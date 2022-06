Micro TDH anticipa su show en Groove: "Va a haber mucho quilombo y emoción"

Micro TDH habló en exclusiva con El Destape Web a solo unas horas de su primer concierto en Argentina.

Micro TDH finalmente llegará por primera vez a la Argentina tras dos años de pandemia en el marco del "9 Tour" para presentar su disco más reciente y sus más grandes éxitos. "Es momento de devolver todo ese cariño y todo ese amor que me han dado", le contó el cantante venezolano a El Destape Web a solo unas horas del esperado concierto que brindará en Groove el próximo viernes 24 de junio.

Nacido en Mérida, Venezuela, en abril de 1999, Fernando Daniel Morillo Rivas -más conocido como Micro TDH- lanzó 9, su segundo álbum el pasado 9 de diciembre. Un proyecto que, como gran parte del planeta, también sufrió por la pandemia y así lo explica el propio artista venezolano: "El retraso del disco no fue en su lanzamiento sino en su realización, porque teníamos la intención de hacer el disco desde el 2020".

Para que el nuevo disco se volviera una realidad, Micro TDH tomó la decisión de mudarse a Miami, pese a que eso significó alejarse de su familia, sus seres queridos y su zona de confort. "Estaba empezando un montón de procesos nuevos, llegando a Estados Unidos sin mi familia, primera vez viviendo solo, no tenía ningún tipo de estabilidad, carro, amigos, conexiones, casa, nada", recuerda el autor de hits como Amor de red social (48 millones de vistas en YouTube) y Besame sin sentir (211 millones de reproducciones).

La importancia de 9 en la vida de Micro TDH

- ¿Cómo viviste todo el proceso de preparación y lanzamiento de 9?

Fue un alivio poder sacar el disco, que la gente pudiera disfrutar del proyecto que estaba trabajando con mucho cariño. Y respecto al proceso estaba pasando una situación personal un poquito complicada, depresiva, triste y llegó como una soga desde el fondo del pozo para salvarme de una situación oscura para mi. El disco fue ese horizonte que me permitió ver una luz y darle un sentido a mi 2021.

- ¿Y ya estás pensando en lo que se viene o por el momento solo estás disfrutando de 9?

Estoy esperando ya el próximo, pero a la par también estoy disfrutando todo lo que está pasando con 9. Recién estoy empezando el tour y comenzando a ver cómo la gente recibe al disco. Me mandan carticas o mensajes que dicen lo especial que ha sido 9 para ellos en sus vidas, y obviamente no podemos matar todavía a 9, porque aún está desarrollándose y acentuándose en la vida de muchas personas. Así que todavía le queda, pero obviamente ya estoy pensando en las ideas del próximo álbum, y con la ilusión y la intención de que venga con muchísima más fuerza y con una mejor versión de mí mismo.

El show en Argentina

El próximo viernes 24 de junio, Micro TDH se presentará en la ciudad de Buenos Aires en el marco del "9 Tour". Lo hará más precisamente en Groove y todavía se pueden conseguir entradas en este link. La expectativa no podría ser más alta ya que será la primera vez que el venezolano se presenta en el país, dado que iba a debutar en marzo del 2020, pero el comienzo de la cuarentena lo obligó a suspender el concierto.

- ¿Estabas con muchas ganas de volver a presentarte en vivo con tus propios shows?

No es lo mismo estar de festival en festival, porque son un espacio que uno busca conquistar y dejar un precedente. En los shows que ya dimos en México y Venezuela la gente fue super receptiva y super cariñosa con todo el concepto y con todo el proyecto, y para nosotros es una bendición.

- ¿Y para el show en Argentina qué expectativas tenés?

No tengo muchas expectativas, lo único que sé es que va a suceder. Lo único de lo que estoy seguro es que va a haber mucho quilombo, mucha emoción, mucha gente muy eufórica, muy apasionada. El público de Argentina siempre tiene mucha energía y cariño, y mucha gente de Argentina se ha comprometido y apoyado el proyecto Micro TDH. Entonces es momento de devolverle todo ese cariño y todo ese amor que me han dado. A romperla, me siento muy feliz de poder finalmente estar en Argentina y compartir.

Si no conoces su música, Micro TDH recomienda un trío de canciones suyas para entender su propuesta: Cafuné, "un Micro TDH que es bastante esencial"; luego Te vi, al que define como "un potencial de Micro TDH bien comercial"; y por último El vuelo, que "es Micro TDH energía".