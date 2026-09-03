Nueva fecha y entradas para Margarita en el Campo Argentino de Polo 2026: precios y cuándo es el show

El fenómeno de Margarita no detiene su marcha y reafirma su estatus como una de las producciones más convocantes del entretenimiento familiar en Argentina. Luego de conseguir récords de taquilla en distintos escenarios del país, el universo concebido por Cris Morena vuelve a demostrar su enorme poder de convocatoria al agotar en pocos días todas las localidades para su presentación en el Campo Argentino de Polo. Frente a la gran demanda por poder ser parte de este espectáculo, del público de la cantante, que no quiere quedarse afuera de esta celebración de fin de año, la producción confirmó la suma de un nuevo show en el mismo recinto, prometiendo un despliegue artístico de escala masiva al aire libre para recibir de la mejor forma el verano.

{{{htmlAmp}}}

Nueva función en el Campo de Polo y compra de entradas

La nueva cita con el público quedó fijada para el 18 de diciembre en el Campo Argentino de Polo, sumándose a la función previa del 17 de diciembre que ya se encuentra totalmente agotada.

Las entradas para esta segunda fecha ya están disponibles a través de la plataforma All Access, con la posibilidad de abonar mediante todos los medios de pago y acceder a un beneficio de hasta 6 cuotas sin interés para clientes con tarjeta de crédito Santander. La propuesta para estas jornadas consecutivas va mucho más allá del recital, ya que el predio abrirá sus puertas desde temprano con activaciones temáticas, espacios gastronómicos y áreas de recreación diseñadas para brindar una experiencia integral antes de que se enciendan las luces del escenario principal.

Margarita anuncia otra fecha en el Campo de Polo. (Crédito de imagen: Dale Play)

Una gira histórica para despedir el año con el universo de Margarita

Este nuevo hito en la trayectoria del espectáculo llega tras concretar un recorrido espectacular en los últimos meses. El show acumuló un total de 28 funciones agotadas —repartidas en 14 presentaciones en el Movistar Arena y otras 14 en Tecnópolis—, alcanzando a una audiencia superior a los 230,000 espectadores.

El espectáculo renovado desplegará más de 30 canciones que entrelazan los clásicos inolvidables de la historia de Cris Morena con los hits de Margarita, respaldados por una puesta en escena inédita, vestuarios originales y nuevas coreografías para despedir el año a pura música.