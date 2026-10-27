Nei Van Soria: “Charly es una fuente de inspiración, lleva la poesía a otro nivel”

Cada tanto, Nei Van Soria cruza una franja ancha del continente y aterriza con su música en Buenos Aires, afianzando un vínculo que nació en los 80. En uno de sus primeros viajes, llegó en ómnibus a Buenos Aires en busca de un banjo y terminó descubriendo una ciudad que se convertiría en una referencia artística y afectiva a lo largo de su vida. En 1986, la presentación de Charly García en Porto Alegre amplió definitivamente ese vínculo: allí conoció al baterista Fernando Samalea y a otros músicos argentinos, dando inicio a amistades y colaboraciones que se fueron fortaleciendo con sus frecuentes viajes a Buenos Aires.

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Pasó el tiempo y esa conexión tuvo uno de sus primeros encuentros sobre el escenario. Durante una temporada de Os Cascavelletes en Río de Janeiro, a fines de los años ochenta, Charly García asistió a una presentación del grupo en el Teatro Ipanema y subió al escenario para tocar junto a la banda. El episodio anticipaba una relación artística que seguiría desarrollándose durante las décadas siguientes.

La conexión con la escena argentina pronto pasó a formar parte de su propia música. Al iniciar su carrera solista, Nei grabó en Buenos Aires con músicos de la banda de García, entre ellos Samalea, Fabián Von Quintiero y Fernando Lupano. Años después, Charly participó de su álbum Um Cara Comum, mientras Samalea siguió siendo un amigo y colaborador cercano. Esa relación también se extendió al productor e ingeniero Mario Breuer, uno de los grandes nombres del rock argentino, responsable de mezclar Latinoamericano. Más que una influencia puntual, el rock argentino siempre fue para Nei una referencia de sonoridad, identidad y actitud artística. Durante la creación de Latinoamericano, volvió a escuchar esas influencias con nuevos oídos y trabajó junto a Samalea y Michelle Bliman en las traducciones, la pronunciación y los detalles del español. El álbum representa, por lo tanto, la continuidad natural de una relación construida durante décadas entre viajes, amistades, grabaciones, encuentros sobre el escenario y una profunda admiración por la música argentina.

Latinoamericano, el flamante disco que presenta el viernes, es un recorrido por diferentes momentos de la trayectoria de Van Soria. El álbum reúne diez canciones de su carrera solista y de sus años con la banda Os Cascavelletes, ahora revisitadas en español y presentadas con nuevos arreglos. Más que traducir sus canciones, el músico buscó reconstruirlas desde otra sonoridad. Las nuevas versiones conservan la fuerza melódica y la identidad rockera de las grabaciones originales, pero incorporan una cadencia diferente y una influencia más evidente del rock argentino, una referencia presente en su vida y en su obra desde los años ochenta. El trabajo contó con la colaboración de los argentinos Fernando Samalea y Michelle Bliman en las adaptaciones y en los detalles del español, y fue mezclado en Buenos Aires por Mario Breuer. El disco también nace de una reflexión sobre la posición cultural de Porto Alegre y del sur de Brasil. Aunque la región está geográfica e históricamente próxima a Argentina y Uruguay, muchas veces vive de espaldas al resto de América Latina. Con Latinoamericano, Nei vuelve su mirada hacia los países vecinos y reconoce una identidad compartida que siempre estuvo presente en sus influencias, amistades y experiencias musicales.

El álbum representa así una nueva transformación dentro de una carrera marcada por la búsqueda permanente de otras formas de comunicación. Al cantar en español, Nei no solo acerca su repertorio al público de Argentina, Uruguay y otros países hispanohablantes, sino que construye un puente entre distintos momentos de su obra, entre los dos idiomas y entre escenas musicales separadas por fronteras, pero unidas por una sensibilidad común.

-Estás presentando "Latinoamericano", tu flamante disco, donde volviste a grabar canciones de distintas etapas de tus cuatro décadas de recorrido como músico… pero esta vez, en castellano. ¿Cómo surgió esta idea?

-Latinoamericano es un disco que captura un nuevo momento de mi recorrido. Es la traducción de un sentimiento de libertad y reconexión con mi propia esencia musical. Es también una declaración de amor por el rock argentino que me inspira a seguir por ese sendero rebelde.

La idea de un disco de versiones al castellano es un esfuerzo por construir un puente entre nuestras culturas roqueras. Presento mis músicas en una forma que la gente pueda entender lo que digo. Y, como siempre me gusta decir en Brasil, creo en la inteligencia de la gente que escucha mis canciones!

-¿Qué músicos brasileños han sido tus referencias principales? ¿Tenés también entre tus referentes a músicos de otras nacionalidades?

-Mis referencias más importantes son las del rock inglés. Beatles, después McCartney como solista. También los cantautores folk norteamericanos como Dylan y Tom Perry.

-¿Escuchás nuevas músicas de Argentina? ¿Qué sonidos de este país son los que más te atraen?

-Estoy mucho más conectado con "el mundo de Charly" que es un amigo de décadas y un total genio inspirador. Hace poco tiempo descubrí a Catriel y Paco Amoroso y me pareció lindo lo que hicieron con Sting, así como el espíritu rebelde y divertido que tienen. No es rock, pero es bueno.

-Tu música te acercó a Charly... ¿Qué significa la música de García?

-Charly es una fuente de inspiración y de sorpresas musicales lindas. Toda la complejidad armónica cristalizada en melodías sencillas, lleva la poesía a otro nivel. Algo muy único, muy Charly. Aunque ya conozco su música desde hace décadas, siento que todavía la estoy descubriendo.

-Brasil y Argentina, cada uno a su manera, están atravesados por grietas sociales complejas. ¿Cómo estás viviendo la situación de tu país?

-Hay un dicho en Brasil que siempre fue usado por los políticos para endulzar los oídos de la gente. Ese dicho es así: "O Brasil é o país do futuro". Lo que viví hasta hoy en ese país y las opciones políticas disponibles que veo son terribles. Es como una película donde todos los actores son criminales. No hay el tipo bueno que trae un final feliz a la película. Por eso, complemento el dicho: "Brasil es el país del futuro y siempre lo será". El futuro no existe.

-Regresas a la Argentina, una vez más. Pero en esta oportunidad, para presentar tu disco. ¿Qué podés adelantar sobre la noche del Viernes 30?

-Estoy muy feliz de volver a Argentina para presentar Latinoamericano con mi banda. Particularmente feliz por hacerlo en La Fábrica, que es un lugar que conocí cuando era la sala de ensayo de Charly. La energía está toda en el lugar. Magia! También ya fui un par de veces en su nueva etapa como club de música en vivo, a ver a Zorrito Von Quintiero, Michelle Bliman y Fernando Samalea tocando ahí! Me encantó.

El viernes 30 vamos a empezar a tocar puntualmente a las 20; preparé una lista de canciones especialmente para esta fecha. Puedo decir que habrá participaciones de amigos músicos y voy a arrancar la noche con un homenaje a Charly. Va a ser lindo.

Nei Van Soria, cantante, guitarrista y compositor del sur de Brasil llega a Buenos Aires para presentar su disco “Latinoamericano”. La cita es el viernes 30 de octubre, a las 20, en La Fábrica, Fitz Roy 1245, en el barrio de Palermo.