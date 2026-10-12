Nuevas entradas y show de Alejo Igoa en el Movistar Arena 2026: precios y fechas de cuándo toca en Buenos Aires

Alejo Igoa volverá a presentarse en el Movistar Arena de Buenos Aires el próximo 12 de diciembre de 2026 con “Rescatando la Navidad”, un espectáculo renovado que combinará juegos, baile, humor y diversión para toda la familia. El anuncio sorprendió a sus seguidores, que recibieron la noticia junto al creador de contenido en un encuentro que despertó la euforia del público.

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Alejo Igoa vuelve al Movistar Arena en Buenos Aires: cuándo es el show y cómo comprar las entradas

La preventa exclusiva para clientes de Banco Galicia Visa comenzará el jueves 15 de octubre a las 10, con la posibilidad de pagar en seis cuotas sin interés. Por su parte, la venta general se habilitará el viernes 16 de octubre, también a las 10, a través del sitio oficial del estadio, www.movistararena.com.ar, con todos los medios de pago.

Alejo en pleno show.

El regreso llega después de un éxito rotundo: Alejo Igoa realizó siete funciones en el Movistar Arena, todas agotadas en tiempo récord, y convocó a más de 70.000 personas. Ahora, el youtuber argentino buscará repetir esa convocatoria con una propuesta especialmente pensada para disfrutar en familia durante las fiestas de fin de año.

Alejo Igoa, el argentino que conquistó YouTube

La trayectoria de Alejo Igoa lo convirtió en uno de los creadores de contenido más importantes del mundo hispanohablante. Con una combinación de creatividad, espontaneidad, desafíos y propuestas originales, construyó una comunidad internacional que creció de manera sostenida y lo llevó a superar los 100 millones de suscriptores en YouTube.

Ese logro lo convirtió en el primer creador de contenido en español en alcanzar semejante cifra y le permitió recibir la Placa de Diamante Rojo, la máxima distinción que entrega la plataforma. Su impacto también quedó registrado durante sus presentaciones en Buenos Aires, cuando la organización oficial de Guinness World Records le entregó dos certificados: uno por ser el canal de YouTube con más suscriptores en español y otro por liderar entre los canales de entretenimiento en español.

A esos reconocimientos se suman dos premios Martín Fierro Digital como mejor youtuber del año. En 2023, además, había alcanzado los 20 millones de suscriptores y recibido en México el premio a “Líder Digital del Año” en los Elliot’s Awards.