Top 5 de canciones inspiradas en grandes historias de amor

En el mundo de la música hubo amores eternos, apasionados e inspiradores que sirvieron como fuente de creación de canciones emblemáticas. En 3D, programa de El Destape Radio, Alejandro Lingenti y Moira Memma repasaron temas que se crearon en base a apasionados romances.

Por - Pescado Rabioso (compuesta por Luis Alberto Spinetta y Patricia Salazar)

En el libro Por: lecturas y reescrituras de una canción de Luis Alberto Spinetta, de Eduardo Berti, aparece la explicación de Patricia sobre el origen del tema: "Por nació en el invierno de 1973, en un momento muy especial para nosotros dos, a meses de enamorarnos. En un cuarto donde se estaban cocinando los temas para el disco solista Artaud y donde la lectura surrealista impregnaba el espacio. Una noche, Luis con su guitarra y yo con cuaderno y lapicera en mano, comenzamos a darle forma a este tema, con una sucesión de palabras que de alguna manera nos representaban".

Y agregó: "La escribimos aleatoriamente, en un momento de comunión. Fuimos escribiendo en orden, buscando que encajasen con la letra y la melodía. No puedo recordar quién dijo qué, todo lo que puedo decir es que fue una forma de conocernos más profundamente. No hubo intención de un juego intelectual ni nada prefijado. Fue un acto espontáneo".

No necesito verte (para saberlo) - Soda Stereo

No Necesito Verte (para saberlo) fue la primera carta que Gustavo Cerati le escribió a Cecilia Amenábar: "Esta carta me la mandó Gustavo en 1991 por correo desde Buenos Aires a Santiago al tiempo de conocernos. Por eso, me gustaría compartirla con la gente. Además, me hacía unos dibujitos re lindos, a la antigua. Si una vez él me dedicó eso a mí, ahora de mí va para él con todo mi amor.", rescató la cuenta de Instagram @flacostereo1 (extraído de un artículo de Perfil, de 2011)

Te llevo para que me lleves - Gustavo Cerati

Si bien se piensa que esta canción está dedicada a Benito Cerati ya que en el video se la ve a Cecilia embarazada, la letra puede leerse como una metáfora de la paternidad. “No está dedicada a él, es de nosotros dos, era él llevándome a mí y yo a él, de un lado para otro, en la montaña, en el avión. Siempre andábamos en la calle bailando o cantando. En México nos llevaron presos por manifestar nuestra felicidad públicamente... ‘Están borrachos, drogados’, nos decían. Y una vez que él tenía libre en la gira de Dynamo, en Venezuela, salimos a un parque de diversiones. Ahí empezó lo de tú me llevas y yo te llevo. A la vuelta en el hotel, estaba con el cuadernito escribiendo la letra del tema. Pese a que Gustavo en uno de los temas dice que me ama, lo que me hizo sentirme halagada y correspondida, todo eso era también por el hijo que venía en camino. Un triángulo. No era sólo una pareja, sino una situación de a tres", recordó Cecilia en una entrevista con Página 12 (2013).

Cardo O Ceniza - Chabuca Granda

Cardo o Ceniza es una canción de la cantautora peruana Chabuca Granda basada en la historia del enamoramiento de la folklorista chilena Violeta Parra con el músico suizo Gilbert Favre, miembro fundador de Los Jairas . Violeta y Gilbert se conocieron en 1960 y compartieron giras y proyectos por América Latina, Ginebra y París. En 1965, las cosas no funcionan y el quenista se asentó en Bolivia.

Ella era casi 20 años mayor que él y le escribió: "Los meses contigo fueron más buenos que malos. Tú me quieres y me comprendes. Ven. Ya veremos cómo se arreglan las cosas entre los dos. Si tú me olvidas será terrible. Si yo te olvido, peor. Si estamos juntos se puede salvar algo del todo. Es una tontería que no estés en casa. Es fea la casa sin ti. Yo no quiero recibir comida nada más que una vez al día. De repente, no comeré más. Tengo una rabia con todo, trabajo poco. Se fue la alegría, se fue por el desierto. La casa de madera está llorando. No tiene sentimiento la guitarra". Así, la canción de Chabuca habla de un amor que vive avergonzado, que ama con culpa, y que no puede amar en libertad.

Ella Sabe - Agua Florida

El tema es de Agua Florida, trío pop folklórico formado por Vera Frod, Baltazar Oliver y Nico Bolo, y la líder de la banda contó que la escribió cuando extrañaba a su pareja, la también música, Marilina Bertoldi. En una fecha en Camping dijo: "La escribí cuando Maru estaba de gira y la extrañaba mucho".