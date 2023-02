Las reproducciones de Rihanna aumentaron en un 640% tras el Superbowl

Los datos se desperenden de la plataforma Spotify. La cantante de Barbados tuvo un importante aumento en las reproducciones de varias de sus canciones más conocidas.

La actuación de Rihanna en el medio tiempo Superbowl provocó que la reconocida artista tenga un aumento del 640% en las reproducciones de sus canciones en Spotify.

Desde que se anunció que Rihanna actuaría en el show de entretiempo del mayor evento deportivo de Estados Unidos, tres de sus canciones han superado los mil millones de reproducciones en Spotify: Umbrella, We Found Love y Love on the Brain.

Inmediatamente después del partido, las reproducciones de la música de Rihanna aumentaron más de un 640% en Spotify en todo Estados Unidos (1AM – 2AM AR) y hubo algunas canciones que se destacaron claramente.

"Bitch Better Have My Money" aumentó más de un 2.600% en Estados Unidos.

"Diamonds" aumentó más de un 1.400% en Estados Unidos.

“Rude Boy” aumentó más de un 1.170% en Estados Unidos.

“We Found Love” aumentó más de un 1.160% en Estados Unidos.



Por su parte, los artistas Chris Stapleton y Sheryl Lee Ralph, que hicieron su performance antes del juego, también registraron subidas del 65% y el 70%, respectivamente, en Estados Unidos.

Los oyentes de Spotify en Kansas City mostraron su espíritu por el equipo local con canciones favoritas de los Chiefs como “KCMO Anthem” de Tech N9ne, “Mahomes” de Migos, “Red & Yellow (feat. Cash Image & B.e.e.)” de Irv Da PHENOM, B.e.e., & Cash Image, y “Winner Winner” de Ronny E.

Mientras tanto, en Filadelfia, los oyentes de Spotify se prepararon para el partido con himnos de Philly como “No One Likes Us / Fly Eagles Fly” de Go Go Gadget, “Monster” y “Wins & Losses” del nativo de Filadelfia Meek Mill y “Philadelphia Freedom” de Elton John.

La actuación de Rihanna en el Superbowl

Rihanna dio un colorido show lleno de bailarines y realizó el anuncio público de su embarazo durante el Superbowl. Fue su regreso triunfal tras seis años de silencio musical y protagonizó el espectáculo de medio tiempo del Superbowl, la final de la liga de fútbol americano, que se disputó en el Estadio de la Universidad de Phoenix.

Desde la publicación de "Anti", su último disco de 2016, la artista de Barbados solo había hecho algunas colaboraciones como invitada y se había concentrado en su propia marca de ropa y maquillaje; por lo que el anuncio de su show en el Superbowl había concitado la atención de todo el mundo.

El show de mediotiempó de Rihanna en el Superbowl.

En ese contexto, Rihanna optó más el aspecto emotivo que por la espectacularidad al presentarse con una canción escrita en tributo a "la extraordinaria vida y legado de Chadwick Boseman, el protagonista de la primera película de "Pantera Negra", fallecido en 2020 a los 43 años, según se explicó a través de un comunicado al momento de su lanzamiento.

Sin cambios de vestuarios ni estrellas invitadas, Rihanna se movió por esos terrenos y coronó su actuación con el anuncio público de su embarazo, fruto de su relación con el rapero Asap Rocky, quien en marzo pasado visitó la Argentina en el marco del Festival Lollapalooza. Tras su regreso a los escenarios, ahora se especula con una gira luego de su maternidad en mayo próximo.

De esta manera, Rihanna escribió una nueva página no solo en su recorrido artístico sino también en la rica historia de los espectáculos de medio tiempo del Superbowl, que supo contar con las más importantes figuras de la música, como The Rolling Stones, Prince y Madonna, por citar apenas algunos ejemplos. Para ver el show de Rihanna completo hacer click aquí.