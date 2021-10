Vuelve la Noche de los Museos con aires de reencuentro tras el impasse presencial por la pandemia

La Noche de los Museos, esa fiesta masiva que el año pasado debió trasladarse a la virtualidad por la pandemia de coronavirus, regresará hoy entre las 19 y las 2 de la madrugada de mañana, cuando recuperará las calles porteñas con la apertura de museos e instituciones de arte que convocan a participar de charlas, talleres, shows de música, proyecciones y visitas guiadas totalmente gratuitas.

En esta edición, muchos museos saldrán a la calle con propuestas menos contemplativas y más participativas, intervenciones sorpresa y un recorrido que conectará a los artistas con el público y con cada espacio, recuperando el rol esencial de esas instituciones en la ampliación del espacio público y en la construcción de los lazos sociales.

Más de 100 museos, edificios emblemáticos y espacios culturales abrirán sus puertas de manera gratuita de 19 a 2 y varios transportes públicos se sumarán para trasladar, también gratuitamente, a la gente por la ciudad.

Todas las líneas de subte y el premetro, de 18 a 2, y los colectivos que tengan el cartel de La Noche de los Museos, tienen pase gratis, mostrando el pase libre que se descarga del asistente virtual de la ciudad, BOTI, al 11-5050-0147, desde donde se podrá consultar parte de la programación.

Además, dispondrán más de 2.300 bicicletas en las estaciones de la Ecobici para hacer los recorridos pedaleando y varias autopistas levantarán sus barreras de 18 a 3 para quienes tengan TelePASE: la autopista Illia en los peajes de Retiro e ingresos Salguero y Sarmiento; la 25 de Mayo en los peajes de Alberti y Parque Avellaneda; y la Perito Moreno en el peaje Parque Avellaneda.

El sur de la ciudad concentrará buena parte de la programación. En la feria de Caminito, en el barrio porteño de La Boca, habrá talleres de foto, xilografía y fileteado; los adoquines de la Vuelta de Rocha marcarán el Camino de Quinquela en la ribera del Riachuelo; y Colón Fábrica abrirá sus puertas para recorrer la instalación de decorado y vestuario de Ópera y Ballet del Colón.

A unos pasos, Fundación PROA repartirá kit didácticos y hará visitas guiadas por la exposición "La suite"; el Museo Benito Quinquela Martín expondrá al aire libre arte argentino y mascarones de proa; y Fundación Andreani expondrá cuatro muestras, entre ellas, "Generación Supernova", protagonizada por adultos mayores en tiempos de pandemia.

En la plaza de la Usina del Arte habrá instalaciones, Ignacio De Lucca inaugurará "Retratos de Cuarentena"; el hall central será el punto de encuentro para las visitas al "Street art boquense"; y para los más chicos estará abierta la Sala iUpi!.

Ya en Barracas, al 33 de calle Lanín, un espacio de arte a cielo abierto, proyectarán videos, habrá música y harán un taller de mosaiquismo para niños y adultos. Y llegando a San Telmo, el Museo de Arte Moderno de Buenos Aires (avenida San Juan 350) exhibirá "Todo es ficción", de Washington Cucurto.

Dentro del casco histórico, los visitantes podrán presenciar hoy el Cambio de Guardia del Regimiento de Granaderos a Caballo que custodia el sable de San Martín, en el Museo Histórico Nacional, ubicado en Defensa 1600, a las 20, 21.45, 24 y 1.30. A pocas cuadras de ahí, a las 19.30 y a las 21.30 en Chile 832, el Museo Nacional de la Historia del Traje ofrecerá teatro de sombras: "Cao Chong pesó un elefante".

En el Complejo Histórico Cultural Manzana de las Luces (Perú 222), a las 20.30 cantará Marikena Monti y a las 21.30 pasarán videos de la afroamericana Luanda para cerrar bailando, a las 23, con DJ Dr. Trincado.

En tanto que a pocos metros, sobre Bolívar 65, el Museo Nacional del Cabildo de Buenos Aires y de la Revolución de Mayo pondrá luz en el trabajo de los arqueólogos y la excavación que todavía está en curso en el Patio Sur.

Llegando al centro de la ciudad, el Museo Casa de Ricardo Rojas (Charcas 2837) organizó una competencia de runway y música para bailar en la vereda, a las 21.30 la primera y desde las 23 la otra.

En tanto, la Casa Nacional del Bicentenario, sobre Riobamba 985, donde además funcionan el Centro de Arte Sonoro (CASO), el Palais de Glace y el Museo Nacional del Grabado, será sede del 12° Festival de Cine Migrante.

El el 3º piso, desde las 19.30 proyectarán cortometrajes de Kuwait, Canadá, Corea del Sur y otros como: "The craft", de la senegalesa Monira Al Qadiri o "The kan comes to town", de la estadounidense Deanna Bowen. A las 21, en el patio, se presentará Bárbara Togander, remixando "Archivo país", una de las únicas muestras sonoras que tendrá la noche. La otra es la de PROA. Muy distintas y complementarias las dos.

Hacia el norte, en el 1473 de la avenida del Libertador, desde las 21 y cada media hora, el Museo Nacional de Bellas Artes, presentará "Postales urbanas", un mapping hecho con obras maestras de su acervo que proyectarán sobre la fachada del edificio, que promete un interesante y contemplativo descanso a la altura de la plaza Francia.

El pulso se ralentará en el Museo Evita (Lafinur 2988) donde cada una hora desde las 21, en el hall del primer piso, proyectarán partes de películas y archivos audiovisuales que tuvieron a Eva Duarte como protagonista; acompañado por la muestra "Amar es Luchar", que explora todo aquello a lo que Eva no renunció e interpela al público con el hashtag #AQueNoRenuncias; y una exhibición de objetos donados de manera espontánea por el público, donde encontrarán hasta juguetes repartidos por la histórica Fundación Eva Perón.

"Objetos poderosos" es justamente el título de otra muestra, esta vez del Museo Nacional del Hombre, ya en el barrio de Belgrano sobre la calle 3 de Febrero 1320, que recupera instrumentos de fuerte poder simbólico que permiten un desplazamiento entre lo sagrado y lo profano.

Las propuestas son numerosas y heterogéneas -encontrarán desde obras de teatro de Pacho O'Donnell pasando por muestras hechas por la Bienalsur, hasta el recital de cierre de Antonio Birabent en el Museo Malvinas e Islas del Atlántico Sur. Todo los detalles de la agenda programada pueden ser consultados en www.cultura.gob.ar

Con información de Télam