Nancy Dupláa analizó el complejo panorama económico y laboral que golpea al sector cultural en la Argentina, marcado por la retracción de proyectos y la caída de producciones audiovisuales. La actriz describió cómo cambió la dinámica de contratación para los actores y reconoció que incluso en su propio caso surgieron propuestas que finalmente quedaron en la nada.

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Lejos de victimizarse, la protagonista de éxitos televisivos como 099 Central y Verano del 98 destacó su lugar dentro de la industria en medio de la recesión y enfatizó en que es consciente de que no todos los trabajadores de la cultura tienen sus privilegios. Al mismo tiempo, Nancy Dupláa admitió que la incertidumbre sobre las iniciativas que se cancelan suele resultar más desgastante que la propia quietud del mercado.

"Cambió un poco la dinámica de trabajo. Hay muy poco trabajo y eso es lo que fundamentalmente hace que las posibilidades se acorten. Pero la realidad es que aparecieron cosas y se cayeron. O sea, a veces es peor que la falta de trabajo eso, como que suceda algo y que después deje de suceder. Pero bueno, la verdad es que yo soy una de las más privilegiadas en este ámbito, así que entiendo cómo están dadas las cosas en este momento", explicó Nancy Dupláa en diálogo con Infama.

Su mirada sobre la profesión y el respaldo laboral de Pablo Echarri

Durante la charla, Dupláa también dio una reflexión sobre su vínculo histórico con la actuación, al definirla como un oficio que domina y disfruta, aunque atravesado por idas y vueltas personales a lo largo de su carrera. "Soy muy pragmática con mis ideas y con lo que me está contando la realidad en sí. Yo también soy una persona que siempre fui y vine con mi profesión y por ahí me equivoqué en mi forma de mirar este laburo. Nunca me sentí cómoda del todo. La realidad es que es mi oficio, lo sé hacer. Me apasiona sinceramente ver cosas lindas y nutrirme de eso", señaló.

Nancy Dupláa y Pablo Echarri.

Por último, la actriz de teatro, cine y TV detalló por qué logra atravesar este freno en su agenda sin urgencias económicas inmediatas y destacó el gran presente profesional de su esposo, Pablo Echarri. Según contó, el actor acaba de finalizar la gira teatral de Maldita felicidad y está abocado al rodaje de una nueva serie junto a Julieta Cardinali. "O sea, mejor imposible. Así que eso a mí me da tiempo para reordenar y reacomodarme a esta situación", concluyó.