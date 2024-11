Luna Sujatovich presenta 'Ese Fuego': "Quería despegarme del piano y agarrar el micrófono"

Luna Sujatovich presenta 'Ese Fuego'.

Luna Sujatovich regresa con Ese Fuego, un disco que promete encender nuevas emociones en quienes la escuchen. Con una trayectoria marcada por la versatilidad, la artista transitó desde la música académica hasta la canción de autor, pasando por el jazz, el folklore argentino y la música contemporánea. Tras sorprender con su primer álbum Desafío Guerrero —un trabajo introspectivo y pianístico que le valió dos premios Gardel—, la cantante, compositora y pianista porteña da un giro hacia un sonido más libre, visceral y lleno de adrenalina.

En diálogo con El Destape, Luna habló sobre su búsqueda personal en este nuevo trabajo, despegándose del piano para entregarse de lleno al micrófono y al rock. Su extensa trayectoria, sus otros proyectos musicales -acompaña a Coti Sorokin en su banda desde hace 12 años- y sus planes para el futuro.

¿Cómo te planteaste armar este álbum? Que tiene una variedad sonora y que llega tres años después del lanzamiento de tu primer álbum.

- El primer disco fue como tirarme a la pileta. En 2018 decidí anotarme en un taller de canciones porque quería cantar y tocar mis propias cosas. Antes solo interpretaba música de otros, pero sentía que algo me faltaba. Empecé a escribir desde un lugar muy nuevo para mí, y el taller era súper permisivo, te alentaba a escribir sin importar si nunca lo habías hecho. Ese primer disco es muy centrado en el piano, con una impronta más latinoamericana y mucho menos rockera. Me interesaba explorar cosas difíciles y virtuosas, como en Desafío Guerrero. Pero después de tocar ese material en vivo, me di cuenta de que necesitaba algo diferente: canciones más enérgicas y divertidas. Quería despegarme del piano y agarrar el micrófono para cantar más libremente.

¿Cómo llegaste a crear las canciones de Ese Fuego? ¿Son todas nuevas o algunas las venías trabajando desde hace tiempo?

- Hay un poco de todo. Algunas canciones las empecé a tocar en vivo antes de que saliera el disco, para ver cómo funcionaban. Fue un proceso natural. También influyó el equipo con el que trabajé, especialmente Juan Belvis, que produjo el disco junto con Luciano Vitale. Elegí a Juan porque soy fan de su proyecto Ocho. Sentí que había una conexión muy especial entre lo que él hacía y lo que yo buscaba. Además, en este disco invité a varios artistas que admiro profundamente, como Rally Barrionuevo. La colaboración con él fue muy especial. Fui a su casa, que es increíble, llena de animales y naturaleza. Para alguien como yo, que soy bien porteña y que no tengo ni balcón, fue toda una experiencia. Rally incluso contribuyó a la letra de una canción. Fue muy lindo y natural trabajar juntos.

El disco tiene una vibra más personal, ¿no? Hablás de amor, desamor, y hay un costado erótico que antes no estaba tan presente.

- Sí, es un disco más íntimo y subjetivo, pero también jugué mucho con metáforas y elementos fantásticos. En el disco anterior no hablaba mucho del amor porque no me interesaba en ese momento. Pero ahora sentí que quería explorar ese terreno, hablar de vínculos y emociones desde un lugar más fresco y divertido.

¿Cómo fue para vos lanzarte como solista en una industria musical que, sabemos, no siempre es fácil para las mujeres?

- Es difícil responder porque no sé cómo habría sido si no fuera mujer. Lo que sí puedo decir es que siempre sentí mucho apoyo de mis colegas. Ya estaba metida en la escena por otros proyectos, como mi trabajo con Coti, y eso me ayudó a tener un contexto donde podía compartir mi música. Por otro lado, claro que hay comentarios machistas arraigados, pero trato de tomarlos con paciencia. A veces hay que marcar la cancha sin enojarse demasiado, porque muchas veces no hay mala intención, sino desconocimiento.

Anunciaste en tus redes que la presentación oficial del disco será en abril. ¿Tenés pensado girar por el interior también?

- Sí, en abril haremos la presentación en Buenos Aires. También quiero girar por el interior, hacer shows en distintas ciudades. Pero, claro, tengo que organizar mis tiempos porque sigo trabajando con Coti y otros proyectos. Es un desafío, pero estoy muy entusiasmada.