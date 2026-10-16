Nuevas entradas para Melendi en Argentina 2027: precios y fechas de cuándo toca en el Movistar Arena

Después de brindar un show agotado en Buenos Aires, Melendi confirmó que regresará al Movistar Arena en 2027. El artista español vuelve a presentar “Pop Rock”, su nuevo disco de estudio y a repasar grandes éxitos con sus fans.

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Cuándo toca Melendi en Argentina: la fecha confirmada en el Movistar Arena

Melendi se presentará el 15 de abril de 2027 en el Movistar Arena. El cantautor austriano se reencontrará con sus fans argentinas con un repertorio que combina sus canciones más recientes con los clásicos que lo hicieron popular en toda Latinoamérica.

Se podrán disfrutar desde temas como “No me des más la tabarra”, “Mentiras arriesgadas” y hasta “Veneno y arena”, también habrá lugar para himnos como “Destino o casualidad”, “La promesa”, “Tu jardín con enanitos” y “Cheque al portamor”.

Melendi tocará el 15 de abril del 2027 en el Movistar Arena

El nuevo show llega tras el éxito de su gira por los 20 años de carrera, y llega con un sonido renovado, más desenfadado y con las guitarras al frente. Ahora, presenta Pop Rock, un álbum que resume su esencia: energía, actitud y estribillos pegadizos, con un regreso al pop rock que forma parte de su identidad artística.

El artista debutó en 2003 con Sin noticias de Holanda y desde entonces se consolidó como una de las figuras más importantes de la música española. Acumula 24 discos de platino en España, más de 3,5 millones de copias vendidas y más de 200 shows agotados en su país. Ahora regresa a Argentina para volver a regalarle una noche inolvidable a sus fans.

Cómo comprar las entradas para Melendi en Argentina: cuánto salen

Las entradas estarán a la venta en el sitio oficial del Movistar Arena a partir del lunes 19 de octubre a las 10 hs para todos los medios de pago. Quienes paguen con tarjeta de crédito Santander pueden acceder a 6 cuotas sin interés. Los precios varían según la ubicación dentro del Movistar.