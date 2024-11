Sorpresa en el folklore por lo que se supo de La Sole y Rusherking: "Te amo"

Soledad Pastorutti y Rusherking sorprendieron al folklore.

Soledad Pastorutti es una de las más emblemáticas figuras del folklore argentino en la actualidad y un reciente posteo de la celebridad en sus redes sociales llamó al atención a muchos fans de ese género musical. La voz de hits como Tren del Cielo y Eres se dejó ver junto a Rusherking, cantante de trap, a través de su Instagram.

La folklorista oriunda del pequeño pueblo santafesino de Arequito está en Miami, en la previa de la ceremonia de los Latin Grammy, premiación para la que tiene una nominación por su más cercano lanzamiento discográfico, Raíz Nunca Me Fui. De ese modo, Soledad acudió a varios eventos de música, en los que se encontró con varios colegas de diversos géneros y nacionalidades.

En medio de uno de los eventos mencionados, La Sole se encontró con varios artistas argentinos: David Lebón, FMK y Rusherking, junto a quienes se tomó una foto y disfruto de un momento de charla. "Te amo David", escribió la hermana mayor de Natalia Pastorutti al repostear la historia de Instagram de Lebón.

Soledad Pastorutti habló sobre cómo combina ser una artista internacional con tener una familia

"El objetivo de mi carrera nunca lo cambié. Siempre fui con mi familia a todos lados. Es cierto que no es fácil conjugar las dos cosas, pero no se debe al hecho de tener hijos, sino a que vivimos en una sociedad con estructuras que tienen mucho para cambiar. Yo elegí ser mamá y deseé profundamente formar una familia. Mis hijas me dieron una fuerza extra y una mirada mucho más sabia de las cosas que me permitió tomar mejores decisiones. Con ellas aprendo todos los días y esa experiencia se transmite en todo lo que hago", comentó Pastorutti en diálogo con El Planeta Urbano. Y siguió: "Arequito para mí es un lugar agradable y tranquilo. Quise demostrar que puedo ser la de siempre en el lugar de siempre, que puedo criar a mis hijas donde me siento segura, pero también ser artista. Había un mito en los 90 de que había que vivir en Miami para hacer carrera. A lo mejor era una gran puerta, pero yo antes que nada necesito ser feliz y estar cómoda porque eso después se traduce en la música. De todas maneras, no es que vivo ahí como forma de resistencia".

La historia de La Sole.

La emoción de La Sole en Cosquín

"A aquella nena de 15 años que volvió consagrada a Arequito le diría 'el loco de tu viejo no estaba tan loco'. Porque yo en ese momento no tenía idea de lo que era esforzarse, de lo que era una carrera artística. Yo me di cuenta de que este era el camino correcto y decidí seguir con mi carrera artística como diez años después de ese momento. Al principio fue una idea de mi viejo, es un tipo muy especial y algún día deseo que alguien pueda contar toda la historia con todos los detalles porque realmente ha sido de esos papás que todo el mundo quiere tener, al igual que mi mamá. Perdón la emoción", soltó Pastorutti entre lágrimas.