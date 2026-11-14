Noche de los Museos 2026: tres lugares para visitar y escuchar música en vivo esta noche.

La Noche de los Museos 2026 es una buena oportunidad para descubrir espacios de Buenos Aires desde otra perspectiva, pero para quienes buscan un plan que combine cultura y música, hay algunas propuestas que se destacan especialmente en la programación de este sábado.

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Con recitales de rock, folklore, percusión y conciertos sinfónicos, distintos museos e instituciones prepararon actividades especiales para disfrutar hasta la madrugada. Estos son tres lugares para tener en cuenta si la idea es salir a recorrer la Ciudad y, de paso, escuchar buena música.

Tres shows gratuitos en la Noche de los Museos en Buenos Aires

Ex ESMA: Winona Riders, 99dosmil y El Gran Capitán

Uno de los planes más atractivos para los amantes del rock estará en el Espacio Memoria y Derechos Humanos, en el predio de la ex ESMA. Allí, la Casa de la Militancia de H.I.J.O.S. será escenario de una jornada que reunirá música en vivo, muestras, visitas guiadas, ferias y actividades vinculadas con la memoria colectiva.

El plato fuerte musical será la presentación de Winona Riders, que compartirá la programación con 99dosmil y El Gran Capitán. Una oportunidad para disfrutar de una de las bandas de la escena alternativa argentina en un espacio atravesado por la historia reciente del país.

Además de los recitales, habrá una feria de economía popular y cooperativa, una feria de arte gráfico e impreso y una radio abierta. Quienes quieran aprovechar la visita para conocer el lugar podrán participar de los recorridos guiados por el Museo Sitio de Memoria ESMA, que permitirán acercarse a su historia y a los testimonios sobre los crímenes cometidos durante la última dictadura.

Planetario: música sinfónica bajo las estrellas

Para quienes prefieren una experiencia que combine música, astronomía y tecnología, el Planetario Galileo Galilei será otra de las grandes opciones de la noche.

La propuesta central se llama "Una noche de otro mundo" y combina imágenes del universo con paisajes de Buenos Aires en una experiencia audiovisual bajo el domo. La idea es conectar el cielo, la ciencia y la identidad de la Ciudad en un espectáculo pensado especialmente para esta edición.

Uno de los momentos destacados será el concierto en vivo de la Banda Sinfónica de la Ciudad de Buenos Aires, que se sumará a las actividades especiales. También habrá charlas de astronomía, una radio abierta con integrantes del equipo del Planetario y mapping.

La programación se desarrollará tanto en el domo como en la explanada, con propuestas para distintos públicos.

Museo Saavedra: folklore y percusión con La Chilinga

El Museo Histórico Cornelio de Saavedra también tendrá una programación especial para quienes quieran combinar una visita cultural con distintos estilos musicales.

La agenda comenzará a las 20 con un espectáculo de música y danza a cargo de las escuelas artísticas ESEA Aída Mastrazzi, Nelly Ramicone y Jorge Donn, junto con la ESEAM Juan Pedro Esnaola.

A las 21.30 será el turno de La Tucu: Estela Flores y su banda, que llevará el folklore al escenario del museo. Más tarde, a las 23.30, llegará uno de los momentos más esperados de la noche: la presentación de La Chilinga, el reconocido ensamble de percusión que aportará ritmo y energía a la celebración.

La propuesta se completa con visitas guiadas teatralizadas, talleres de caligrafía, actividades gráficas y experiencias participativas en el jardín. Una alternativa para quienes buscan una salida que combine música popular, historia y actividades culturales.

Cómo disfrutar de La Noche de los Museos 2026

La 22ª edición de La Noche de los Museos se realizará este sábado 14 de noviembre, entre las 19 y las 2 de la madrugada. Más de 350 espacios culturales de Buenos Aires participarán con entrada libre y gratuita.

Para organizar el recorrido, lo recomendable es consultar los horarios de cada espectáculo y tener en cuenta las distancias entre los espacios elegidos. Algunas propuestas musicales tienen horarios puntuales y las actividades pueden estar sujetas a la capacidad de cada institución.

Además, habrá transporte público gratuito durante el evento, con servicios especiales para facilitar los traslados por la Ciudad. La programación completa se puede consultar en el sitio oficial de turismo de Buenos Aires.