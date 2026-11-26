Nadia Cerino, una de las científicas estrellas del stream del CONICET y protagonista del documental Bichos de mar.

En 2025, la bióloga marina Nadia Cerino formó parte de Talud Continental IV, la expedición que exploró el cañón submarino de Mar del Plata a bordo del buque Falkor (too) y compartió sus hallazgos en vivo en el stream del CONICET, contagiando de curiosidad al mundo ante la impactante biodiversidad que yace en el fondo del mar. Entre corales, criaturas desconocidas y la inolvidable "estrella culona", la transmisión se convirtió en un fenómeno de masas que superó todas las expectativas. Este jueves 26 de noviembre se estrenó en cines Bichos del mar, el documental de Francisco Bendomir y Tatiana Lichtensztein que recupera la travesía desde la experiencia del equipo a bordo. En una entrevista íntima con El Destape, Cerino recordó aquel viaje y la historia detrás de aquellas imágenes que despertaron la curiosidad y el asombro de miles.

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Tu apellido es Cerino, pero muchísima gente te conoce como Nadia Coralina. ¿Cómo surgió el apodo?

- Fue una anécdota de una noche en la que estábamos en un arrecife de coral lleno de biodiversidad y se estaban buscando cosas más raras. Como había tantos corales, decían: "Después agarramos, vamos por lo raro". Entonces yo no pedía corales. Capaz veía alguno medio raro y decía: "¿Y ese?". Y me contestaban: "No, después".

Habían pasado muchas horas y estaba Rodrigo conmigo, que también trabaja en corales: él en corales duros y yo en corales blandos. Me doy vuelta y le digo muy bajito: "Che, Rodrigo, seis horas y ni un coral sacaron". No fue así tan textual, fue un poco más burdo, pero se escuchó porque los micrófonos eran sumamente sensibles... Yo lo dije superbajito y se escuchó. Entonces la gente empezó a poner: "Un coral para Nadia", "sáquenle los corales a Nadia". Y ahí surgió alguien que dijo: "Ella es Nadia Coralina". La gente se prendió enseguida y yo lo adopté con mucho amor, como un homenaje.

¿Qué te pasó cuando dimensionaste el impacto que tuvo el streaming y la posibilidad de acercar la ciencia a personas que quizás nunca se habían interesado por ella?

- Fue un momento perfecto. Nosotros fuimos a trabajar una vez más, como lo hace cualquier investigador de nuestro país cuando sale al campo a buscar su material. Pero esta vez el instituto nos obligaba a transmitir en vivo lo que estábamos haciendo. Era llevarle la ciencia a la comunidad, algo a lo que no estábamos acostumbrados y que tuvimos que hacer porque era una condición.

Lo que pasó después fue una locura. Uno está tan enfrascado en lo que hace y siempre se mueve en su nicho o con sus colegas. Poder mostrar todo eso fue increíble, porque mucha gente no sabe, no tiene acceso o no es algo cotidiano. Si hablás de una investigación paleontológica, seguramente la gente sabe más o menos de qué se trata. Pero una investigación básica de organismos es mucho más difícil de imaginar. A través del stream la gente pudo ver, entender, sentir, apasionarse. Lo vivimos juntos. Y la parte más linda fue acercarse a jóvenes y a nenes y nenas a quienes ni se les había ocurrido que podían hacer ciencia o que ni sabían qué era. Recibimos un montón de mensajes de personas en las que se despertó motivación y vocación.

También ayudó a derribar prejuicios sobre el trabajo científico.

- Totalmente. Se dio en un momento en el que el contexto es muy difícil y la situación no es la mejor. Eso hizo que se viera una realidad. Mucha gente opinaba creyendo conocer cómo era el trabajo y acá lo pudo ver. Creo que sirvió tanto para la ciencia -ver los organismos vivos en el fondo del mar fue un complemento increíble para nuestro trabajo- como para la comunidad, ya que transmitimos conciencia sobre lo que hacemos.

En la película se deja entrever que tu llegada a la expedición fue casi accidental. En ese momento estabas trabajando en Prefectura. ¿Cómo fue?

- Yo siempre estuve ahí, o casi siempre. La campaña fue Talud 4: antes hubo una Talud 1, 2 y 3, en las que participé. Fui integrante desde el inicio del GEMPA, el Grupo de Estudio de Mar Profundo Argentino. Pero es verdad que últimamente había tomado otro rumbo. Terminé trabajando en Prefectura, haciendo investigación también, y hoy trabajo en la parte pericial, en contaminación de agua superficial y efluentes. Está genial porque es una parte muy tangible de lo que uno hace y de lo que puede lograr.

