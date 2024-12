Una nueva tragedia golpea a Luis Miguel en Argentina: "No es la primera vez"

La tragedia golpea a Luis Miguel en Argentina: "No es la primera vez".

Luis Miguel se encuentra en Argentina para despedir el año en dos fechas en el Campo Argentino de Polo y Luis Ventura, el periodista de espectáculos que más sabe sobre la intimidad del cantante, hizo una reveladora declaración sobre la vida del "Sol de México". La nueva información de Ventura sobre el paradero de Marcela Basteri, la madre "desaparecida" de Luis Miguel.

La revelación se dio en A la Tarde (América TV) cuando Karina Mazzocco le cedió la palabra a Ventura y este disparó: "Luis Miguel desapareció unas horas el domingo para el lunes, horario de la madrugada. Fue al psiquiátrico, al Moyano, y, habitualmente y como siempre hace, visitó a Marcela Basteri que se encuentra ahí. Esto es información que nadie va a querer corroborar".

"Yo voy a decir algo y seguramente me van a trata de loco, pero no es la primera vez que Luis Miguel va a ver a su madre. Ha venido en muchas oportunidades a la Argentina usando peluca, anteojos, parando en lugares no previsibles, y hace lo que tiene que hacer", agregó Luis Ventura causando impacto entre sus compañeros de equipo en A la Tarde.

Por otro lado, el periodista de espectáculos brindó algunos detalles sobre el estado de salud en el que se encuentra la mujer que supuestamente sería la madre de Luis Miguel y remarcó: "A medida que pasa el tiempo, en un establecimiento como el que se encuentra, la evolución es lenta pero va mejorando tiempo a tiempo (...) Es una paciente que está internada hace más de 10 años, que no responde a su nombre original".

Preocupación por la salud de Luis Miguel: "La búsqueda es oncológica o cirrótica"

Luis Miguel debió cancelar sus presentaciones en México de noviembre y diciembre y sus fanáticos encendieron la señal de alarma por la salud del cantante y responsable de éxitos como Suave, La chica del bikini azul, Como es posible que a mi lado y La incondicional, entre tantos otros. Hasta que en las últimas horas Luis Ventura, uno de los periodistas que más sabe sobre el artista, develó la complicación que lo obligó a bajarse de los escenarios.

Al aire de Desayuno Americano (América TV), Luis Ventura conversó con Pamela David y su equipo sobre el presente de Luis Miguel y los shows que tuvo que cancelar. "Canceló México y está en veremos Argentina, que es diciembre". Acto seguido, una panelista del magazine indicó: "Los shows que programó en el Arena Ciudad, de México, se cancelaron. Aparentemente, él estuvo en una fiesta y algunos dicen que puede llegar a tener Covid, pero no está confirmado esto".

Descartando esta versión, Ventura sostuvo que la razón de la cancelación de los shows es aún más complicado de lo que trascendió a simple vista: "Esto es otra cosa igual. Está la versión oficial y está la verdadera, que es la que no te muestran y te tapan para que no salgan a traslucir un montón de otras cosas que ocurren. Hay una movilización de sus hijos Daniel y Miguel, que tuvo con Araceli Arámbula, que volvieron a ver a su padre en una situación complicada, su hija Michelle, su actual mujer y su exmujer. Algo está pasando...".

"Hay toda una tanda de estudios que se pidieron repetir poniendo el acento en algo que no era lo que se estaba buscando (...) Ahora se busca algo digestivo. Teóricamente hay unos valores que no les cierran en el estómago (...). Es llamativo. La búsqueda es oncológica o cirrótica", cerró, serio.