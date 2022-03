Murió Taylor Hawkins: cómo fue el último show de Foo Fighters en Argentina

La reconocida banda dio su último show en Argentina y también su último recital días antes de la muerte de Taylor Hawkins.

Foo Fighters canceló su gira por Latinoamérica luego de comunicar la triste noticia de la muerte de su baterista, Taylor Hawkins. El último lugar en donde la reconocida banda liderada por Dave Grohl tocó fue el Lollapalooza Argentina, el día domingo 20 de marzo.

Fue un cierre potente, con un recital de más de 2 horas a puro rock y pogo. "Lo saben, son la audiencia más loca de todo el puto mundo", dijo Grohl en este recital brindado en el Hipódromo de San Isidro, en el que brillaron al tocar sus grandes clásicos y algunas canciones de su nuevo álbum, Medicine at Midnight.

El show de Foo Fighters se posicionó como uno de los mejores de la edición del Lollapalooza de este año. Tuvo varios momentos increíbles: Grohl desplegó su carisma por todo el escenario, interactuó con el público durante todo el show y hasta intercambió su lugar con Taylor Hawkins para tocar la batería, recordando así sus épocas en Nirvana.

Hawkins fue uno de los protagonistas de la noche. Grohl pasó a ocupar su lugar en la batería para una sorprendente versión de "Somebody to Love", de Queen, que tuvo su gran mérito en no pretender ser una copia de la original.

También la banda recibió un especial regalo en medio del show: un artista argentino les hizo llegar un cuadro pintado al óleo con el rostro de Grohl. La pieza artística fue pasando de mano en mano, hasta que llegó al escenario y fue recibido por el músico que llenó de elogios a su creador. "Ustedes están locos. Esto es increíble", fue lo primero que atinó a decir Dave y afirmó: "Sos un maldito Picasso". El cuadro estuvo en el escenario por el resto del show, formando parte de la escenografía.

Tras la infaltable "Best of You", Grohl invitó al escenario al creador del festival y líder de Jane´s Addiction, Perry Farrell, para una excelente versión de "Been Caught Stealing"; en un formidable cruce.





"No me gusta decir adiós porque vamos a volver", dijo Grohl, quien parecía no querer irse, antes de cerrar con "Monkey Wrench" y "Everlong", y redondear así una memorable actuación en el Lollapalooza Argentina, el que sería su último show con Taylor Hawkins en la batería.

La reconocida banda estadounidense había tocado en Chile el sábado 19 y luego en Argentina el domingo 20 de marzo. Se esperaba que tocaran en el festival paraguayo Asunciónico pero el show se canceló debido a una fuerte tormenta que provocó severos daños en las instalaciones del evento. Ahora, este viernes iba a presentarse en el Festival Estéreo Picnic 2022 en Colombia, pero al confirmarse la muerte de Hawkins suspendieron todos los shows de su gira por Latinoamérica.