Eso hizo que me alejara un poquito de la investigación. Me encantaría hacer las dos cosas, pero no me da la vida. También soy profesora en la universidad y para investigar se necesita mucho tiempo. Hubo un momento en el que hacía las dos cosas a la vez, pero tuve que elegir. Todo cambió cuando recibí una llamada de Daniel Lauretta: "Tenemos campaña, sale la Talud 4, tenés que venir porque vos estudiás esta familia de corales, los primnoideos. Tenés que venir". Y a donde va Daniel, voy yo.

¿Cómo nació tu interés por la ciencia?

- No es que desde que tengo uso de razón quería ser científica o bióloga marina. Lo mío nace un poco más en el secundario. Sí tengo, desde que tengo memoria, una conexión muy fuerte con el mar. Para mí es una necesidad. Mi sueño era trabajar cerca del mar y navegar: me encanta el viento en la cara, me encantan los barcos. Cuando era chica pensaba en estudiar oceanografía, que me encanta, pero mientras fui creciendo me gustó mucho más la biología.

Entré a la carrera en La Plata queriendo estudiar mantarrayas, que son uno de mis animales preferidos y me parecen increíbles, pero cuando cursé Invertebrados tuve una docente muy exigente que me hizo amar la materia. Los invertebrados me volaron la cabeza: no podía creer que fueran animales tan antiguos y que no tuvieran cabeza ni ojos, y algunos ni siquiera órganos. Me fui enganchando y terminé la carrera queriendo hacer medusas. De hecho, tengo una medusa tatuada. Como no conseguí entrar en ese grupo, me ofrecieron meterme en corales.

O sea que no estabas convencida cuando empezaste a estudiar corales...

- En verdad, no. Me metí como una hipócrita total porque el coral y la medusa son primos (se ríe). Dije: "Me meto en corales y cuando se descuidan, me paso a medusas". Ese era mi proyecto. Había estado dos años tratando de entrar en el grupo de medusas y no había podido. Empecé a estudiar los corales y me apasionaron.

¿Qué fue lo que te atrapó de ellos? ¿Cuánto se sabe popularmente sobre los corales del Mar Argentino?

- Si salís a la calle y preguntás por corales, mucha gente te va a decir arrecife, mar caliente, Caribe. Y es real: ahí están, son hermosos y tienen colores increíbles. La mayoría vio Buscando a Nemo. Pero si preguntás si hay corales en Argentina, la gran mayoría hubiera dicho que no. Yo también lo hubiera dicho. Y la verdad es que tenemos muchos. La diferencia es que acá no hacen ese arrecife gigante de roca de agua superficial. Hay corales blandos que forman jardines y tapizan el fondo, y algunos corales duros que hacen arrecifes más finitos, como unas ramitas. Están en el agua fría y bien profundos, adaptados a un ambiente completamente diferente.

A mí me apasionó que son animales muy sencillos, sin órganos, que tienen tejidos y cumplen todas sus funciones. Además, ayudan a sostener la biodiversidad: generan una estructura donde otros organismos pueden posarse. En un lugar donde es todo arena y hay una roca, los corales se posan ahí y generan un ambiente en el que muchos organismos encuentran dónde ocultarse, comer o poner sus huevos. Son grandiosos y, además, preciosos.

¿Tenés un coral favorito?

- No tengo uno favorito. Sí hay uno particular porque fue el primero que descubrí y se lo dediqué a mi papá: es del género Armadillogorgia. Yo lo quiero un montón, pero no es para nada lindo: es pálido, finito como un fideo y no tiene gracia. Son mucho más lindos los que son más arborescentes, con colores y espinas.

"Me voy a tatuar a la estrella culona"

De la noche a la mañana, los científicos del stream del CONICET se convirtieron en los Rolling Stones de la ciencia...

- Creíamos que no nos iba a mirar nadie, porque iban a pensar que era sumamente aburrido. Estando embarcados pensábamos: "¿Cómo hacemos para que la gente nos siga?". La primera noche de mi turno estaban la mujer de Daniel, las primas, la vecina, la amiga. Ella había juntado un club de fans para el streaming, había metido un empuje terrible. Éramos poquitas personas y todos conocidos.

La estrella culona terminó convirtiéndose en remeras, aritos y hasta tatuajes. ¿Qué representa para vos?

- Me la voy a tatuar, porque fue un momento muy importante de mi vida. Creo que hoy es un ícono argentino. Pasó de ser algo gracioso y parecido a Patricio Estrella de Bob Esponja a ser un símbolo de lucha, de unión, de fuerza y de ciencia. Tomó mucha más fuerza que la de un personaje animado.

