Una inesperada ausencia golpeó a los seguidores de Luis Miguel, la serie. Es que en la segunda temporada, una persona muy importante no estará presente en el elenco. Al menos, esta protagonista muy importante en la vida del Sol de México no será personificada por ninguno de los actores que conforman el staff de esta producción realizada por Netflix: Aracely Arámbula.

La ex pareja de Luis Miguel, con quien mantuvo una relación de cuatro años y nacieron dos hijos fruto de su corto amor, advirtió hace algunos meses que no le interesaba ser parte de la producción de Netflix y que irá a la Justicia en caso de que no se respete su voluntad: “No voy a salir en esta temporada, está confirmado. Ya me lo dijeron que no voy a salir ni mis hijos. Mi nombre no puede salir y fueron muy amables en avisarme que no salimos porque no me interesa salir en la serie. Entonces en esta segunda temporada no salimos, espero que en la tercera tampoco”.

El romance entre Aracely Arámbula y Luis Miguel

Aracely Arámbula y Luis Miguel protagonizaron un romance de cuatro años. La actriz y el cantante se separaron en el año 2009, luego de varios rumores que hablaban de problemas en la relación. Fruto de este amor, nacieron sus hijos Miguel y Daniel.

Aracely Arámbula formó parte de importantes telenovelas en México, tales como Pueblo Chico, Infierno Grande; Alma Rebelde, Abrázame muy Fuerte y Las Vías del Amor. A su vez, grabó sus primeros discos como solista titulados Sólo Tuya y Sexy.

La separación de Aracely Arámbula y Luis Miguel

Un año después del nacimiento de Daniel, el menor de los hijos de este matrimonio, Luis Miguel y Aracely Arámbula se separaron. Lejos de aparecer en las diferentes tapas de revistas como solía suceder a menudo, ahora era ella quien posaba con sus hijos frente a las cámaras. El Sol, en tanto, brillaba por su ausencia.

Actualmente, Aracely Arámbula sigue vigente y es protagonista de grandes producciones dramáticas. A su vez, es realmente activa en las redes sociales e interactúa con frecuencia con sus seguidores.

Quién será el actor que personificará a Luis Miguel

“Diego Boneta regresará al icónico rol de Luis Miguel, en esta ocasión interpretando al cantante en dos líneas de tiempo diferentes”, manifestaron desde Netflix el pasado enero de 2020. Según los adelantos observados en las redes sociales, la serie comprenderá el período entre 1996 y 2005, ya que pudieron escucharse temas como Cómo es posible que a mi lado y México en la piel.