María Becerra superó a Paulo Londra y es la argentina más escuchada de Spotify

María Becerra alcanzó los 20,8 millones de oyentes en Spotify y superó a los 20,7 millones de Paulo Londra, convirtiéndose en la artista argentina más escuchada.

En el último tiempo, María Becerra se convirtió en una de las artistas con mayor proyección del país. La andanada de hits que lanzó últimamente la convirtieron en la argentina más escuchada de la historia en Spotify con 20,8 millones de oyentes. Con esta cifra logró superar a Paulo Londra, que en su pico máximo de popularidad había alcanzado la impresionante cantidad de 20,7 millones de oyentes pero que fueron cayendo por el conflicto legal que le impide sacar nuevas canciones y presentarse en vivo.

En noviembre del 2019, María Becerra lanzó High una canción que hoy acumula 60 millones de visualizaciones en YouTube y que marcó sus comienzos en la música tras una exitosa etapa como youtuber. Si bien continuó lanzando temas cuyos contadores de reproducciones en todas las plataformas superaban fácilmente los millones, el boom absoluto a su carrera musical llegó con High Remix, junto a Tini Stoessel y Lola Indigo, en septiembre del 2020. A partir de ahí, el crecimiento de la cantante oriunda de Quilmes fue meteórico.

La impresionante viralidad que alcanzó con Miénteme -otra vez en compañía de TINI- le reportaron una cantidad bestial de seguidores y oyentes que solo crecieron después de que lanzara Qué más pues? junto con J Balvin, uno de los máximos exponentes de la música urbana no solo a nivel latinoamericano sino también mundial. Las más de 100 millones de reproducciones en Spotify del tema con el colombiano son una muestra clara del nivel que alcanzó la quilmeña.

En las últimas horas inclusive se confirmó que en Spotify alcanzó la inédita cifra de 20,8 millones de oyentes, un número que la coloca como la artista argentina más escuchada de la historia. El récord anterior lo ostentaba nada menos que Paulo Londra con 20,7 millones de oyentes en su pico máximo de popularidad. Vale recordar que desde diciembre del 2019 que el cordobés no comparte música nueva, por lo que podría verse como una especie de pase de posta entre los jóvenes cantantes argentinos.

María Becerra vs Paulo Londra, una pelea que no existió

Desde diciembre del 2019 que Paulo Londra no comparte nueva música debido al conflicto legal que lo enfrenta con el sello discográfico Big Ligas. En este tiempo, el cordobés recibió el apoyo de decenas de colegas y celebridades, entre las que se incluye la propia Becerra, que en junio del 2020 tuiteó al respecto bancando a Londra. Pero hace solo unas semanas, la cantante quilmeña compartió una foto en la que se la veía trabajando con el productor Ovy on the Drums, uno de los fundadores del sello que mantiene el conflicto legal con Londra.

Rápidamente las redes se llenaron de críticas contra María Becerra, acusándola de "traicionar" al cantante cordobés. Fue tal la repercusión que la propia artista debió salir a aclarar la situación de que no estaba firmando ni asociándose con nadie, sino trabajando. Si bien Londra no hizo mención al respecto sí lo hicieron otros colegas, como Duki, que apoyaron a María Becerra.