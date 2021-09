Qué fue de la vida de Fabricio, el único hijo de Gilda que sobrevivió en el fatal accidente

A 25 años de la muerte de Gilda, una de las artistas más importantes de la música tropical, repasamos cómo fue la vida de Fabricio Cagnin, su hijo que sobrevivió a la tragedia.

Gilda pasó de la popularidad a la inmortalidad a los 35 años, cuando el 7 de septiembre de 1996 murió en un accidente junto a su hija, su madre y tres músicos, en el kilómetro 129 de la ruta nacional 12, camino a Chajarí, Entre Ríos. A 25 años de la tragedia, un repaso por la vida de Fabricio Cagnin, el único hijo vivo de la cantante que sobrevivió a la colisión.

Según testigos, la colisión que le costó la vida a la intérprete se produjo cuando un camión de la empresa brasileña Interpress, tras morder la banquina, intentó volver al camino e impactó de frente contra el vehículo donde se desplazaba la comitiva, que pegó contra dos autos particulares y volcó varias veces. Con una actividad musical tan breve como arrolladora, la creadora de cumbias inolvidables como No me arrepiento de este amor, Corazón valiente, No es mi despedida y Fuiste y el fatal desenlace de su vida que la encontró en la cumbre del éxito, la catapultaron al imaginario popular argentino.

La vida de Fabricio después de la tragedia que mató a su mamá, su hermana y su abuela

Fabricio Cagnin, fruto de la relación de Gilda con Raúl Cagnin, sobrevivió al episodio que marcó el trágico y abrupto final de la referenta de la movida tropical. Quien actualmente es un adulto de 33 años, tenía solo ocho años cuando perdió a su madre en el accidente ocurrido en la ruta. El mismo se dio cuando un camión embistió al autobús donde viajaba Gilda, su familia y su banda, para asistir a un concierto en la provincia de Entre Ríos.

Pasada más de una década de la fatalidad y con el anuncio de una película de Gilda en marcha, con Natalia Oreiro en el rol protagónico y Lorena Muñoz en la dirección, se supo que Fabricio tendría un rol clave en el rodaje. La película que se estrenó en 2016 relataba la vida de la joven maestra jardinera que decidió cambiar por completo su vida para dedicarse exclusivamente a la música. En el film se hace un repaso por sus grandes éxitos y se da detalles de la intimidad de su familia así como también del trágico accidente que le costó la vida.

Tras el éxito que significó Gilda: No me arrepiento de este amor, el joven recurrió a sus redes sociales en 2020 para volver a recordar a sus familiares muertos en el accidente con una emotiva publicación. “Con el tiempo entendí que no hay que refugiarse en el dolor o en lo que podría haber sido de nosotros. Elijo creer que siguen abrazándome como en aquellos tiempos donde todo era risa, amor y música, me cuidaban y amaban mucho. Solo que hoy es de otras maneras menos tangibles pero muy sentidas para mí”, expresó, con emoción.

Y agregó: “Las encuentro siempre a mi lado. En una foto, una anécdota, en mis hijas que hablan de ustedes como si viviesen a una cuadra y eso me llena de alegría. Sé que siguen conmigo y nuestro lazo va más allá de la carne, somos almas entrelazadas y eso nos destina a la eternidad juntos. Las amo, las extraño más aún, pero elijo llevarlas conmigo en el día a día con una gran sonrisa y millones de recuerdos”.