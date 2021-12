Ysy A, uno de los mayores impulsores del trap local: "Se está cumpliendo todo lo que sabía que iba a pasar"

Ysy A lanzó Trap de verdad, explotó el Luna Park y arrancó una gira nacional, pero antes habló con El Destape Web sobre su pasado, presente y futuro.

Ysy A se convirtió, a base de trabajo y visión, en una de las figuras más importantes de la escena urbana. Lo hizo cuando creó a los 13 años El Quinto Escalón, la competencia de freestyle de plazas más grande del mundo, y lo volvió a hacer cuando junto con Duki y Neo Pisteo fundaron Modo Diablo y pavimentaron el camino para el presente que vive hoy en día la música urbana en la Argentina y toda Latinoamérica. "Nosotros sabíamos que iba a pasar esto, sabíamos que hasta karmáticamente se nos iba a devolver todo el esfuerzo que estábamos haciendo", reconoce Ysy A en diálogo con El Destape Web.

Alejo Nahuel Acosta -como figura en el DNI de Ysy- vivió más de una vida en sus cortos 23 años. Con más de una década de aportes sustanciales a la escena del hip hop, el rapero no solo reconoce a quienes lo antecedieron, como Obie Wan Shot, sino que también piensa en lo que sigue para la cultura con Sponsor Dios, el sello discográfico propio en el que produce a futuras estrellas. El presente de Ysy condice con su contribución a la escena: rompió todos los esquemas en un show apoteótico en el Luna Park, que agotó entradas en solo cinco días, y se prepara para una gira nacional por las principales ciudades del país.

Hay un componente muy argentino en tu obra, ¿es consciente?

Super consciente, de hecho lo siento como una de mis responsabilidades. Si a mí me representa y yo lo puedo materializar en mi música, lo tengo que hacer. "Emprender el viaje por el lugar que uno ama / Es en verdad algo que uno debe”, tiré en una de las barras (en De la Ciudad del tango). Porque yo lo siento así: yo amo este lugar, soy de acá y hablo así, le voy a sacar jugo a esto. Si juego al fútbol, después no me voy a hacer el capo de otro deporte. Si vos sos el capo del fútbol, jugá al fútbol. Mi deporte es este, hablar argentino. Después de ahí nace todo lo demás, ponele el ritmo que vos quieras y lo hacemos idéntico.

Se suele criticar a los artistas que usan una entonación caribeña sin ser de allá.

Me gusta cuando la música te lleva al lugar del que es. Que te lleve, que te haga viajar, que sea como un avioncito. Entonces, si escucho que sos argentino, te quiero escuchar hablando en argentino y te quiero sentir argentino. Si vos sos puertorriqueño, te quiero sentir puertorriqueño. Si sos de Amsterdam, te quiero sentir que estás en el Coffee Shop. No quiero que seas de acá y te hagas el de allá porque se pierde.

El esperado lanzamiento de Trap de verdad

Los últimos días antes de que Trap de verdad viera la luz e hiciera explotar a la escena urbana fueron más que intensos para Ysy A, que mostró el proceso en sus historias de Instagram. Es que el trapero de 23 años contaba que no sabía si iba a poder cumplir con la promesa, y obligación personal, de publicarlo el 11 de noviembre, como cada uno de sus discos anteriores. "Nadie me creía, mis amigos me decían "noo, qué vas a tener dificultades para terminar el disco si sos el Ysy", le contó a El Destape Web.

¿Cómo fueron esos días previos al lanzamiento de Trap de verdad?

Estuvimos muchos meses laburando en el disco, y cada detallecito que le cambiabas había que cambiarlo en todo para que tenga un sonido uniforme. De tantos meses en el estudio perdimos hasta el criterio. El oído se te abomba. Cuando habíamos terminado el disco, teníamos el master, ya teníamos todo, lo escuchamos y dijimos "no, esto no suena ni a Ysy A ni a Club Hats. Este no es el sonido, está bien pero necesitamos más". Esto fue el 1° de noviembre, faltaban once días para que el disco salga y me quedaba una semana para subirlo a plataformas. En esa semana remezclamos todo el disco, lo volvimos a masterizar y eso fue lo que salió.

¿Qué significado le das al número 11 en tu vida?

El 11 cayó en mi vida. Yo no seguía numerología, ni indicios de números, me daba igual. Se me fue apareciendo el 11 como una señal de la vida de que yo tenía que realizar mi misión, cada vez que la cosas se me ponían más difíciles, me aparecía el 11. Y era como un recordatorio de la vida de decirme "obvio que va a ser difícil, pero es lo que vos querías y lo tenés que lograr sí o sí porque es lo que vos estabas buscando. No es que vos estabas buscando algo fácil, entonces ahora que te viene la dificultad no te podés asustar, tenés que ir de frente".

La autogestión como modo de vida

Uno de los puntos más destacados de la carrera de Ysy A es que todo lo hizo sin una gran empresa discográfica por detrás, si no que siempre apostó por la autogestión, tanto en la música como en sus otros proyectos: el cómic con su historia y Sponsor Dios, su marca de ropa.

¿Cuándo decidiste que querías ser autogestivo con tu laburo?

Me crié con la cultura hip hop muy a flor de piel y ahí aprendí de la autogestión. Aprendí a hacer las cosas con mi mano a los 12, 13, y todos los años lo fui cultivando más y más. Entonces si se me acerca cualquier multinacional a querer hacer un acuerdo, yo ya sé todo lo que hicimos acá. Yo ya sé por qué está pasando esto, por qué ellos están viniendo. Vienen porque nosotros hicimos todo este laburo de rompernos el culo, mientras ellos ni hubiesen apostado por nosotros. Soy consciente de eso y también soy consciente de que yo hago y quiero hacer música.

No te interesa todo lo que viene alrededor de un contrato con una gran discográfica.

Yo me siento en el estudio y hago una canción. Mis artistas se sientan en el estudio, se inspiran y hacen una canción. No somos una empresa de entretenimiento, no estamos vendiendo entretenimiento. Estamos haciendo música y eso después se ve en los resultados que tenemos cuando nos vamos a dormir. Dormimos bien tranquilos porque estamos haciendo música y es lo que queremos hacer. Ya eso vale más que todo. Viendo la libertad que te da la autogestión y la independencia preferí quedarme con esto toda la vida.

Otro de los atractivos de la escena urbana actual y del mismo Ysy es cómo los artistas unen fuerzas para lanzar colaboraciones. En ese sentido, Alejo fue un poco más allá, como en buena parte de su trayectoria, y colaboró con artistas de otros géneros, como Cucuza Castiello y Amelita Baltar, dos de los mayores exponentes del tango actual.

¿Cómo pensás tus colaboraciones?

Me gusta sorprenderme. Yo soy más de tener feeling, no me gusta tanto hacer las cosas porque me convengan. Si nos conocemos, si pintó la cabida, si me ceba lo que hacés, por ahí pinta.

Y con quién te gustaría un feat

Por mi criollismo te voy a tirar algo nacional. Por mi criollismo y mi sangre rioplatense, con Santaolalla y Bajofondo me rompería ese verdadero temón. Y te digo "me rompería" porque por ahí hasta ya me lo rompí.