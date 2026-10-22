Nuevas entradas para Ricardo Montaner en el Movistar Arena 2027: precios y fecha de cuándo toca en Buenos Aires

Frente a la alta demanda de la primera fecha, Ricardo Montaner confirmó una segunda función en Buenos Aires. El cantante ofrecerá dos shows en la ciudad porteña en el marco de su gira mundial El Último Regreso: Una Vuelta Más Para Que Seas Feliz.

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Cuándo toca Ricardo Montaner en el Movistar Arena

Al añadir una segunda función, Ricardo Montaner tiene ahora en el Movistar Arena (Humboldt 450) dos fechas:

Miércoles 24 de marzo de 2027 a las 21 horas. Quedan las últimas localidades.

a las 21 horas. Quedan las últimas localidades. Sábado 27 de marzo de 2027: las entradas ya están disponibles.

El cantante argentino-venezolano brindará dos noches inolvidables con clásicos de su carrera de más de cuatro décadas. Las fans podrán disfrutar grandes clásicos como “Me va a extrañar”, “Tan enamorados”, “La cima del cielo” y “Castillo azul”. Además de los últimos lanzamientos como “Para que seas feliz”, “Si tuviera que elegir” y “El último regreso”.

La gira acumula 51 conciertos con entradas agotadas en Latinoamérica, Estados Unidos y el Caribe. En México, por ejemplo, ofreció 11 funciones consecutivas con localidades agotadas. En paralelo, “Para que seas feliz” llegó al primer puesto de tres rankings de Billboard: Latin Pop, Latin Airplay General y Regional Mexicano. También alcanzó el número uno en Argentina, Chile, México y Perú.

¿Cómo comprar las nuevas entradas para Ricardo Montaner 2027?

Las entradas para ambos shows se encuentran disponibles en la página oficial del Movistar Arena. Los precios de los tickets varían según la ubicación dentro del predio:

Campo sentado: desde $160.000 y hasta $210.000, sin contar cargos por servicio.

desde $160.000 y hasta $210.000, sin contar cargos por servicio. Platea Baja : desde $120.000 y hasta $170.000, sin contar cargos de servicio.

: desde $120.000 y hasta $170.000, sin contar cargos de servicio. Platea Alta: entre $75.000 y $80.000, sin contar cargos por servicio.

La nueva fecha de Ricardo Montaner será el 27 de marzo

Otras fechas de Montaner en Argentina 2027

Además de presentarse dos noches en el Movistar Arena de Buenos Aires, el cantante visitará otras ciudades del país: