Massacre adelantó cómo será su recital en el Gran Rex: "Va a ser un show muy distinto""

Massacre dialogó con El Destape sobre Riesgo Rex, el show que brindarán en mayo próximo en el Teatro Gran Rex. Además, adelantaron cuestiones de su nuevo álbum de estudio.

Después de ocho años de silencio de estudio, Massacre empezó a palpitar la llegada de su nuevo álbum con el lanzamiento de un single en formato físico ("para fetichistas", definió Walas) y digital. Fiel a su estilo que la diferencia del resto, la legendaria banda no lanzará un tema sino dos: "Ella va" y "La cita". "Vamos a mostrar dos temazos, porque no se trata de un tema y la cara B, sino que son dos temazos en simultáneo", aseguró el cantante en la charla que mantuvo con El Destape junto al bajista Lucio "Bochi" Facio, en la que también se refirieron a lo que sucederá en Riesgo Rex, el recital que darán en mayo en el Teatro Gran Rex.

Cuando se habla de un show de Massacre, inmediatamente se piensa en un concierto cargado de adrenalina, pogo, mosh y stage diving. Claro que esa asociación no es azarosa: la banda y su público lo hicieron una realidad en los más de 30 años que el grupo comandado por Walas lleva pisando los escenarios. Por eso sorprendió cuando anunciaron que tocarían en uno de los teatros más simbólicos de la Ciudad de Buenos Aires y así lo definió el propio cantante: "Llegar al Gran Rex es uno de los galardones que tenemos los artistas".

Massacre llega al Gran Rex con Riesgo Rex

Después de un demoledor show en Tecnópolis para más de 35 mil personas, el próximo viernes 19 de mayo Massacre tocará por segunda vez en el Gran Rex en sus más de 30 años de carrera. Las entradas todavía están disponibles y se pueden conseguir en el siguiente link.

¿Es muy diferente la planificación de un show en teatro respecto a los que suelen hacer?

WALAS: Estamos acostumbrados al pogo, al mosh y al stage diving, así que sí, hacer un show en un teatro es muy distinto. Y vivirlo en un teatro es muy distinto porque estás a disposición del público, no hay interacción. Cuando tocamos en lugares donde se arma pogo y demás, se genera una interacción y vos sos parte de todo. En cambio en el teatro se genera la dinámica espectador-artista. Estás ahí expuesto, desnudo frente a la opinión del otro. Es muy, muy distinto cómo armamos los repertorios, la unión de los temas, la continuidad.

¿Y cómo hacen para suplir esa falta de adrenalina que generan los conciertos?

"BOCHI" FACIO: La verdad es que disfrutamos mucho tener las dos facetas. Porque dos semanas después va a haber uno "normal". Entonces cada tanto tener estos shows, nos motivan un montón. Porque además es donde tenemos que trabajar, pensar cosas nuevas, ganchos para los temas, reversiones. Y también para la gente que nos viene a ver seguido es una oportunidad de escuchar canciones que no escuchan por lo general. Tenemos muchos discos y hay algunos temas que no entran nunca, entonces esta es la posibilidad no solo de tocarlos sino de hacerlo en el Gran Rex, con una pantalla, luces y una puesta más cuidada.

¿Se puede adelantar algo del show?

B.F: Invitamos a Javier Casalla y un cuarteto de cuerdas que tiene unos arreglos alucinantes. Vamos a incluir temas nuevos, no todos. Hay que aclarar que no es la presentación del disco nuevo, esto es una fecha de Massacre. Sí vamos a presentar varios, a tocarlos por primera vez nosotros y que los escuche la gente. Algunos ya los hemos tocado, pero varios no.

La llegada del nuevo disco

Biblia Ovni llegó en el 2015 como para terminar de confirmar el crecimiento en popularidad que Massacre había comenzado a experimentar unos años antes con El Mamut (2007). Esa fue su última producción en estudio hasta el momento, aunque cabe aclarar que en el 2018 publicaron Recuerdos al Futuro, grabado en Obras por la celebración de los 30 años como banda.

Como adelanto, Massacre compartió este jueves 27 de abril un single con "Ella va" y "La cita". "Vamos a mostrar dos temazos, porque no se trata de un tema y la cara B, sino que son dos temazos en simultáneo", aseguró Walas durante su charla con El Destape respecto a la llegada de estas dos nuevas canciones.

Una de las particularidades del nuevo disco es que cuenta con una producción a tres bandas: Gustavo Santaolalla en Los Ángeles, Héctor Castillo (Cerati, David Bowie, Björk, Lou Reed, Fabulosos Cadillacs), en los Estudios Sonic Ranch de Texas y Federico “Fico” Piskorz -multi instrumentista de la banda- en Buenos Aires.

Pasó bastante tiempo de su último disco de estudio, ¿están ansiosos porque salga el nuevo?

W: Se hizo más largo de lo que esperábamos. Fue como si grabáramos tres discos sucesivos, o tres EP. Como estuvimos en contacto con tres productores distintos (Santaolalla, Castillo y Fico Piskorz), está la mirada de tres personas, todos con sus asistentes y sus ingenieros de sonido. Entonces hay más miradas por fuera de lo que somos nosotros 5 como músicos. Se hizo más largo y por eso estamos con tanta ansiedad de mostrarlo. Ya tenemos muchas ganas de sacarlo a la cancha.

¿Qué se puede adelantar del disco?

W: Está muy gestado en la pandemia. Muy compuesto y muy escrito en la pandemia. Al pasar tantos años desde el último disco de estudio, es también bastante esperado, no solo por nosotros sino también por la gente, la crítica, por la prensa.