció en agosto del 2020 y, de resultar ganador, sería el tercer actor en la historia en llevarse de manera póstuma un galardón actoral.

Nacido en Estados Unidos en 1976, Chadwick Boseman se convirtió en uno de los actores más importantes de su generación a base de grandes actuaciones y su trabajo en películas que se convirtieron en referentes para la cultura afroamericana, como 42 (2013) y Get on up (2014). En ambas fue protagonista interpretando a Jackie Robinson, el primer beisbolista negro en jugar en las Ligas Mayores, y a James Brown, el mítico Padrino del Soul, respectivamente. En Marshall (2016) interpetó a Thurgood Marshall, el primer juez afroamericano de la Corte Suprema de Estados Unidos.

Pero para el grueso del público, su mayor popularidad llegó gracias a su interpretación como Pantera Negra (T'Challa), el primer superhéroe negro de la historia de Marvel y el primero en llegar al Universo Cinematográfico de Marvel (MCU, por sus siglas en inglés). Como T'Challa actuó en Captain America: Civil War (2016), Black Panther (2018), Avengers: Infinity War (2018) y Avengers: Endgame (2019). Con Black Panther, Marvel recibió su primera nominación a Mejor película en los premios Oscar. Desde el estudio de superhéroes confirmaron que no buscarán reemplazar a Boseman en la futura Black Panther 2.

Leeve de La Madre del Blues, el personaje que lo llevó a la nominación al Oscar 2021

La actuación que le valió a Boseman la nominación a los Oscar 2021 fue interpretando a Leeve, el trompetista de la banda comandada por Ma Rainey (Viola Davis). La Madre del Blues se trata de la última película en la que Boseman trabajó antes de morir por una complicación del cáncer colorrectal que le habían diagnosticado en el 2016 y que el actor se había ocupado de mantener en secreto. El largometraje fue estrenado el 18 de diciembre del 2020 a través de Netflix y rápidamente recibió excelentes críticas de la prensa especializada, enfocadas principalmente en las actuaciones de Boseman y de Davis. Por este mismo papel, el artista ya se llevó el Globo de Oro a Mejor actor de drama en la ceremonia celebrada el pasado 28 de febrero.

Chadwick Boseman interpretando a Black Panther.

Fallecido en agosto del 2020, Boseman podría convertirse en el tercer artista en recibir un Oscar póstumo en una categoría actoral. Quienes lo precedieron fueron Peter Finch, por Poder que mata (1977), y Heath Ledger, por su interpretación de El Guasón en Batman: El caballero de la noche (2008). A pesar de ser uno de los favoritos, para hacerse de la estatuilla Boseman deberá vencer a otros grandes actores como Anthony Hopkins (The Father), Gary Oldman (Mank), Riz Ahmed (Sound of Metal) y Steven Yeun (Minari).