Netflix estrenó el thriller español que combina un robo bancario, traiciones y un accidente fatal

Netflix sumó a su catálogo "Colisión", la nueva española que combina suspenso, crimen y traiciones alrededor de un asalto bancario que termina de una manera inesperada.

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Dirigida por Daniel Sánchez Arévalo, la producción marca su primera incursión en el género del thriller después de desarrollar buena parte de su carrera entre la comedia y el drama. La historia está ambientada en Madrid y propone un relato policial en el que nada es lo que parece.

Con más de 10,7 millones de vistas, "Colisión" reúne a Laia Costa, Luis Zahera, Karra Elejalde, Tamar Novas y Álvaro Cervantes, entre otros actores del cine español, convirtiéndolo en el más reciente éxito de la plataforma.

De qué trata "Colisión", el nuevo thriller español que arrasa en Netflix

La historia se sitúa en España, en 2013, cuando una banda de ladrones lleva adelante un robo a un banco en pleno centro de Madrid. Sin embargo, lo que parecía un golpe cuidadosamente organizado termina en un violento accidente de tránsito que deja al descubierto secretos y conflictos entre sus integrantes.

A partir de ese episodio, la investigación toma un rumbo particular: los mismos policías que participaron del delito quedan a cargo de esclarecer lo ocurrido. Esta situación pone en duda las versiones de los involucrados y abre interrogantes sobre las verdaderas responsabilidades detrás del caso.

A medida que avanza la historia, las relaciones entre los protagonistas quedan atravesadas por las sospechas y las traiciones. Los conflictos previos al robo comienzan a salir a la luz y la lealtad dentro del grupo se pone a prueba.

"No dudé un segundo en responder con un enérgico sí. Tenía muchas ganas de salir de mi mundo. Explorar otras historias que no hayan partido de mi cabeza", contó Sánchez Arévalo sobre su decisión de aceptar la propuesta de Bambú Producciones.

El buen desempeño de la película también se refleja en su alcance internacional: esta semana alcanzó el primer puesto entre los títulos más vistos de Netflix en 25 países.

Ficha técnica de "Colisión"