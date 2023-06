Paul McCartney anunció que se viene la última canción de Los Beatles con John Lennon

Paul McCartney lanzó un anuncio que provocó un gran revuelo en la comunidad artística dado que podría marcar el regreso de Los Beatles.

Paul McCartney prepara el lanzamiento de la "última canción de Los Beatles" utilizando una vieja grabación de John Lennon y la ayuda de la Inteligencia Artificial (AI) para limpiarla y separarla de otros sonidos, informó el cantante y bajista de la mítica banda en una entrevista con la BBC.

"La acabamos de terminar y la lanzaremos este año", anunció McCartney en el programa Today de la emisora Radio 4. Si bien no dio a conocer el título de la canción, reveló que fue grabada por Lennon en su casa de Nueva York poco antes de ser asesinado en 1980. La maqueta del tema se incluía entre otras grabaciones del músico en un casete etiquetado "Para Paul", que recuperó su viuda Yoko Ono.

"Teníamos la voz de John y un piano y la Inteligencia permitió separar ambas cosas", explicó el emblemático músico de 80 años sobre el trabajo del cineasta neozelandés Peter Jackson, al frente también del documental Get Back, para el que había llevado adelante un gran trabajo de restauración y edición de material sonoro.

Pese a lo emocionante de volver a escuchar la voz de Lennon en un tema nuevo, el autor de Hey Jude se mostró ambivalente acerca de la nueva tecnología: "Es aterrador pero emocionante porque es el futuro. Habrá que esperar a ver a dónde nos lleva".

Paul McCartney culpó a John Lennon de la separación de los Beatles

En una entrevista del 2021 concedida al programa 'This Cultural Life' de BBC Radio 4, el cantante ha sido preguntado por su papel en la separación de la banda, a lo que airado ha respondido: "No sigas por ahí, yo no fui quien provocó la separación". "John entró en la habitación un día y dijo: 'Dejo los Beatles'", explicó el artista antes de preguntar retóricamente al entrevistador: "¿Eso es provocar la separación o no?".

McCartney señaló además que, si por él hubiera sido, preferiría haber seguido adelante con la banda, ya que, en su opinión, "todavía estábamos haciendo cosas bastante buenas". Lennon formalizó legalmente su baja de la formación durante la Navidad de 1974, cuando se encontraba en el hotel de Disney World.

Algunas fuentes señalaron que la disolución de los Beatles fue una consecuencia de que los integrantes de la banda, y en especial, McCartney, no aceptaran a la pareja de Lennon, Yoko Ono, quien acompañaba al compositor de Imagine en todas sus actuaciones e intervenciones públicas.