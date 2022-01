Paulo Londra compartió su primera canción tras ganar el juicio

Un fragmento de una melodía nueva ilusiona a los fanáticos de Paulo Londra, ¿se viene una canción nueva?

Luego de ganarle un juicio a sus exs productores Big Ligas, Paulo Londra lanzó un tierno video con su hija, en el que deslizó un pequeño fragmento de su nueva canción. El detalle de la nueva canción de uno de los artistas del momento.

En el video que Londra subió a su cuenta de Instagram, se lo puede ver con su hija y con una melodía sonando de fondo, que los fanáticos sospechan que se trata de un nuevo material pronto a lanzar. "Con tu mano, con mi mano. Hoy, esta lluvia me daña. Será que no estoy contigo. El agua cayendo en la ventana, no tiene más sentido", se escucha decir a Londra en el fragmento revelado del nuevo tema.

"Papa siempre va ser tu admirador numero 1, te amo mi leona, el regreso te lo dedico a vos.#Naomi", escribió Londra en una tierna dedicatoria del tema y de su regreso a su pequeña hija. Con el primer vistazo del nuevo tema, las redes están alertas al próximo lanzamiento.

Del #FreePaulo a la libertad

El embrollo judicial que atravesó Londra se desató a raíz de su cuestionamiento de un contrato que firmó en 2017 con Ovy On The Drums y Kristo en el que le entregaba a Big Ligas los derechos de autor de cualquier obra que incluyera su voz hasta diciembre de 2020. Luego, al firmar con el sello multinacional Warner, el acuerdo se extendió hasta 2025, por lo que todo lo que produjera el cantante hasta entonces tendría que ser dividido con Big Ligas y la Warner.

Sin embargo, el cordobés argumentó que el contrato rubricado en 2017, cuando tenía 19 años, no le fue explicado debidamente y que creyó era para un video que se subiría a las redes, no para los derechos de sus canciones. La situación de Londra cobró notoriedad el año pasado a partir del hashtag #FreePaulo, y no fueron pocos los artistas de diversos géneros y nacionalidades que se expresaron en su respaldo, entre ellos los argentinos Soledad Pastorutti, Abel Pintos y Luciano Pereyra.

En noviembre del 2021, finalmente, se conoció que el cantante finalmente había logrado salir victorioso en el juicio contra Big Ligas y se visionaba un gran futuro para él en materia profesional. "Los abogados de ambas partes están felices de anunciar que han resuelto sus diferencias y que harán un comunicado de prensa en el futuro", se conoció en ese momento luego de que la resolución judicial destrabara a Londra para sacar nuevas canciones. En este marco de suma esperanza para los fanáticos, Paulo envió un mensaje muy emotivo.

"¡Feliz año nuevo, mi locos! Muchas gracias a los que me apoyan: 2022 es mío", expresó el interprete cordobés en sus historias de Instagram el primero de enero por la madrugada. Al parecer, Paulo Londra tiene todas las expectativas puestas en que este año podrá volver al ruedo y retomar lo que tanto lo apasiona: la música. Así mismo, luego de recibir año nuevo en Los Ángeles, el cantante viajó a Wisconsin para disfrutar del clima invernal y, con una postal invernal, volvió a hacer un guiño a su futuro laboral: "Ya pasé las malas, me tocan las buenas. Por eso empecé a disfrutar", escribió.