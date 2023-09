Sara Socas, en la previa del show en La Trastienda, donde presentará su primer disco: "Es un capricho y una apuesta"

Sara Socas presentará TFN MAD, su primer disco, en La Trastienda y en la previa charló con El Destape sobre el show que dará, su debut discográfico y su alejamiento del freestyle.

El próximo jueves 14 de septiembre Sara Socas presentará TFN MAD, su primer disco, en suelo porteño. Será la primera vez que lo toca en vivo, por lo que quienes asistan a La Trastienda tendrán un privilegio que muy pocos tienen en el planeta. En la previa del esperado show, Sara charló con El Destape sobre su colaboración con Marilina Bertoldi, su desembarco en el freestyle, su experiencia como jurado en competencias y por qué se alejó de las batallas.

Cuando agosto estaba terminando, Sara Socas sorprendió a sus seguidores con un inesperado anuncio: solo unos días después lanzaría FOCKIT, una imperdible colaboración con Marilina Bertoldi. "Le pareció súper buena idea que hiciéramos algo juntas, enseguida se animó", comenzó contando la rapera de Tenerife en diálogo con El Destape respecto a la canción que hizo con una de las figuras más importantes del rock argentino actual, a quien conoció tras verla colaborando con Cazzu para los Premios Gardel.

"Es una mina increíble, súper comprometida, muy responsable. Nos armamos listas de Spotify para compartir música y conocernos más", agregó Sara. En el video se puede verlas a ambas en Lugano 1 y 2, un lugar poco usual para los extranjeros que llegan a la Argentina a grabar. "Nuestra intención con el videoclip era que espacios que normalmente no suelen pertenecer a las pibas, lo fueran. Quiero sentirme libre caminando de noche, a las 3 de la mañana, por un barrio, saltando y bebiendo, fumando, conduciendo", sumó.

Estás por lanzar TFN Mad, el nombre que tiene el recorrido entre Tenerife (donde naciste) y Madrid. ¿Es un trayecto importante para tu vida?

- Me fui con 18 años a estudiar a Madrid (comunicación audiovisual). Ese viaje no es solamente físico, sino también personal, que se da a partir de entonces porque es cuando llego a Madrid, cuando empiezo a hacer freestyle y a tomarme más en serio la música y las batallas. Entonces por eso he decidido ponerle el título de ese pasaje de avión.

¿Y cómo fue esa llegada a Madrid desde Tenerife?

- Para toda la gente que sea de las Islas Canarias, como en mi caso, salir siempre es impactante porque en el resto de España además hablan con otro acento distinto al nuestro. La vibra en Canarias es bastante más cálida, muy latina en ese sentido. Pero en Madrid empecé a conocer a gente no solo de todas las comunidades de España, sino también de otros países. Y obviamente hay muchísima más gente, muchísima más oferta cultural. Y ya te digo, quizás, si no hubiera ido a Madrid no hubiera empezado a estar en serio con el freestyle, la música. Conocí a mucha gente que me motivaba a meterme ahí.

¿Por qué decidiste presentar el disco en Buenos Aires?

- Habíamos pensado en esta idea como un capricho y una apuesta. Porque cuando vine aquí fui muy bien recibida y me quedé con ganas de volver. Cuando planeamos el venir aquí, se suponía, originalmente, que el disco iba a estar fuera. No ha podido ser así, pero igualmente yo quería venir y hacerlo. No quería darlo de baja. Obvio que cuando salga el disco voy a hacer una presentación en España, giras, conciertos y medios también.

¿Ya tiene fecha el lanzamiento oficial del disco en plataformas?

- Vamos a decir que antes de fin de año va a salir (risas).

El show en La Trastienda

Sara Socas se presentará el próximo jueves 14 de septiembre en La Trastienda, show para el que todavía quedan algunas entradas. Las mismas pueden comprarse en el siguiente link. "Creo que en el disco y en general en todo lo que estoy haciendo como que he conseguido fusionar y hacer que funcionen dos salas distintas: una muy reivindicativa, muy picante, con barras muy crudas y sonidos hasta rockeros, con rap de protesta; y otra sala más funk, más R&B, más cantando", adelantó la rapera, al tiempo que confirmó que el show tendrá una banda formada en Argentina.

"Son unas músicas impresionantes. De hecho, ayer estuvimos tocando en una radio y se picó. Yo estaba muy nerviosa pero fue muy bien y de hecho para otro medio que teníamos calculado no ir con toda la banda nos llamaron después de verlo y dijeron que fuéramos con la banda", detalló Sara respecto a lo que podrán ver quienes se acerquen a la presentación de TNF MAD en suelo porteño.

Su alejamiento del freestyle y el bullying

"Ahora estoy full en la música, no estoy aceptando nada de freestyle, pero porque no me sale en este momento y creo que precisamente estoy queriendo apostar por la música", explicó Sara respecto a la distancia que tomó de las competencias, un formato que siempre le gustó, pero que también sufrió. Es que desde que empezó a pisar cada vez más fuerte en el circuito competitivo, los insultos y bullying se hicieron una constante.

¿Cómo ves hoy a la distancia el cyberacoso que recibiste?

- Intento mirarlo con una mirada compasiva, no de víctima, pero sí compasiva de "bueno, ya fue", y aprender de ello. Honestamente, por lo que no vuelvo a las batallas también es porque veo mi tranquilidad mental. La cantidad de gente que me hatea ya es mínima actualmente. O sea, quien sigue pendiente es porque o le gusta cómo pienso, la música que saco o todo en general.

A muchos de tus colegas les cuesta compatibilizar su carrera en la música con las competencias. ¿También te pasó?

- Yo creo que en general pasa por dos motivos concretos: por tiempo y por cómo te percibe la audiencia. O sea, quizá la audiencia te perciba como batallero y tus canciones las van a ver como las de un batallero que de vez en cuando sube algunos temas y ya, pero batallero. Y otra por el tiempo porque, con lo competitivo que es hoy en día el circuito y todo lo que se ha profesionalizado, creo que necesitas tener tus energías ahí y tu tiempo bien distribuido para rendir en freestyle. No es tan fácil tratar de hacer las dos cosas súper bien.