Fue increíble encontrarla y eso fue un disparador para que los medios, la gente y los nenes empezaran a engancharse. Como ella hubo varios personajes a los que la gente les iba poniendo nombres, y nosotros también los adoptamos. Por ejemplo, todo el mundo dice "batatita" y un campo de octocorales pasó a ser el "campo de remolachas".

La estrella culona, uno de los personajes más encantadores del stream del CONIC

¿Te costó la exposición mediática?

- Fue demasiado, aunque me encanta, lo amo y lo agradezco. Un día me desperté y el teléfono estaba trabado: tenía miles y miles de mensajes de WhatsApp. Sabía que se había conectado un montón de gente, pero no entendía todo lo que estaba pasando. Hubo dos mensajes que me bajaron un poco a tierra. Una amiga que vive en Alemania, a la que ni siquiera le había contado de la expedición, me escribió: "¿Me podés explicar esto?". Estaba mirando la televisión allá y me vio. Después mi sobrina me dijo: "Tía, estás saliendo por todos lados". Fue muy fuerte y en ese momento no sabía cómo manejarlo.

Arriba del barco estábamos en una burbuja, en el medio del mar. La gente nos escribía, pero no teníamos televisión y no podíamos tomar dimensión de lo que pasaba de las puertas para afuera. Cuando bajamos fue una locura. Mi vida dio un vuelco: de trabajar, volver a casa e ir a la universidad, pasé a ir a medios, escuelas y un montón de lugares para contar lo que hacíamos. Visité varias provincias llevando la ciencia y acercándola a la comunidad. Es increíble lo que se despertó por el conocimiento, el saber y la curiosidad. Una mamá me mandó una foto de su nena Sol, de cinco años, en Mendoza: estaba disfrazada de científica y quería ser bióloga marina.

Y aún así sigue habiendo dirigentes del país que tratan a los científicos del CONICET de "ñoquis"....

- Al principio me frustraba. Es muy feo y tengo sentimientos encontrados. Después pensás que quien lo dice no sabe de qué está hablando, no tiene idea de lo que hace un investigador, porque si supiera un poquito, sabría que no es un ñoqui. También da impotencia porque con esas palabras se toman decisiones, y eso no está bueno.

Hoy hasta me río porque la expedición demostró cómo trabajamos y no hubo ni que hablar: se dio solo. Pero es muy triste menospreciar el trabajo de otro, sea cual sea. Podés tener la ideología política que tengas, yo la super respeto, pero eso no te da derecho a tratar mal, subestimar o menospreciar a nadie.

"El océano es inmenso y nosotros somos un grano de arena": así será la nueva expedición del CONICET

¿Hay planes para una próxima expedición?

- Sí. Una de las cosas lindas que nos pasaron fue que el Schmidt Ocean nos ofreció otra campaña, la Talud 5. Tenían las campañas programadas hasta 2033 y ya se iban para África, así que meter una en el medio no era sencillo. Pero, después de todo lo que pasó, tendremos una campaña el año que viene, entre febrero y marzo de 2027.

La idea es volver con el GEMPA y explorar otros cañones. El de Mar del Plata lo queríamos ver porque lo habíamos estudiado antes y ahora pudimos hacerlo. Esta vez vamos a ir al Ameghino y al Almirante Brown.

¿Son aguas más profundas? ¿Esperan encontrar otras especies?

- Son aguas profundas, un poquito más profundas, pero lo que cambia es también la latitud: es mucho más al sur, frente a Puerto Madryn. A la altura de Buenos Aires tenés la confluencia de la corriente de Malvinas con la corriente de Brasil, que genera un frente muy productivo. Más al sur el agua es más fría y vamos a ver qué organismos encontramos. También queremos estudiar unos montes submarinos que se sabe que están ahí, pero que nunca se estudiaron.

Esperamos encontrar otros animales. Podemos encontrar algunos parecidos y seguramente estarán los grandes grupos: pepinos de mar, estrellas, corales, caracoles, anémonas. Pero no sabemos cómo serán. En la expedición anterior encontramos un pepino violeta, unos "chanchitos" y un "rinoceronte" de un metro. Eso fue una locura, porque no te lo podés ni imaginar. Si me preguntás cómo puede ser un pepino ahí, no sé.

Eso también hace pensar en lo pequeños que somos frente a todo lo que todavía no conocemos.

- Totalmente. El océano es inmenso y en las profundidades no podemos ver directamente lo que hay: hay que bajar un ROV en la oscuridad. Nosotros, que nos creemos tan inmensos, somos un grano de arena.