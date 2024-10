Sorpresa en la música por lo que expuso Ricky Maravilla 16 años después: "Los hombres"

Ricky Maravilla se mantiene activo en la música a sus 78 años.

Ricky Maravilla es uno de los cantantes tropicales más reconocidos de la Argentina y a sus 78 años sigue activo en la música. Hace pocos días, reapareció en un video que se volvió viral en las redes sociales donde realizó una confesión inesperada vinculada a una de sus canciones más famosas después de 16 años.

Sin dudas que la música tropical en Argentina tiene a varios exponentes muy populares y uno de ellos es Ricky Maravilla, quien a sus 78 años se mantiene activo en el ambiente. Pocos días atrás, reapareció en un video junto al icónico grupo de folklore Los Nocheros, quienes tienen su canal de YouTube donde todos los domingos suben un contenido llamado Domingos Nocheros con distintos invitados.

Allí Ricky Maravilla interpretó la famosa canción Qué tendrá el petiso con su banda musical y el cantante realizó una revelación que sorprendió a todos. "Antes las mujeres preferían a los hombres altos, flacos. Cuando yo salí con el tema Qué tendrá el petiso la curiosidad femenina pudo más", lanzó el artista.

"¿Podrás cantar '¿qué tendrá el mediano'?", le preguntó en tono de chiste Mario Teruel, frase que desató una ola de carcajadas. Parte del encuentro de Los Nocheros con Ricky Maravilla fue publicado en Instagram y el video completo está en el canal de YouTube de la banda folklórica. "Si hemos bailado los temas de Ricky"; "Qué lindas juntadas" ; "Que bello es verlos divertidos", fueron algunos de los comentarios de la gente en las redes.

La llamativa reacción de Ricky Maravilla tras enterarse que tiene otra hija

Ricky Maravilla vive un momento complicado a nivel personal desde que salió a la luz que se estaban haciendo estudios para revelar su paternidad en cuanto a Guadalupe Oliva. Ante la incertidumbre por el posible resultado, el cantante no se mostró contento por el reclamo de la mujer de realizarse estudios de ADN a la edad de 40 años.

Tras los resultados positivos, el cantante mostró su enojo, por lo que tardó su hija en buscarle y reclamar los estudios de ADN. "Los resultados de ADN han confirmado la existencia de un vínculo biológico padre-hija entre Luis Ricardo Aguirre, conocido como Ricky Maravilla, y Guadalupe Solange Oliva. La probabilidad de paternidad es del 99.99%", manifestaron el viernes pasado en A la Tarde.

Luego del anuncio en el programa que conduce Karina Mazzocco hablaron de la llamativa reacción de Ricky Maravilla al enterarse, ya que para él resulta raro que la mujer busque la prueba en un programa de televisión. "Lo que pedíamos el viernes, el milagro vincular entre un padre y una hija, no existe", expresó el periodista Luis Bremer en el ciclo televisivo.

"Ricky lo dejó más que claro, no solo ninguneó, sino que mintió. Dijo que 40 años lo privaron de una hija cuando la propia Guadalupe dijo que 25 años estuvieron vinculados, ella dio muestras de los contactos que tuvo y él no respondió", agregó el panelista. De igual manera, otra panelista del programa manifestó: "Porque no aprovecha para crear un vínculo, en vez de criticar, de quejarse y sentarse en los programas de televisión. Ella lo hizo primero de manera privada el acercamiento". Luego, la conductora señaló que desde el ciclo televisivo buscan comunicarse con el músico, pero no obtienen respuesta para hablar del caso.