URGENTE El comunicado de Kapanga que conmocionó a la música argentina: "Por un tiempo"

Kapanga es una de las bandas más icónicas de la música argentina liderada por Martín Alejandro Fabio, alias "El Mono", Miguel "Maikel" De Luna Campos, Javier "Memo" Manera y Claudio Maffia. El grupo lanzó un comunicado en carácter de urgente a través de sus redes sociales que causó conmoción tanto en su público como en distintos artistas nacionales.

En medio de una seguidilla de recitales, Kapanga realizó un anuncio importante de cara a sus próximos compromisos que generó todo tipo de reacciones en las redes sociales. En primer lugar publicaron un comunicado oficial escrito y luego salió a hablar "Maikel", el guitarrista.

"Queremos comunicarles que Maikel estará alejado de los escenarios abocándose a su salud, por lo que decidimos suspender el show programado para el 4 de noviembre de este año en el Estadio Obras", explicaron desde la banda sobre el delicado momento que está pasando el guitarrista. Luego, en horas de la tarde del miércoles 4 de octubre, el artista publicó un video en su cuenta personal de Instagram que fue replicado por las redes de Kapanga.

"Quiero contarles desde mi lado qué es lo que está sucediendo: efectivamente tengo una enfermedad bastante delicada, la cual me va a alejar de los escenarios por un tiempo para sanarme, así que me voy a preocupar por mi salud que es lo que corresponde ahora", expresó conmovido "Maikel" sin dar detalles de qué diagnóstico transita. "Esto es super difícil para mí, no me van a ver un tiempito, pero les quería contar un poco cómo se siente mi banda", añadió. Allí expuso que todos los integrantes quisieron dejar de tocar en vivo hasta que se recupere, decisión que fue negada por el mismo guitarrista.

"Estamos todos super golpeados, pero me pareció un poco injusto para todos. Lo que le dije puntualmente a los chicos es, y ahora voy a parafrasear a Perry Farrell -vocalista de Jane's Adiction- que dice 'la música es la cura'. Lo que le planteé a los chicos es que la cura va a ser que sigan tocando ¿Van a parar de tocar para estar tristes porque estoy enfermo? Esa no va. La música es la cura", sostuvo emocionado. En última instancia, hizo un pedido especial que lo quebró completamente: "Más que nunca apoyen a mi banda ¿si? Es el único favor que les pido. Apoyen a mis compañeros. Los voy a extrañar, los quiero mucho".

El apoyo de artistas argentinos a Maikel de Kapanga

En los posteos realizados, muchas figuras de la cultura argentina se hicieron eco de este difícil momento. Radagast, 2 Minutos, Asspera, Nonpalidece, Árbol, los integrantes de Eruca Sativa, Juanchi Baleirón, Bahiano, Sr. Flavio, entre otros, fueron los que expresaron todo su apoyo a "Maikel" y al resto de Kapanga.

La hermana de Charly García reveló lo que nadie se imaginaba sobre su salud

Charly García es uno de los artistas más influyentes de la música argentina y actualmente viene transitando problemas de salud, motivo por el cual no está brindando recitales. Como varias figuras del rock nacional apuntaron a que el entorno era el culpable de que esté encerrado, la hermana del multiinstrumentista, Josi García Moreno, salió con los tapones de punta y reveló la verdad de esta situación.

En las últimas semanas, el entorno de Charly García fue criticado duramente por figuras de la música como Fabiana Cantilo y Fernando Samalea. "No me lo dejan ver y ya dejé de insistir. Lo último que supe es que no camina", dijo la cantante. "Lamentablemente somos demasiados los músicos amigos de Charly a los cuales se nos impide verlo. Ojalá eso cambie pronto. Lo queremos bien, contento y libre, unido a la música, que es lo que más ama", sostuvo el baterista.

Frente a esta situación, la hermana de Charly dialogó con Clarín para contar cómo se encuentra el histórico artista argentino de 71 años. "Está con tratamiento y con kinesiólogo todos los días porque tuvo fiebre, fue el médico a la casa y no le bajaba, y por las dudas lo internaron. Estamos ahí, cuidándolo y acompañándolo para que se recupere", precisó.

"Lo molesto es que digan que somos un 'entorno'. Somos la familia y estamos acompañándolo. También es molesto que ciertas personas salieron a decir cosas, y ya Charly llamó a algunos y tuvo su intercambio de palabras", expresó de manera contundente. Además dijo que junto a Miguel García, el único hijo de Charly, lo ven seguido porque viven en el mismo edificio. "Cualquiera que haya ido a los cumpleaños o a verlo últimamente, como David Lebón, Fito Páez, Hilda Lizarazu, León Gieco o los Ortega, saben que estamos y que no estamos preocupados, sino que estamos ocupados. Ocupándonos de ayudarlo", culminó Josi.