Paulo Londra y Ed Sheeran lanzaron "Noche de novela" y las redes explotaron

Paulo Londra y Ed Sheeran compartieron un nuevo tema y las redes sociales explotaron.

Paulo Londra y Ed Sheeran lanzaron su nueva colaboración Noche de novela y las redes rápidamente explotaron. Se trata de la segunda vez que los reconocidos artistas unen fuerzas y la canción ya está disponible en todas las plataformas, inclusive en YouTube está cerca de alcanzar las 4 millones de reproducciones en solo unos días.

Después de no poder lanzar música por dos años, Paulo Londra está aprovechando el tiempo. Es que el cordobés viene de una secuencia de semanas de lanzamientos, entre las que se incluye "Julieta", su esperado reggaetón. Pero el pasado jueves, Londra volvió a sacudir la escena urbana con un estreno internacional.

Es que lanzó una nueva colaboración con Ed Sheeran, un músico británico con millones de seguidores en todo el planeta. "Noche de novela" es el nombre de la canción pop que mezcla a la perfección las voces de Londra y Sheeran, en la que se destaca la versatilidad de ambos artistas.

El tema también cuenta con un videoclip grabado en Londres y dirigido por Greg Davenport. En el mismo se puede ver la buena relación que lograron entablar tras su unión en esta canción y en "Nothing on you", el track que estrenaron en agosto del 2019.

"Volver a grabar con Ed es un privilegio. ¡Yo lo admiro un montón! Durante toda la grabación estuve muy emocionado y agradecido y siempre que puedo trato de decirle lo mucho que lo admiro", contó Paulo Londra sobre su más reciente colaboración con Sheeran. Por su parte, el artista británico compartió: "Estoy muy contento de colaborar con Paulo y su proyecto, nos mantuvimos en contacto durante todo el tiempo que no podía lanzar música y de lo frustrante que era, así que estoy feliz de estar en una canción con él ahora que puede".

Los últimos lanzamientos de Paulo Londra

"Noche de Novela" es el sexto tema que comparte Paulo Londra desde que regresó a la música. "Cansado", "Nublado" y "Luces" llegaron después de la exitosa y muy anticipada vuelta a la escena musical de Paulo Londra que con el lanzamiento de “Plan A”, batió récords y se apoderó del puesto No. 2 del Chart Global de Spotify en tan solo horas de su lanzamiento, convirtiéndose en la primera canción latina en posicionarse en dicho puesto por un artista argentino sin colaboración.

El video oficial ya cuenta con más de 140 millones de vistas en YouTube y más de 295 millones reproducciones combinadas a nivel mundial. Dos semanas después lanzó su segundo sencillo titulado “Chance” y volvió a ingresar al Chart Global de Spotify y se mantuvo dentro de las primeras tendencias de YouTube con más de 55 millones de vistas y más de 207 millones reproducciones combinadas.