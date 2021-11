María Graña se despide del tango: "Quiero explorar géneros como el rock nacional"

La icónica tanguera María Graña festeja sus 50 años con el tango con un show despedida junto a Esteban Morgado. El Destape dialogó con ambos artistas, a días del encuentro popular.

María Graña, quien fue la voz cantante dentro de la orquesta de Osvaldo Pugliese y giró por el mundo con el espectáculo Tango Argentino, festeja sus 50 años con el tango y anunció su despedida del género en un concierto que ofrecerá junto a Esteban Morgado Cuarteto el 25 de noviembre en el porteño Auditorio Belgrano. En esta presentación, que contará con invitados especiales, la intérprete, dueña de una voz privilegiada y un estilo melódico y potente, celebrará junto a su público su tránsito con la música de Buenos Aires, que marcará su retiro del tango. En diálogo con El Destape, Graña y Morgado adelantaron las fechas que se avecinan.

María Graña: "Quiero explorar géneros como el rock nacional"

- En tu próximo espectáculo se anuncia "tu despedida del tango" tras cinco décadas de trabajo, ¿Cómo llegaste a tomar esta decisión?

Me despido del tango. Canté tangos toda mi vida, desde chica. Profesionalmente desde los 17. El tango me hace acordar a mi papá y ahora que él ya no está quiero cantar otras cosas, otros géneros. Me gusta mucho el folclore, el jazz, los boleros. Yo soy muy musical. Me la paso cantando en mi vida cotidiana.

- Vas a ampliar el repertorio

Por supuesto. Quiero explorar géneros como el rock nacional. Fito tiene unos temas preciosos que me gustan mucho. Por ahí, hasta me animo a cantar en inglés. También, me encantaría aprovechar este momento de la carrera para recorrer los grandes festivales de folklore del país. Volver al encuentro con la gente, como buena artista popular que me considero que soy.

- Sobre este show de despedida tanguera, ¿qué repertorio elegiste?

Más que nada tangos de mi repertorio más clásico Nada, Caserón de tejas, Naranjo en flor. Además, va haber algunos no tan conocidos y un par de sorpresas y artistas invitados.

- ¿Ves en retrospectiva tu trayectoria?, ¿cuál fue tu momento de mayor plenitud?

¡No puedo hablar de mi trayectoria! (risas) Creo que ahora estoy en un gran momento porque mi interpretación tiene otro peso.

Esteban Morgado: "Ya estamos pensando en hacer un nuevo disco"

- ¿Cómo la conociste a María?

A María la conocí en Los 36 Billares. Tuve una época, a partir del año 2002, en que hacía muchos shows allí, los fines de semana, con artistas invitados. Una vez, Roberto Piazza – diseñador de modas y cantante- presentaba su colección de temas allí y nos invitó a mí y a María para que lo acompañásemos. En los camarines nos propuso ‘¿por qué no hacen algo juntos?’. De ahí en adelante emprendimos un camino de shows muy exitosos. Después, más adelante, sacamos el disco, Entre nosotros (2011)

- Ante la noticia de su despedida del tango, ¿cuál fue tu reacción inicial?

Me agarró de sorpresa. Pero la seguiré, como siempre. Igual, yo creo, que en los shows que se vengan la gente le va a pedir que se cante algún tango. No creo que se niegue (risas). Siento muy interesante y valiosa su búsqueda como artista que quiere incursionar en otros géneros. De hecho, cuando lo hace, le sale bárbaro. Canta genial.

- Bueno, quizás pronto tenemos disco con el nuevo repertorio.

Sí, es la idea. ¡Ya queremos empezar a armarlo! La vamos a acompañar con el Cuarteto y con algún percusionista amigo.

- ¿Estás con nuevos proyectos?

Estoy haciendo shows los viernes y sábados a las 19 horas, en Cátulo Tango (Dr. Tomás Manuel de Anchorena 647) con el Cuarteto y con artistas invitados.