María Becerra cruzó a los que la acusaron de traicionar a Paulo Londra

María Becerra quedó envuelta en el conflicto entre Big Ligas y Paulo Londra, por lo que debió salir a aclarar su posición tras ser acusada de "traicionar" al cantante cordobés. Otras figuras de la escena urbana apoyaron a Londra con el hashtag #FreePaulo, que rápidamente se volvió viral.

En el mundo de la música urbana son muy usuales los beefs, peleas o controversias entre dos raperos/traperos. Si bien en la escena urbana argentina pareciera que todos se llevan bien, no es el caso y en las últimas horas hubo acusaciones y aclaraciones por parte de algunos de los más importantes exponentes de la escena urbana local. María Becerra fue acusada de "traicionar" a Paulo Londra por grabar una canción con Ovy On the Drums y la cantante lanzó un comunicado para explicar su posición: "No me estoy asociando ni firmando con ninguna empresa ni con nadie. Fui a hacer música, nada más".

Los últimos meses para María Becerra vienen siendo de un crecimiento exponencial con colaboraciones que rápidamente se convirtieron en hits globales, como "Miénteme" con Tini Stoessel, y el reciente "¿Qué más pues?" con J Balvin. Pero el último fin de semana se vio envuelta en el conflicto entre Paulo Londra y Big Ligas. El sello discográfico compartió una imagen en la que se veía a Becerra trabajando con Ovy On The Drums y después sumaron un listado con los artistas con los que ya colaboraron a pesar del conflicto que tienen con el cantante cordobés.

Tras viralizarse la imagen de María Becerra con Ovy, rápidamente se hizo tendencia el hashtag #FreePaulo. En ese sentido, el año pasado Becerra había defendido a Londra: "Qué triste que haya pibitos por ahí queriendo cumplir sus sueños, viniendo de abajo, y se crucen con hijos de puta que se aprovechan de su inocencia". Por eso sorprendió que trabajara junto con el sello que acarrea un conflicto legal con Paulo Londra. Pero la nueva colaboración entre Big Ligas y María Becerra le generó muchas críticas en las redes sociales a la cantante.

"Se cae de maduro que yo quiero que Paulo pueda volver a sacar música! Es lo que todos queremos y estamos esperando hace 2 años. ¡Ojalá toda esta situación se destrabe y él sea feliz nuevamente haciendo lo que ama!", comenzó asegurando la artista a sus seguidores mientras también aclaró que no deseaba estar metida en "quilombos contractuales, discográficos o de managers". A la vez, también resaltó que, como artista, está "constantemente buscando la forma de crecer artísticamente, tener más experiencia y conocimientos". Para cerrar su descargo, Becerra aseguró: "Entiendo que la situación se haya malinterpretado pero simplemente fui a hacer mi trabajo".

Pero no fue sólo María Becerra la que habló respecto a lo que publicó Big Ligas. Paulo Londra se lamentó a través de Twitter: "ni se como le dan cabida a giles". Mientras que Nicki Nicole apuntó directamente al sello discográfico y pidió que no la incluyeran en esa clase de posteos. El streamer Coscu respaldó a Londra y aseguró que "nunca" va a reaccionar a un tema "que salga de los basuras de Big Ligas". "Nos necesitan más ellos a nosotros para que les demos luz, que nosotros a ellos. Ese discurso falso mega egocéntrico metételo donde quieras papu", tuiteó por su parte Duki, a la vez que el basquetbolista de la NBA Facu Campazzo se sumó al #FreePaulo.

La disputa legal de Paulo Londra con Big Ligas

Gracias al éxito que fue alcanzando en la escena musical argentina, Paulo Londra recibió la posibilidad de firmar con una multinacional, oferta que desechó. Según el mismo Londra lo hizo por recomendación de sus socios, Ovy on the Drums y Kristoman, que le aseguraban que le convenía mantener su independencia. "Kristo vino con unas fotocopias, una lapicera cara y un filmaker, y me dijo que íbamos a hacer un video para subir a las redes. Entonces nos hizo ponernos de espalda y me dijo que firme unas fotocopias mientras nos filmaban, pensé que era un simple video y nunca pensé que eso fuese un contrato el cual hagan valer de esa forma tan engañosa", relató el propio artista en una carta abierta publicada en su cuenta de Instagram en la que explicaba el conflicto.

Con esa firma, Londra cedió un poder con una cláusula en la que entregaba la autoría de algunas de sus canciones a la productora Big Ligas (creada por Ovy y Kristo). Al no saber de este contrato, el cordobés también selló un acuerdo con Warner Music hasta el 2025, lo que es ilegal. Por este motivo y para que sus nuevas producciones no queden en manos de Big Ligas, Paulo Londra no lanza canciones desde estrenó Party, una colaboración con el rapero A Boogie Wit da Hoodie en septiembre del 2019.